Я приглашаю вас побывать на главном ратном поле России - Куликовом поле

Я приглашаю вас побывать на главном ратном поле России — Куликовом поле.

Увидеть храм с куполами-шеломами, колонну Славы работы Щусева, испить воды из Прощеного колодца, побывать в селе Монастырщино и в музее Красный Холм.
На поле Куликовом
На поле Куликовом
На поле Куликовом
На поле Куликовом
На поле Куликовом
На поле Куликовом

Что вы увидите 🤩

  • Куликово поле
  • Усадьба Бобрики
Погружение в русское Средневековье
В ночь, когда Мамай залёг с ордою
Степи и мосты,
В тёмном поле были мы с Тобою,
  • Разве знала Ты?

Так напишет А. Блок в ХХ веке в цикле «На поле Куликовом». Словно пророк, предрекает он «вечный бой», объединяя свою судьбу с судьбой страны:

    Я — не первый воин, не последний,
    Долго будет родина больна.
    Помяни ж за раннею обедней
    Мила друга, светлая жена!
    Почти вечность отделяет нас от событий XIV века. Но есть возможность сделать эти события не только сухой строчкой из учебника истории, а сделать событием которое трогает и волнует. Приглашаю вас в Музей-заповедник «Куликово поле» чтобы стать частью великой истории.

    Важная информация:

      Дополнительно можно посетить:

      • Музей купеческого быта «Изба купца Байбаково» в Епифани с чаепитием;
      • Дворец графа Бобринского в Богородицке;
      • Оплата и время экскурсии увеличится, оговаривается при бронировании экскурсии;
      • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
      • При посещении музеев необходимо иметь маски и перчатки.
      🚩 Начало и место завершения: По договоренности
       Что входит
      • экскурсионное обслуживание
      • путевая информация
      • музей Красный Холм, заказ экскурсии.
       Что не входит
      • транспорт
      • входные билеты в музеи.
      Важная информация
      • Дополнительно можно посетить:
      • Музей купеческого быта «Изба купца Байбаково» в Епифани с чаепитием
      • Дворец графа Бобринского в Богородицке
      • Оплата и время экскурсии увеличится, оговаривается при бронировании экскурсии
      • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
      • При посещении музеев необходимо иметь маски и перчатки.
      Время проведения: Ежедневно утром и днём под запрос
      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      Ольга Т.
      Ольга Т.
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