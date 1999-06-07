Тульский кремль заложили в 1507 году по указу великого князя Московского Василия III. Завершилось строительство Кремля в 1520 году. В отличие от многих крепостей, Кремль Тулы расположен на низком месте, на левом берегу реки Упы. Сегодня Тульский кремль — один из самых посещаемых музеев страны. Ежегодно в него приезжают тысячи российских и зарубежных гостей.
В архитектурный ансамбль Кремля:
древние стены и башни
Успенский собор XVIII века с уникальной монументальной росписью ярославских мастеров (1765−1766)
соборная колокольня, воссозданная в 2013–2014 годах
Богоявленский собор XIX века
торговые ряды XIX столетия
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Оплата билетов в кассе Кремля:
группа до 5 человек (500 руб)
группа более 5 человек (80 руб/взр и 60 руб/школ)
Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Ул. Менделеевская, 8
Место завершения
🏁 Казанская набережная
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.