Экскурсии из центра Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Твери, цены от 1000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Открывая Тверь
Пешая
2.5 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия «Открывая Тверь»: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
Завтра в 09:30
22 апр в 09:30
4000 ₽ за всё до 6 чел.
«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест
Пешая
3 часа
-
20%
8 отзывов
Квест
до 10 чел.
«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест
Любите гулять и разглядывать детали? Выбирайте сценарий и отправляйтесь на квест по Твери! Узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой
Начало: В центре Твери
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
1440 ₽1800 ₽ за всё до 10 чел.
Нити времени: история Морозовского городка
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Нити времени: история Морозовского городка
Начало: Остановка Пролетарка в центр
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 апреля 2025
    «Разглядеть Тверь»: увлекательный квест
    Отличный вариант экскурсии! Приступили когда нам было удобно. Замёрзли. Зашли в кафе. Потом ещё раз. И ещё. Продолжили на следующий день. Опять замёрзли. Часть маршрута оставили на другой приезд. Всем было интересно искать объекты, и детям и взрослым!
  • Е
    Екатерина
    6 апреля 2025
    «Разглядеть Тверь»: увлекательный квест
    Всем приятного дня) хочу оставить отзыв по горячем следам 😁. Очень интересный, необычный формат прогулки-экскурсии-квеста! У нас была большая компания с
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    детьми подростками. Квестом увлеклись все без исключения. Каждый раз проходя очередную точку просыпался азарт, что же дальше! Исторические справки краткие и содержательные! Большое спасибо организаторам за великолепную идею!!! Рекомендую такую прогулку всем! Не пожалеете!

  • А
    Анна
    4 апреля 2025
    Открывая Тверь
    Шикарная экскурсия! Безумно интересная экскурсовод Ольга! Подача материала динамичная, четкая, без размазывания, все очень интересно и логическом порядке. Очень красивый
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    маршрут вдоль Волги. Ольга сделала нам бесценный подарок и прибавила к экскурсии дополнительно 40-50 минут. Мы кайфанули и не хотелось с ней расставаться - слушали бы еще и еще! Для себя отметила тот факт, что если бы учебники по истории писали именно такие авторы, с такой речью и слогом, я бы обожала историю! =)) Приедем в Тверь в мае - хотим посмотреть другую экскурсию. Только к Ольге!!!!!!!!!!! Рекомендую от души всем, кто хочет получить удовольствие и от общения, и от исторических рассказов!

    Шикарная экскурсия! Безумно интересная экскурсовод Ольга! Подача материала динамичная, четкая, без размазывания, все очень интересно иШикарная экскурсия! Безумно интересная экскурсовод Ольга! Подача материала динамичная, четкая, без размазывания, все очень интересно иШикарная экскурсия! Безумно интересная экскурсовод Ольга! Подача материала динамичная, четкая, без размазывания, все очень интересно иШикарная экскурсия! Безумно интересная экскурсовод Ольга! Подача материала динамичная, четкая, без размазывания, все очень интересно иШикарная экскурсия! Безумно интересная экскурсовод Ольга! Подача материала динамичная, четкая, без размазывания, все очень интересно и
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2025
    Открывая Тверь
    Спасибо большое за такую насыщенную и интересную экскурсию! Наш гид Ольга, провела нас и показала множество красивых и интересных мест,
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    достопримечательностей и рассказало ещё больше историй, фактов, легенд, шуток. Погрузились в атмосферу города, узнали много нового, нагулялись, насмотрелись, нам очень понравилось! Спасибо!

  • Е
    Екатерина
    30 марта 2025
    «Разглядеть Тверь»: увлекательный квест
    Огромное спасибо за этот квест! Были в Твери впервые, было интересно узнать не только общеизвестные и понятные факты из истории города
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    и региона, но и познакомиться с различными арт- объектами. Сначала мы погуляли по городу с экскурсией от другого организатора, и в качестве, закрепления материала прошли квест. Это было очень увлекательно! Мимо некоторых объектов мы пошли мимо, и если бы не квест не узнали бы про "пуп Твери", или детей Плэнера, да и многое другое. Всем кто любит активный отдых и возможность порешать загадки и поискать точки на маршруте, однозначно, рекомендую!

  • О
    Ольга
    3 марта 2025
    Открывая Тверь
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Ольга очень приятный человек и прекрасный экскурсовод, обладающий и историческими знаниями и общими. Не смотря на то, что мы немного замёрзли, экскурсию мы прошли до конца! Было интересно и взрослым и детям.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Открывая Тверь
  2. «Разглядеть Тверь»: увлекательный квест
  3. Нити времени: история Морозовского городка
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Императорский путевой дворец
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Набережная Степана Разина
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Памятник Афанасию Никитину
  8. Городской сад
  9. Трехсвятская улица
  10. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Твери в апреле 2025
Сейчас в Твери в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 4000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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