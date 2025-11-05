Индивидуальная
до 5 чел.
Тула и классики русской литературы
Узнайте, где жили и творили Толстой и Пушкин в Туле. Погрузитесь в атмосферу старинных усадеб и исторических событий
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«И любовь, и вдохновение, и живопись!» Из Тулы - в Поленово
Отправиться в уголок Тульского края, вдохновлявший великих русских художников
Начало: В центре Тулы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
Посетить места знаменитого сражения и погулять по очаровательной дворянской усадьбе
Начало: У Кремля
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: От Музея Самоваров
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
29 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в усадьбу Василия Поленова
Усадьба Поленово - это не просто музей, а уникальное место, где природа и искусство сливаются в гармонии. Откройте для себя красоту и вдохновение
14 янв в 08:30
15 янв в 08:30
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
- ММарина5 ноября 2025Наша признательность и благодарность экскурсоводу Илье, за увлекательную поездку в природный музей-заповедник В. Д. Поленова. Ильёй последовательно, и очень чётко
- ЕЕлена2 октября 2025Из Тулы в Поленово и обратно нас сопровождал гид Сергей. На протяжении всего пути он знакомил нас с историей Тулы
- ААлександра27 августа 2025Если вы знакомы с произведениями Василия Поленова, то вам будет интересно окунуться в атмосферу, которая помогала художнику творить. Если устали
- ИИрина12 августа 2025Были с Сергеем на экскурсии. Человек он опытный, поэтому успели приехать и купить билеты на посещение дома - музея. Учитывая,
- ООльга30 июля 2025Сегодня побывала на экскурсии гида Ильи по Поленову. Экскурсия замечательная! В ней есть все:
1) Интересные факты, рассказы и объяснения Ильи.
- РРуденкина18 июля 2025Организация поездки очень понравилась. Все пожелания учтены. Ничего не навязывают. Сергей интересный собеседник, по дороге не скучали. Терпеливо нас везде
- ИИрина5 января 2025Экскурсовод Сергей прекрасно провел экскурсию, получили много информации интересной и познавательной, будем рекомендовать
- ООльга10 ноября 2024Спасибо за замечательное экскурсионное сопровождение гиду Сергею! Очень органичное повествование об истории и культуре Тулы по пути в Поленово, интересные
- ААндрей17 июля 2024Гид Сергей очень профессионален. Дорога сопровождалась интересным рассказом об истории Тулы и окрестностей. Всем советую
- ККлименко7 июня 2024Спасибо за организацию поездки в Поленово.
Спасибо Нине и Сергею за чёткость и надёжность а выполнении взятых на себя обязательств по
- ЛЛариса19 мая 2024Хотелось бы больше информации о В. Д. Поленове и о месте. Путешествие комфортное, гид вежливый и культурный. Много знает о Туле и области
- ААнна3 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Сергей подготовил фотографии достопримечательностей Тулы и области и рассказывал о них в пути. В Поленово приехали к
- ММарина27 февраля 2024Замечательная поездка! До сих пор под впечатлением от усадьбы. Красота завораживает. И дорога с интересным гидом в комфортных условиях совсем не утомительна. Спасибо огромное!
- ССергей20 января 2024Экскурсия с Сергеем соответствовала заявленной в программе.
- ВВера5 января 2024Были на экскурсии в Поленово:очень понравилось в Главном доме:интерьеры, картины, сам дом очень необычен, интересен рассказ экскурсовода. Один большой минус,
