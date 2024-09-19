Что вас ожидает:Путешествие длится около 2,5 часов и предполагает несколько остановок. Это позволит гостям увидеть и запомнить главные направления улиц и видовые точки исторического центра Тулы, сориентироваться и вдохновиться на самостоятельную прогулку по музейному кварталу или возрожденной Казанской набережной. Наша экскурсия не только перемещение по улицам, но и путешествие во времени. Проспект Ленина превратится в улицу Киевскую и гости узнают, где находилась бывшая Киевская застава, на которой дворяне обсуждали отмену крепостного права, чем знаменит театр имени Максима Горького, какие дома посещал Лев Николаевич Толстой, и увидят тот самый, в котором он встретил прообраз Анны Карениной. Заречье:

Кузнецкая слобода

Далее мы отправимся в Заречье: Кузнецкую или Оружейную слободу. Здесь, начиная с конца 16 века, зарождалось и развивалось производство тульского оружия, когда в 1595 году по указу царя Федора Иоановича здесь поселили 30 первых кузнецов-оружейников. Гостям покажут памятники Левше, подковавшему блоху, Петру I, основавшему Тульский оружейный завод, и знаменитому промышленнику Никите Демидову.

Тульский Кремль и музейный квартал

В заключение совершим небольшую и, вместе с тем, увлекательную прогулку вокруг стен и башен тульского Кремля, сделаем памятные фото внутри, увидим златоглавый Успенский собор с колокольней вблизи. Узнаем, как город-крепость, защищавший южные рубежи нашего государства в XVI-XVII веках, превратился в город мастеров и оружейников. Познакомимся с новой набережной и Кремлёвским садом. Важная информация:• Экскурсия предполагает несколько остановок • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде