Приглашаю вас на прогулку по Твери - городу с богатой историей, хранящему множество легенд

5
2 отзыва
Приглашаю вас на прогулку по Твери — городу с богатой историей, хранящему множество легенд.

Я проведу вас по центральным улицам и уютным переулкам, покажу набережную, расскажу много интересного о жизни города и его жителях.

Вас ждут истории о тверских князьях и поэтах, местных купцах и простом народе.
Легенды старой Твери
Легенды старой Твери
Легенды старой Твери
Легенды старой Твери
Легенды старой Твери
Легенды старой Твери
Легенды старой Твери
Легенды старой Твери
У Твери богатая история, и как у любого древнего города в ней сложилось множество легенд.
Что вас ждет
Мы прогуляемся по центральным улицам и набережным, полюбуемся на Волгу-матушку, поговорим о поэтах, которые прославили наш город.
Вы узнаете тайны древней Твери, послушаете истории о ее взлетах и падениях, о непокорных тверских князьях, положивших душу за народ и отечество.
Я расскажу о Твери купеческой, о щедротах великой императрицы, о простом народе и даже о тверских козлах.
Важно знать
На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • транспорт,
  • билеты.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Стандартное предложение
3 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • транспорт
  • билеты.
Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Мария М.
Мария М.
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