Погружение в русское Средневековье

В ночь, когда Мамай залёг с ордою

Степи и мосты,

В тёмном поле были мы с Тобою,

Разве знала Ты?

Так напишет А. Блок в ХХ веке в цикле «На поле Куликовом». Словно пророк, предрекает он «вечный бой», объединяя свою судьбу с судьбой страны:

Я — не первый воин, не последний,

Долго будет родина больна.

Помяни ж за раннею обедней

Мила друга, светлая жена!

Почти вечность отделяет нас от событий XIV века. Но есть возможность сделать эти события не только сухой строчкой из учебника истории, а сделать событием которое трогает и волнует. Приглашаю вас в Музей-заповедник «Куликово поле» чтобы стать частью великой истории.

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