Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»

Автобусная экскурсия
Автобусная обзорная экскурсия по оружейной столице — прекрасная возможность познакомиться с самыми знаковыми местами города.

Гид расскажет, за что Туле было присвоено высокое звание «Город-герой», о нравах Кузнецкой (Оружейной) слободы и о знаменитых династиях оружейников. А также пряничников, самоварщиков и о том, кто такие «казюки».

Гости увидят памятники Левше, Петру I, Демидову и место, где чаепитие в Туле никогда не заканчивается!
4.83
160 отзывов
Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
Автобусная экскурсия: «У нас в Туле»
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает:Путешествие длится около 2,5 часов и предполагает несколько остановок. Это позволит гостям увидеть и запомнить главные направления улиц и видовые точки исторического центра Тулы, сориентироваться и вдохновиться на самостоятельную прогулку по музейному кварталу или возрожденной Казанской набережной. Наша экскурсия не только перемещение по улицам, но и путешествие во времени. Проспект Ленина превратится в улицу Киевскую и гости узнают, где находилась бывшая Киевская застава, на которой дворяне обсуждали отмену крепостного права, чем знаменит театр имени Максима Горького, какие дома посещал Лев Николаевич Толстой, и увидят тот самый, в котором он встретил прообраз Анны Карениной. Заречье:

Кузнецкая слобода

Далее мы отправимся в Заречье: Кузнецкую или Оружейную слободу. Здесь, начиная с конца 16 века, зарождалось и развивалось производство тульского оружия, когда в 1595 году по указу царя Федора Иоановича здесь поселили 30 первых кузнецов-оружейников. Гостям покажут памятники Левше, подковавшему блоху, Петру I, основавшему Тульский оружейный завод, и знаменитому промышленнику Никите Демидову.

Тульский Кремль и музейный квартал

В заключение совершим небольшую и, вместе с тем, увлекательную прогулку вокруг стен и башен тульского Кремля, сделаем памятные фото внутри, увидим златоглавый Успенский собор с колокольней вблизи. Узнаем, как город-крепость, защищавший южные рубежи нашего государства в XVI-XVII веках, превратился в город мастеров и оружейников. Познакомимся с новой набережной и Кремлёвским садом. Важная информация:• Экскурсия предполагает несколько остановок • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде

По субботам в 12.00 и 15:00 По воскресеньям в 13:00, в праздничные дни расписание меняется - уточняйте у организатора

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 13+1 400 ₽
Детский (до 12 лет)700 ₽
Взрослые 16+1 100 ₽
Дети (от 0-15 лет)900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Проспект Ленина (бывшая улица Киевская)
  • Памятник Л.Н. Толстому
  • Площадь Победы
  • Площадь Ленина
  • Тульский Кремль
  • Памятник Петру Первому
  • Памятник Левше
  • Памятник Никите Демидову
  • Скульптура «Тульское чаепитие» и многое другое
Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Место встречи уточняйте у организатора
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 12.00 и 15:00 По воскресеньям в 13:00, в праздничные дни расписание меняется - уточняйте у организатора
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Место начала и окончания экскурсии
  • Точный маршрут и остановки - уточняйте у организатора экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 160 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
134
4
20
3
2
2
1
1
Т
19 сен 2024
Отличная экскурсия, часть на автобусе, часть пешком. Посетили много интересных локаций, получили хороший обзор по городу, это в дальнейшем помогло ориентироваться самим. Всем советую начать знакомство с Тулой именно с такой экскурсии
О
18 сен 2024
экскурсия понравилась, интересный рассказ, экскурсовод знает свой город и любит его, но хотелось бы больше выходов из автобуса в интересных местах.
О
17 сен 2024
Много интересной информации о городе
М
17 сен 2024
Южный ш 77
S
13 сен 2024
Г
9 сен 2024
Здравствуйте! Экскурсия очень понравилась. Спасибо. Хотелось бы автобус с окнами большего обзора, многое было из автобуса не видно, хотелось узнавать и любоваться Тулой во время поездки.
Е
3 сен 2024
Экскурсия интересная, познавательная, нам понравилась. если бы автобус был без затемненных стекол было бы вообще отлично)
G
31 авг 2024
Экскурсия содержательная. Очень понравился гид, любящий и хорошо знающий свой город, компетентный и с хорошей речью, да и просто приятный молодой человек.
Звёздочку снимаю за плохой микрофон, из-за которого в автобусе приходилось напрягаться, чтобы разобрать слова.
Только на улице можно было слушать гида с удовольствием.
Б
29 авг 2024
Посетили автобусно- пешеходную экскурсию "У нас в Туле", всё понравилось, отличный гид - Евгений, приятные и милые девушки в офисе оформления. Если можно организовать выход из автобуса у памятника Толстому было бы отлично.
K
28 авг 2024
Спасибо за прекрасную экскурсию! Прекрасный гид, море впечатлений
Е
27 авг 2024
Очень интересная экскурсия по городу. Побывали в разных уголках, сделали несколько остановок. Экскурсовод Ольга не только показала город, но и окунула нас в исторические моменты жизни и развития города через
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памятники и мелькающие в окнах постройки. Жаль что не было возможности хоть не надолго заглянуть в храм Тулы, пусть один, например Демидовский. Ну и конечно - окна газели не для обзорной экскурсии - видно только дорогу и первые этажи зданий. . город красив по своему, через окна большого туристического автобуса был бы более краше.

Л
26 авг 2024
Отличная экскурсия! Очень интересно рассказывает экскурсовод, ему отдельное спасибо!!!
В
26 авг 2024
Для тех у кого время в обрез самое то что надо, а вот с выбором мест для остановки?
На мой взгляд можно было что-то предложить интереснее,
Прошу заметить что это моё личное мнение и я его никому не навязываю
О
24 авг 2024
Супер здорово. Экскурсовод Евгений замечательный, рассказывал интересно, с юморком. Спасибо
А
23 авг 2024
Были на экскурсии в Туле, очень сильно понравилось! Наш гид Никита просто супер! Человек на своём месте! Рассказывал интересно, доступно и увлекательно. Рекомендую!

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