Свято-Екатерининский монастырь – экскурсии в Твери

Найдено 5 экскурсий в категории «Свято-Екатерининский монастырь» в Твери, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000 за всё до 7 чел.
По Твери пешком и на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
120 отзывов
Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: площадь Михаила Тверского
Завтра в 09:00
13 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
3 800 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
5 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лейла
    30 мая 2024
    Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия. Великолепный экскурсовод
  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
    Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Были в нескольких городах на различных экскурсиях и есть с чем сравнить. Анна отвечает на заковыристые вопросы, интересный собеседник! От
    читать дальше

    себя и от своей компании рекомендуем! Удалось посмотреть на 4 речных лайнера одновременно. Для местных, вероятно, привычно, а для неместных - в диковинку) Всем удачных поездок, в том числе - в Тверь!

  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Анна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все наши вопросы, как специализированные по
    читать дальше

    экскурсии, так и технические, как и где найти в городе нужные нам места. Большая благодарность ей за встречу и организацию нашей экскурсии!

    Анна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все нашиАнна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все наши
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Мы заказывали транспорт для перемещения по маршруту экскурсии, и это было правильное решение. Наталия - знающий гид, уверенно отвечала на
    читать дальше

    наши вопросы. Так как в Твери много храмов, я бы порекомендовала гостям города сходить именно на эту экскурсию, так как она дает расширенное представление о духовной жизни Твери.

  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Добро пожаловать в Тверь
    Добрый день! 10 мая семьёй были на экскурсии "Добро пожаловать в Тверь!" Нашим экскурсоводом был Александр, замечательный интеллигентный человек! Было
    читать дальше

    очень интересно и познавательно, хотя "чуть моросящий дождик портил весь этюд…" 🙂 С нами были дети 6 и 8 лет, Александр умело вовлекал их в беседу и в экскурсию. 2,5 часа прошли на одном дыхании, хотелось ещё пообщаться. Затронули темы о Великой Отечественной Войне, посетили памятники, многое узнали о Твери. С Александром совпали по мироощущению и общечеловеческим ценностям! В Тверь хотим вернуться и посетить дворец Екатерины и другие замечательные места более детально. Детям (! ни разу не пожаловались на усталость, хотя экскурсия пешком) и взрослым очень понравилось! Благодарю!

  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Добро пожаловать в Тверь
    Наталья - прекрасный гид, знает и любит свой город, было комфортно и интересно. Спасибо!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Наталья очень интересно рассказала про основные святыни Твери. Скорректировала маршрут с учетом наших пожеланий. Было очень интересно и познавательно
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Наталья-прекрасный интеллигентный, высокоинтеллектуальный и спокойный экскурсовод! На экскурсии нам всем было очень комфортно! Очень рекомендую!
    Наталья-прекрасный интеллигентный, высокоинтеллектуальный и спокойный экскурсовод! На экскурсии нам всем было очень комфортно! Очень рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Добро пожаловать в Тверь
    Прекрасная экскурсия с гидом Анной 01 мая 2025. Очень доступно изложена информация как раз для таких туристов, как мы, -
    читать дальше

    не много знающих о прекрасном городе Тверь. Анна рассказала и о далёком прошлом города, о его вековой истории, затронула и историю города в 20 веке, вклад Твери в годы Отечественной войны. А ещё интересно и информативно рассказала о том, чем живёт Тверь сейчас. Объемный и выразительный рассказ, оставшийся в памяти и в сердце. Спасибо огромное! Однозначно рекомендую эту экскурсию

    Прекрасная экскурсия с гидом Анной 01 мая 2025. Очень доступно изложена информация как раз для таких

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Свято-Екатерининский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Тверь: история и современность
  2. По Твери пешком и на автомобиле
  3. Добро пожаловать в Тверь
  4. Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
  5. Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Свято-Екатерининский монастырь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 800 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 276 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Твери на 2024 год по теме «Свято-Екатерининский монастырь», 276 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам