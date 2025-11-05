Мои заказы

Усадьба-музей Поленово – экскурсии в Туле

Найдено 8 экскурсий в категории «Усадьба-музей Поленово» в Туле, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
На машине
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула и классики русской литературы
Узнайте, где жили и творили Толстой и Пушкин в Туле. Погрузитесь в атмосферу старинных усадеб и исторических событий
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
«И любовь, и вдохновение, и живопись!» Из Тулы - в Поленово
На машине
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
«И любовь, и вдохновение, и живопись!» Из Тулы - в Поленово
Отправиться в уголок Тульского края, вдохновлявший великих русских художников
Начало: В центре Тулы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 800 ₽ за всё до 3 чел.
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
Посетить места знаменитого сражения и погулять по очаровательной дворянской усадьбе
Начало: У Кремля
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
На машине
9 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: От Музея Самоваров
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за человека
Из Тулы - на Куликово поле
На машине
8 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
29 000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
На машине
4.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в усадьбу Василия Поленова
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в усадьбу Василия Поленова
Усадьба Поленово - это не просто музей, а уникальное место, где природа и искусство сливаются в гармонии. Откройте для себя красоту и вдохновение
14 янв в 08:30
15 янв в 08:30
13 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 ноября 2025
    Добро пожаловать в усадьбу Василия Поленова
    Наша признательность и благодарность экскурсоводу Илье, за увлекательную поездку в природный музей-заповедник В. Д. Поленова. Ильёй последовательно, и очень чётко
    читать дальше

    по времени и локации был построен наш маршрут и прогулка по музею-заповеднику. Необыкновенно красивые природные места, увидели мемориальные вещи художника и услышали историю семьи Поленовых в большом доме, где экскурсовод очень интересно нам всё об этом рассказала. Погода была тёплой и солнечной, что способствовало нашей прогулке как по музею-заповеднику В. Д. Поленова, так и в деревне Бёхово, где удивительный храм и могила художника. Большое спасибо Илье, за такую интересную, увлекательную экскурсию!!

  • Е
    Елена
    2 октября 2025
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!» Из Тулы - в Поленово
    Из Тулы в Поленово и обратно нас сопровождал гид Сергей. На протяжении всего пути он знакомил нас с историей Тулы
    читать дальше

    и с Тулой современной. Сергей прекрасный рассказчик и знаток истории своего города. Усадьба Поленова впечатлила нас своей красотой, тишиной и историей. Отличная экскурсия, только положительные впечатления! Спасибо огромное Сергею!

  • А
    Александра
    27 августа 2025
    Добро пожаловать в усадьбу Василия Поленова
    Если вы знакомы с произведениями Василия Поленова, то вам будет интересно окунуться в атмосферу, которая помогала художнику творить. Если устали
    читать дальше

    от суеты будней, то поэтическая природа подарит умиротворение. Если нуждаетесь в утешении и укреплении духа, то атмосфера усадьбы, где счастливо жили и творили несколько поколений дружной семьи Поленовых, вас обязательно вдохновит. Особенно рекомендуется посещение Поленово после знакомства с Ясной Поляной. Маршрут, благодаря Илье, будет интересен и взрослым и детям. Побывав в Поленово однажды, вы будете мечтать вернуться туда снова и снова.

  • И
    Ирина
    12 августа 2025
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!» Из Тулы - в Поленово
    Были с Сергеем на экскурсии. Человек он опытный, поэтому успели приехать и купить билеты на посещение дома - музея. Учитывая,
    читать дальше

    что это наша была вторая экскурсия с Сергеем, то рассказывать ещё раз про Тулу и тульскую область было не смысла, но у Сергея были интересные видеоматериалы по тульской области. Все значимые места усадьбы мы успели посетить, на обратном пути заехали в Дворяниново.

  • О
    Ольга
    30 июля 2025
    Добро пожаловать в усадьбу Василия Поленова
    Сегодня побывала на экскурсии гида Ильи по Поленову. Экскурсия замечательная! В ней есть все:
    1) Интересные факты, рассказы и объяснения Ильи.
    читать дальше

    (чувствуются профессиональные навыки историка, педагога и просто хорошо образованного интересного человека)
    2) изумительнейшая красота самих мест - Оки,природы, парка.
    3) и конечно, рассказы о творчестве и личности самого Василия Дмитриевича Поленова! Подробные рассказы о его жизни, о его учениках и последователях, более внимательное отношение к его картинам.
    Ещё раз благодарю Илью за такую замечательную экскурсию!

  • Р
    Руденкина
    18 июля 2025
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!» Из Тулы - в Поленово
    Организация поездки очень понравилась. Все пожелания учтены. Ничего не навязывают. Сергей интересный собеседник, по дороге не скучали. Терпеливо нас везде
    читать дальше

    ждал, главное - наши желания,он под нас подстраивался. Это очень приятно.
    Заехали в Дворяниново. Никогда раньше не слышали о В. Д. Болотове, после экскурсии возникло желание почитать об этом незаурядном человеке побольше.
    Это был очень интересный день.

  • И
    Ирина
    5 января 2025
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!» Из Тулы - в Поленово
    Экскурсовод Сергей прекрасно провел экскурсию, получили много информации интересной и познавательной, будем рекомендовать
  • О
    Ольга
    10 ноября 2024
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!» Из Тулы - в Поленово
    Спасибо за замечательное экскурсионное сопровождение гиду Сергею! Очень органичное повествование об истории и культуре Тулы по пути в Поленово, интересные
    читать дальше

    факты чередуются с забавными моментами и наблюдениями, так что общее впечатление - познавательно и весело! Всегда здорово узнать о месте от лица человека, который в нем заинтересован и на глазах у которого оно менялось. Понравилось, что экскурсия напоминает скорее беседу, нежели лекцию из непрерывного потока фактов.

    Само место живописно и самобытно, необычная архитектура гармонично вписывается в холмистый ландшафт. В зданиях усадьбы все пропитано духом творчества. Это действительно стоит увидеть, вместо того, чтобы читать описание на туристических сайтах. Также очень понравилась церковь в Бехово - маленькая и уютная, но в то же время торжественная и элегантная, рядом - захватывающие дух виды на реку.

    Этот день оставил нам массу положительных впечатлений, а благодаря наводкам нашего гида появилось много новых поводов вернуться в регион.

  • А
    Андрей
    17 июля 2024
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!» Из Тулы - в Поленово
    Гид Сергей очень профессионален. Дорога сопровождалась интересным рассказом об истории Тулы и окрестностей. Всем советую
  • К
    Клименко
    7 июня 2024
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!» Из Тулы - в Поленово
    Спасибо за организацию поездки в Поленово.
    Спасибо Нине и Сергею за чёткость и надёжность а выполнении взятых на себя обязательств по
    читать дальше

    организации экскурсии и создании комфорта в пути.
    Поленово — чудесный музей.

    Отдельное спасибо Сергею за дополнительную путевую информацию, которая сделала более полным общее впечатление от поездки.

    Спасибо за организацию поездки в Поленово
  • Л
    Лариса
    19 мая 2024
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!» Из Тулы - в Поленово
    Хотелось бы больше информации о В. Д. Поленове и о месте. Путешествие комфортное, гид вежливый и культурный. Много знает о Туле и области
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!» Из Тулы - в Поленово
    Экскурсия очень понравилась. Сергей подготовил фотографии достопримечательностей Тулы и области и рассказывал о них в пути. В Поленово приехали к
    читать дальше

    открытию касс и парковка ещё была пустая. Позже практически не было свободных мест. В музее экскурсию ведут сотрудники музея. Особенно понравился дом и диорама. Нас не торопили, мы спокойно погуляли, зашли в кафе(их 2). Потом поехали к храму, построенному по проекту Поленова. Экскурсию рекомендую и взрослым и детям.

  • М
    Марина
    27 февраля 2024
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!» Из Тулы - в Поленово
    Замечательная поездка! До сих пор под впечатлением от усадьбы. Красота завораживает. И дорога с интересным гидом в комфортных условиях совсем не утомительна. Спасибо огромное!
  • С
    Сергей
    20 января 2024
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!» Из Тулы - в Поленово
    Экскурсия с Сергеем соответствовала заявленной в программе.
  • В
    Вера
    5 января 2024
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!» Из Тулы - в Поленово
    Были на экскурсии в Поленово:очень понравилось в Главном доме:интерьеры, картины, сам дом очень необычен, интересен рассказ экскурсовода. Один большой минус,
    читать дальше

    но он, к счастью, не имеет отношения к самому музею:кафе, единственное, поэтому конкурентов нет, в итоге- остались голодными после долгого ожидания и в добавок обхамили по полной. Берите что-то с собой, сохраните здоровье и нервы.

