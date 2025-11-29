Мастер-класс по художественной росписи «Тульский талисман своими руками»
Изучить историю местных брендов и раскрасить самовар-шкатулку или глиняную игрушку своими руками
Приглашаю на необычную встречу, где творчество становится мостом в богатый мир тульских традиций. Это не просто урок рисования, а настоящее путешествие в сердце города-мастера. Вы не только прикоснётесь к наследию знаменитых промыслов, но и вдохнёте в них собственную историю. И увезёте с собой милый сувенир!
Описание мастер-класса
Я встречу вас в уютной мастерской, где на полках теснятся заготовки будущих шедевров и пахнет деревом и глиной. Вы сами выберете фигурку для росписи: изящную шкатулку-самовар в форме знаменитого тульского «водогрея», или забавную глиняную игрушку, чьи очертания вдохновлены филимоновскими свистульками.
Прежде чем творить, мы познакомимся с истоками. Вы услышите увлекательный рассказ о том, как скромный бытовой предмет — самовар — стал символом гостеприимства и семейного уюта. Или же погрузитесь в сказочный мир филимоновской игрушки, узнаете секреты её причудливых форм и символики узоров.
И вот, вооружившись кистями и красками, вы изучите основы старинного ремесла. И узнаете:
какие цвета и орнаменты традиционно украшали тульские изделия
в чём смысл деталей, узоров и завитушек на фигурках
как «подружить» кисть с пористой текстурой глины
*Под занавес встречи, в лучших тульских традициях, я предложу вам душистый чай. Идеальный момент, чтобы насладиться плодами своего труда и почувствовать себя частью большой творческой семьи! После чаепития вы заберёте с собой готовый сувенир — краска сохнет очень быстро.
Организационные детали
Рекомендуемый возраст участников 6+
Все творческие материалы и угощение (чай с пряником) входят в стоимость
в будние дни в 10:00, 12:00 и 15:00, в субботу в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в воскресенье в 12:00, 15:00 и 17:00
