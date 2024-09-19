Автобусная обзорная экскурсия по оружейной столице — прекрасная возможность познакомиться с самыми знаковыми местами города.
Гид расскажет, за что Туле было присвоено высокое звание «Город-герой», о нравах Кузнецкой (Оружейной) слободы и о знаменитых династиях оружейников. А также пряничников, самоварщиков и о том, кто такие «казюки».
Гости увидят памятники Левше, Петру I, Демидову и место, где чаепитие в Туле никогда не заканчивается!
Гид расскажет, за что Туле было присвоено высокое звание «Город-герой», о нравах Кузнецкой (Оружейной) слободы и о знаменитых династиях оружейников. А также пряничников, самоварщиков и о том, кто такие «казюки».
Гости увидят памятники Левше, Петру I, Демидову и место, где чаепитие в Туле никогда не заканчивается!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Путешествие длится около 2,5 часов и предполагает несколько остановок. Это позволит гостям увидеть и запомнить главные направления улиц и видовые точки исторического центра Тулы, сориентироваться и вдохновиться на самостоятельную прогулку по музейному кварталу или возрожденной Казанской набережной. Наша экскурсия не только перемещение по улицам, но и путешествие во времени. Проспект Ленина превратится в улицу Киевскую и гости узнают, где находилась бывшая Киевская застава, на которой дворяне обсуждали отмену крепостного права, чем знаменит театр имени Максима Горького, какие дома посещал Лев Николаевич Толстой, и увидят тот самый, в котором он встретил прообраз Анны Карениной. Заречье:
Кузнецкая слобода
Далее мы отправимся в Заречье: Кузнецкую или Оружейную слободу. Здесь, начиная с конца 16 века, зарождалось и развивалось производство тульского оружия, когда в 1595 году по указу царя Федора Иоановича здесь поселили 30 первых кузнецов-оружейников. Гостям покажут памятники Левше, подковавшему блоху, Петру I, основавшему Тульский оружейный завод, и знаменитому промышленнику Никите Демидову.
Тульский Кремль и музейный квартал
В заключение совершим небольшую и, вместе с тем, увлекательную прогулку вокруг стен и башен тульского Кремля, сделаем памятные фото внутри, увидим златоглавый Успенский собор с колокольней вблизи. Узнаем, как город-крепость, защищавший южные рубежи нашего государства в XVI-XVII веках, превратился в город мастеров и оружейников. Познакомимся с новой набережной и Кремлёвским садом. Важная информация:• Экскурсия предполагает несколько остановок • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
По субботам в 12.00 и 15:00 По воскресеньям в 13:00, в праздничные дни расписание меняется - уточняйте у организатора
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 13+
|1 400 ₽
|Детский (до 12 лет)
|700 ₽
|Взрослые 16+
|1 100 ₽
|Дети (от 0-15 лет)
|900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Ленина (бывшая улица Киевская)
- Памятник Л.Н. Толстому
- Площадь Победы
- Площадь Ленина
- Тульский Кремль
- Памятник Петру Первому
- Памятник Левше
- Памятник Никите Демидову
- Скульптура «Тульское чаепитие» и многое другое
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место встречи уточняйте у организатора
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 12.00 и 15:00 По воскресеньям в 13:00, в праздничные дни расписание меняется - уточняйте у организатора
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Место начала и окончания экскурсии
- Точный маршрут и остановки - уточняйте у организатора экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 160 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
19 сен 2024
Отличная экскурсия, часть на автобусе, часть пешком. Посетили много интересных локаций, получили хороший обзор по городу, это в дальнейшем помогло ориентироваться самим. Всем советую начать знакомство с Тулой именно с такой экскурсии
О
Ольга
18 сен 2024
экскурсия понравилась, интересный рассказ, экскурсовод знает свой город и любит его, но хотелось бы больше выходов из автобуса в интересных местах.
О
Ольга
17 сен 2024
Много интересной информации о городе
М
Медянкова
17 сен 2024
Южный ш 77
S
Svetlana
13 сен 2024
Г
Галина
9 сен 2024
Здравствуйте! Экскурсия очень понравилась. Спасибо. Хотелось бы автобус с окнами большего обзора, многое было из автобуса не видно, хотелось узнавать и любоваться Тулой во время поездки.
Е
Елена
3 сен 2024
Экскурсия интересная, познавательная, нам понравилась. если бы автобус был без затемненных стекол было бы вообще отлично)
G
Galya
31 авг 2024
Экскурсия содержательная. Очень понравился гид, любящий и хорошо знающий свой город, компетентный и с хорошей речью, да и просто приятный молодой человек.
Звёздочку снимаю за плохой микрофон, из-за которого в автобусе приходилось напрягаться, чтобы разобрать слова.
Только на улице можно было слушать гида с удовольствием.
Звёздочку снимаю за плохой микрофон, из-за которого в автобусе приходилось напрягаться, чтобы разобрать слова.
Только на улице можно было слушать гида с удовольствием.
Б
Белла
29 авг 2024
Посетили автобусно- пешеходную экскурсию "У нас в Туле", всё понравилось, отличный гид - Евгений, приятные и милые девушки в офисе оформления. Если можно организовать выход из автобуса у памятника Толстому было бы отлично.
K
Kovalenko_kv83
28 авг 2024
Спасибо за прекрасную экскурсию! Прекрасный гид, море впечатлений
Е
Елена
27 авг 2024
Очень интересная экскурсия по городу. Побывали в разных уголках, сделали несколько остановок. Экскурсовод Ольга не только показала город, но и окунула нас в исторические моменты жизни и развития города через
Л
Лидия
26 авг 2024
Отличная экскурсия! Очень интересно рассказывает экскурсовод, ему отдельное спасибо!!!
В
Владимир
26 авг 2024
Для тех у кого время в обрез самое то что надо, а вот с выбором мест для остановки?
На мой взгляд можно было что-то предложить интереснее,
Прошу заметить что это моё личное мнение и я его никому не навязываю
На мой взгляд можно было что-то предложить интереснее,
Прошу заметить что это моё личное мнение и я его никому не навязываю
О
Ольга
24 авг 2024
Супер здорово. Экскурсовод Евгений замечательный, рассказывал интересно, с юморком. Спасибо
А
Андрей
23 авг 2024
Были на экскурсии в Туле, очень сильно понравилось! Наш гид Никита просто супер! Человек на своём месте! Рассказывал интересно, доступно и увлекательно. Рекомендую!
Входит в следующие категории Тулы
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