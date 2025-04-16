Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия «Открывая Тверь»: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
Завтра в 09:30
22 апр в 09:30
4000 ₽ за всё до 6 чел.
-
20%
Квест
до 10 чел.
«Разглядеть Тверь»: увлекательный квест
Любите гулять и разглядывать детали? Выбирайте сценарий и отправляйтесь на квест по Твери! Узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой
Начало: В центре Твери
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
1440 ₽
1800 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Нити времени: история Морозовского городка
Начало: Остановка Пролетарка в центр
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 апреля 2025Отличный вариант экскурсии! Приступили когда нам было удобно. Замёрзли. Зашли в кафе. Потом ещё раз. И ещё. Продолжили на следующий день. Опять замёрзли. Часть маршрута оставили на другой приезд. Всем было интересно искать объекты, и детям и взрослым!
- ЕЕкатерина6 апреля 2025Всем приятного дня) хочу оставить отзыв по горячем следам 😁. Очень интересный, необычный формат прогулки-экскурсии-квеста! У нас была большая компания с
- ААнна4 апреля 2025Шикарная экскурсия! Безумно интересная экскурсовод Ольга! Подача материала динамичная, четкая, без размазывания, все очень интересно и логическом порядке. Очень красивый
- ННаталья2 апреля 2025Спасибо большое за такую насыщенную и интересную экскурсию! Наш гид Ольга, провела нас и показала множество красивых и интересных мест,
- ЕЕкатерина30 марта 2025Огромное спасибо за этот квест! Были в Твери впервые, было интересно узнать не только общеизвестные и понятные факты из истории города
- ООльга3 марта 2025Спасибо за прекрасную экскурсию! Ольга очень приятный человек и прекрасный экскурсовод, обладающий и историческими знаниями и общими. Не смотря на то, что мы немного замёрзли, экскурсию мы прошли до конца! Было интересно и взрослым и детям.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Из центра»
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