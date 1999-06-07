Александра Л. – Гид из Тулы

Старинные русские города строились по одному плану.



Возводился кремль, а затем вокруг него разрастался город 🏙️.



В Туле кремль появился после присоединения к Москве.



Крепость необходима была для защиты южного направления.



С нами вы узнаете историю 📖 кремля и города, прогуляйтесь по ухоженным аллеям и посетите старинные храмы.