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маршрут вдоль Волги. Ольга сделала нам бесценный подарок и прибавила к экскурсии дополнительно 40-50 минут. Мы кайфанули и не хотелось с ней расставаться - слушали бы еще и еще! Для себя отметила тот факт, что если бы учебники по истории писали именно такие авторы, с такой речью и слогом, я бы обожала историю! =)) Приедем в Тверь в мае - хотим посмотреть другую экскурсию. Только к Ольге!!!!!!!!!!! Рекомендую от души всем, кто хочет получить удовольствие и от общения, и от исторических рассказов!