4 отзыва оставили туристы

Рассмотреть самые яркие сюжеты тульского прошлого, исследовав улицы и памятники исторического центра
Красочный народный бренд — тульский самовар — сотворили в наших краях. Здесь в 17 веке начали печь самые вкусные пряники в стране. И именно наш земляк стал мерилом мастерства русских умельцев, подковав легендарную блоху.
Как жила ровесница Москвы, подарившая России столько символов? Об этом и не только — на экскурсии по сердцу города.
У памятника знаменитому тульскому прянику вы узнаете, как появился старорусский медовый хлеб, и откроете секреты образцового народного лакомства. Гуляя по району Старого города и главной городской площади, услышите истории о тульском быте в былые и нынешние времена. И чуть позже посетите музейный квартал — современную улицу Металлистов, где речь пойдет о тульских купцах и их товарах, традициях чаепития из самовара в 19 веке, а еще о Тулячке, оседлавшем молоток.
Прогулка вдоль стен кремля
На территории старинного комплекса и одного из главных символов Тулы вы рассмотрите в деталях фортификационное сооружение, узнаете, чем оно отличается от других русских крепостей и почему цитадель ни разу не была захвачена. Кроме того, вы изучите тульскую азбуку и поймете ее символику. А если захотите — загадаете желание у местной волшебницы-ежихи и выясните, как родилось поверье о ее магических способностях.
Также в программе Казанская набережная, где поговорим о том, почему только сейчас она стала доступной для горожан. А закончится экскурсия у памятника Мосину, где вы услышите романтическую историю любви этого талантливого конструктора.
Организационные детали
Длина маршрута около 2 километров
Экскурсия проходит только с аудиогарнитурой — так вам будет комфортно перемещаться, всё слышать и делать фотографии на расстоянии до 70 метров от гида
Дополнительно оплачиваются билеты в Кремль: 300 ₽/взрослые и 250 ₽/школьники
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 29431 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра и на Трипстере я представляю команду гидов-единомышленников. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После читать дальшеуменьшить
окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Затем решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!
Отзывы и рейтинг
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Основано на последних 30 из 817 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Это была одна из лучших Экскурсий в которых мне довелось участвовать. и в большой степени это благодаря, не побоюсь этого слова Таланту Великого рассказчика Александра Сергеевича, нашего экскурсовода. Увлечённый, оптимистичный, читать дальшеуменьшить
знающий материал и умеющий заинтересовать!!! это Мастер своего дела! представляли обычную обзорную экскурсию, а получили увлекательнейшее путешествие по истории Тулы! большое спасибо!!! А экскурсию конечно рекомендую, в непродолжительной и не утомительной вы познаете все основные секреты Тулы.
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В
Валерия
Очень классная экскурсия с позитивным экскурсоводом. Несмотря на то, что экскурсия началась с дождя нам это впечатлений не испортило, раздали дождевики и одноразовые наушники с радиоустройствами. Гид увлекательно рассказывала про Тулу, которую очевидно любит и интересуется его жизнью. Спасибо 😊
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С
Сергей
экскурсовод просто бомба! Очень интересно, самое главное простое и доступное изложение информации.
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Тимур
Прекрасная экскурсия несмотря на дождь:) Гид Мария - молодец, всегда на позитиве, много интересной информации о городе. Несмотря на дождь экскурсия прошла замечательно. Тула безумно понравилась.
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Марина
экскурсия нам очень понравилась. Рассказ и подача экскурсовода особенно впечатлили: очень подробно, с юмором и иронией, держал внимание с первой до последней минуты и прииэтом умудрялся уделять внимание каждому участнику группы. Рекомендую всем посетить эту экскурсию для знакомства с Тулой и ее историей
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Н
Наталия
Очень понравилась экскурсия с Александром. Люблю, когда человек увлечён своим делом. Интересно, познавательно, с душой и юмором.
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