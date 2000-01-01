Побываем в Кремлевском сквере, Благовещенской церкви, Свято-Успенском кафедральном соборе. Осмотрим историческую часть города, с ее особняками XVIII—XIX вв. постройки. На машине доедем до Тульского оружейного завода с его памятниками Левше и Петру I. Побываем в вотчине основателей оружейного дела, рода Демидовых.
Отдельно уделим внимание одному из музеев Тулы. Вы можете выбрать экскурсию ⛳ в Тульский государственный музей 🖼 оружия, музей самоваров или музей пряника.
Что входит
Экскурсионное сопровождение
Что не входит
Транспорт (2000 руб)
Входные билеты в музей:
музей оружия (450 руб/взр, 300 руб/школ)
музей самоваров (250 руб/взр, 100 руб/студ, бесплатно — до 16 лет)
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.