У Твери богатая история, и как у любого древнего города в ней сложилось множество легенд.

Что вас ждет

Мы прогуляемся по центральным улицам и набережным, полюбуемся на Волгу-матушку, поговорим о поэтах, которые прославили наш город.

Вы узнаете тайны древней Твери, послушаете истории о ее взлетах и падениях, о непокорных тверских князьях, положивших душу за народ и отечество.

Я расскажу о Твери купеческой, о щедротах великой императрицы, о простом народе и даже о тверских козлах.

Важно знать

На прогулке пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: