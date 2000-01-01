В центре Тулы

Побываем в Кремлевском сквере, Благовещенской церкви, Свято-Успенском кафедральном соборе. Осмотрим историческую часть города, с ее особняками XVIII—XIX вв. постройки. На машине доедем до Тульского оружейного завода с его памятниками Левше и Петру I. Побываем в вотчине основателей оружейного дела, рода Демидовых.

Отдельно уделим внимание одному из музеев Тулы. Вы можете выбрать экскурсию ⛳ в Тульский государственный музей 🖼 оружия, музей самоваров или музей пряника.