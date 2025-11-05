читать дальше

факты чередуются с забавными моментами и наблюдениями, так что общее впечатление - познавательно и весело! Всегда здорово узнать о месте от лица человека, который в нем заинтересован и на глазах у которого оно менялось. Понравилось, что экскурсия напоминает скорее беседу, нежели лекцию из непрерывного потока фактов.



Само место живописно и самобытно, необычная архитектура гармонично вписывается в холмистый ландшафт. В зданиях усадьбы все пропитано духом творчества. Это действительно стоит увидеть, вместо того, чтобы читать описание на туристических сайтах. Также очень понравилась церковь в Бехово - маленькая и уютная, но в то же время торжественная и элегантная, рядом - захватывающие дух виды на реку.



Этот день оставил нам массу положительных впечатлений, а благодаря наводкам нашего гида появилось много новых поводов вернуться в регион.