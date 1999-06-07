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Тульский Кремль

4.9
12 отзывов
Александра Л.
Александра Л. – Гид из Тулы
Старинные русские города строились по одному плану.

Возводился кремль, а затем вокруг него разрастался город 🏙️.

В Туле кремль появился после присоединения к Москве.

Крепость необходима была для защиты южного направления.

С нами вы узнаете историю 📖 кремля и города, прогуляйтесь по ухоженным аллеям и посетите старинные храмы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 300 ₽ за экскурсию

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Тульский Кремль
Тульский Кремль

Что вы увидите

  • Тульский Кремль
  • Кремлёвский сал
  • Казанская набережная
Музей под открытым небом
Тульский кремль заложили в 1507 году по указу великого князя Московского Василия III. Завершилось строительство Кремля в 1520 году. В отличие от многих крепостей, Кремль Тулы расположен на низком месте, на левом берегу реки Упы. Сегодня Тульский кремль — один из самых посещаемых музеев страны. Ежегодно в него приезжают тысячи российских и зарубежных гостей.

В архитектурный ансамбль Кремля:

  • древние стены и башни
  • Успенский собор XVIII века с уникальной монументальной росписью ярославских мастеров (1765−1766)
  • соборная колокольня, воссозданная в 2013–2014 годах
  • Богоявленский собор XIX века
  • торговые ряды XIX столетия
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Оплата билетов в кассе Кремля:
  • группа до 5 человек (500 руб)
  • группа более 5 человек (80 руб/взр и 60 руб/школ)
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Менделеевская, 8
Место завершения
🏁 Казанская набережная
Тульский Кремль
Тульский Кремль
Тульский Кремль
Тульский Кремль

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра Л.
Александра Л.
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12 отзывов оставили туристы

Александра Л. проводит ещё 5 экскурсий

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