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Обзорная экскурсия по Туле и тематическая экскурсия в один из музеев

4
2 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Тулы
Обзорная экскурсия ⛳ по Туле с посещением одного из музеев на выбор.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Туле и тематическая экскурсия в один из музеев
Обзорная экскурсия по Туле и тематическая экскурсия в один из музеев

Что вы увидите

  • Кремлевский сквер
  • Благовещенская церковь
  • Свято-Успенский кафедральный собор
  • Особняки XVIII—XIX вв.
  • Тульский оружейный завод
  • Вотчина Демидовых
  • Музей на выбор (по желанию)
В центре Тулы
Побываем в Кремлевском сквере, Благовещенской церкви, Свято-Успенском кафедральном соборе. Осмотрим историческую часть города, с ее особняками XVIII—XIX вв. постройки. На машине доедем до Тульского оружейного завода с его памятниками Левше и Петру I. Побываем в вотчине основателей оружейного дела, рода Демидовых.
Отдельно уделим внимание одному из музеев Тулы. Вы можете выбрать экскурсию ⛳ в Тульский государственный музей 🖼 оружия, музей самоваров или музей пряника.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Транспорт (2000 руб)
  • Входные билеты в музей:
  • музей оружия (450 руб/взр, 300 руб/школ)
  • музей самоваров (250 руб/взр, 100 руб/студ, бесплатно — до 16 лет)
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Обзорная экскурсия по Туле и тематическая экскурсия в один из музеев
Обзорная экскурсия по Туле и тематическая экскурсия в один из музеев
Обзорная экскурсия по Туле и тематическая экскурсия в один из музеев
Обзорная экскурсия по Туле и тематическая экскурсия в один из музеев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гиды В.
Гиды В.
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