У Твери богатая история, и как у любого древнего города в ней сложилось множество легенд.
Что вас ждет
Мы прогуляемся по центральным улицам и набережным, полюбуемся на Волгу-матушку, поговорим о поэтах, которые прославили наш город.
Вы узнаете тайны древней Твери, послушаете истории о ее взлетах и падениях, о непокорных тверских князьях, положивших душу за народ и отечество.
Я расскажу о Твери купеческой, о щедротах великой императрицы, о простом народе и даже о тверских козлах.
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно: