Показать всёСвято-Екатерининский монастырьОбзорныеИмператорский путевой дворецПамятник Афанасию Никитину
1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: площадь Михаила Тверского
Завтра в 09:00
13 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛейла30 мая 2024Прекрасная экскурсия. Великолепный экскурсовод
- ООлеся27 мая 2024Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
- ССергей26 мая 2024Были в нескольких городах на различных экскурсиях и есть с чем сравнить. Анна отвечает на заковыристые вопросы, интересный собеседник! От
- ООльга23 мая 2024Анна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все наши вопросы, как специализированные по
- ЮЮлия23 мая 2024Мы заказывали транспорт для перемещения по маршруту экскурсии, и это было правильное решение. Наталия - знающий гид, уверенно отвечала на
- ТТатьяна18 мая 2024Добрый день! 10 мая семьёй были на экскурсии "Добро пожаловать в Тверь!" Нашим экскурсоводом был Александр, замечательный интеллигентный человек! Было
- ЕЕлена16 мая 2024Наталья - прекрасный гид, знает и любит свой город, было комфортно и интересно. Спасибо!
- ИИрина11 мая 2024Наталья очень интересно рассказала про основные святыни Твери. Скорректировала маршрут с учетом наших пожеланий. Было очень интересно и познавательно
- ТТатьяна10 мая 2024Наталья-прекрасный интеллигентный, высокоинтеллектуальный и спокойный экскурсовод! На экскурсии нам всем было очень комфортно! Очень рекомендую!
- ЮЮлия4 мая 2024Прекрасная экскурсия с гидом Анной 01 мая 2025. Очень доступно изложена информация как раз для таких туристов, как мы, -
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Свято-Екатерининский монастырь»
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