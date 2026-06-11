4 отзыва оставили туристы

Красочный народный бренд — тульский самовар — сотворили в наших краях. Здесь в 17 веке начали печь самые вкусные пряники в стране. И именно наш земляк стал мерилом мастерства русских умельцев, подковав легендарную блоху. Как жила ровесница Москвы, подарившая России столько символов? Об этом и не только — на экскурсии по сердцу города.

Описание экскурсии

Тула и ее бренды

У памятника знаменитому тульскому прянику вы узнаете, как появился старорусский медовый хлеб, и откроете секреты образцового народного лакомства. Гуляя по району Старого города и главной городской площади, услышите истории о тульском быте в былые и нынешние времена. И чуть позже посетите музейный квартал — современную улицу Металлистов, где речь пойдет о тульских купцах и их товарах, традициях чаепития из самовара в 19 веке, а еще о Тулячке, оседлавшем молоток.

Прогулка вдоль стен кремля

На территории старинного комплекса и одного из главных символов Тулы вы рассмотрите в деталях фортификационное сооружение, узнаете, чем оно отличается от других русских крепостей и почему цитадель ни разу не была захвачена. Кроме того, вы изучите тульскую азбуку и поймете ее символику. А если захотите — загадаете желание у местной волшебницы-ежихи и выясните, как родилось поверье о ее магических способностях.

Также в программе Казанская набережная, где поговорим о том, почему только сейчас она стала доступной для горожан. А закончится экскурсия у памятника Мосину, где вы услышите романтическую историю любви этого талантливого конструктора.

Организационные детали