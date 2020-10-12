4 отзыва оставили туристы

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О Туле — на прогулке по Старому городу

Рассмотреть самые яркие сюжеты тульского прошлого, исследовав улицы и памятники исторического центра

5
4 отзыва
Александра
Александра – представитель из Тулы
Красочный народный бренд — тульский самовар — сотворили в наших краях.

Здесь в 17 веке начали печь самые вкусные пряники в стране.

И именно наш земляк стал мерилом мастерства русских умельцев, подковав легендарную блоху.

Как жила ровесница Москвы, подарившая России столько символов? Об этом и не только — на экскурсии 🧭 по сердцу города.
Задать вопросОбычно отвечает за 53 мин.
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 650 ₽ за человека

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О Туле — на прогулке по Старому городу
О Туле — на прогулке по Старому городу

Что вас ожидает

Тула и ее бренды
У памятника знаменитому тульскому прянику вы узнаете, как появился старорусский медовый хлеб, и откроете секреты образцового народного лакомства. Гуляя по району Старого города и главной городской площади, услышите истории 📖 о тульском быте в былые и нынешние времена. И чуть позже посетите музейный квартал — современную улицу Металлистов, где речь пойдет о тульских купцах и их товарах, традициях чаепития из самовара в 19 веке, а еще о Тулячке, оседлавшем молоток.

Прогулка вдоль стен кремля
На территории старинного комплекса и одного из главных символов Тулы вы рассмотрите в деталях фортификационное сооружение, узнаете, чем оно отличается от других русских крепостей и почему цитадель ни разу не была захвачена. Кроме того, вы изучите тульскую азбуку и поймете ее символику. А если захотите — загадаете желание у местной волшебницы-ежихи и выясните, как родилось поверье о ее магических способностях.

Также в программе Казанская набережная, где поговорим о том, почему только сейчас она стала доступной для горожан. А закончится экскурсия ⛳ у памятника Мосину, где вы услышите романтическую историю любви этого талантливого конструктора.

Организационные детали

  • Длина маршрута около 2 километров
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на ул. Демонстрации
О Туле — на прогулке по Старому городу
О Туле — на прогулке по Старому городу
О Туле — на прогулке по Старому городу
О Туле — на прогулке по Старому городу
О Туле — на прогулке по Старому городу
О Туле — на прогулке по Старому городу
О Туле — на прогулке по Старому городу
О Туле — на прогулке по Старому городу
О Туле — на прогулке по Старому городу
О Туле — на прогулке по Старому городу
О Туле — на прогулке по Старому городу
О Туле — на прогулке по Старому городу

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра и на Трипстере я представляю команду гидов-единомышленников. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Два года назад решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!
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4 отзыва оставили туристы

12 октября 2020
Большое спасибо Александре за экскурсию по Туле. Много интересной информации в понятной форме. И море позитива. С удовольствием вернёмся!
28 сентября 2020
Были на экскурсии 27. 09. 20! Прекрасный город, оживленный и празднующий свой день рождения! И не менее прекрасная Ирина Николаевна, гид. Улыбались всю дорогу, настроение на 5 баллов! Экскурсия интересная и познавательная, совсем ненапряжная даже для людей пенсионного возраста и детей. 2 часа пролетели, а так хотелось дальше слушать и слушать! Спасибо огромное!
27 сентября 2020
Огромное спасибо Ирине за экскурсию! Я много путешествую, но такого гида не слушала никогда! Весело, с задором, интересно и самое главное познавательно. Спасибо огромное! Буду всем рекомендовать!!!
19 сентября 2020
Хочу выразить благодарность Александре за чудесную прогулку по историческому центру Тулы. Собирались посетить экскурсию с подругой, однако у неё не получилось, и пришлось идти одной, из-за чего я переживала, что буду чувствовать себя не в своей тарелке. Однако все было зря, ведь в течение двух часов чувствовала себя так, будто всю жизнь знаю и Александру, и остальных экскурсантов. Эта экскурсия - отличная альтернатива индивидуальной, ведь если вы путешествуете маленькой группой, можно присоединиться к такой экскурсии, и пройтись по тем же местам, с тем же гидом. Причём, никакой неловкости не возникает, экскурсия проходит на одном дыхании, а информация подаётся в интересной и понятной форме. А разница в цене весомая! Я получила колоссальное удовольствие от экскурсии, и для себя решила, что буду обращаться к Александре снова! Большое спасибо, и до новых встреч.

Александра проводит ещё 5 экскурсий

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