Погружение в русское Средневековье
В ночь, когда Мамай залёг с ордою
Степи и мосты,
В тёмном поле были мы с Тобою,
Так напишет А. Блок в ХХ веке в цикле «На поле Куликовом». Словно пророк, предрекает он «вечный бой», объединяя свою судьбу с судьбой страны:
Я — не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена!
Почти вечность отделяет нас от событий XIV века. Но есть возможность сделать эти события не только сухой строчкой из учебника истории, а сделать событием которое трогает и волнует. Приглашаю вас в Музей-заповедник «Куликово поле» чтобы стать частью великой истории.
Важная информация:
Дополнительно можно посетить:
- Музей купеческого быта «Изба купца Байбаково» в Епифани с чаепитием;
- Дворец графа Бобринского в Богородицке;
- Оплата и время экскурсии увеличится, оговаривается при бронировании экскурсии;
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- При посещении музеев необходимо иметь маски и перчатки.