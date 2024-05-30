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очень интересно и познавательно, хотя "чуть моросящий дождик портил весь этюд…" 🙂 С нами были дети 6 и 8 лет, Александр умело вовлекал их в беседу и в экскурсию. 2,5 часа прошли на одном дыхании, хотелось ещё пообщаться. Затронули темы о Великой Отечественной Войне, посетили памятники, многое узнали о Твери. С Александром совпали по мироощущению и общечеловеческим ценностям! В Тверь хотим вернуться и посетить дворец Екатерины и другие замечательные места более детально. Детям (! ни разу не пожаловались на усталость, хотя экскурсия пешком) и взрослым очень понравилось! Благодарю!