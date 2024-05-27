Театральная площадь – экскурсии в Твери

Найдено 5 экскурсий в категории «Театральная площадь» в Твери, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000 за всё до 7 чел.
Тверь - европейский город 18 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Тверь 18 века: экскурсия по европейскому городу с гидом
Погрузитесь в атмосферу 18 века с экскурсией по Твери, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског...
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
По Твери пешком и на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
Доблесть и слава Твери
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
    Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Были в нескольких городах на различных экскурсиях и есть с чем сравнить. Анна отвечает на заковыристые вопросы, интересный собеседник! От
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    себя и от своей компании рекомендуем! Удалось посмотреть на 4 речных лайнера одновременно. Для местных, вероятно, привычно, а для неместных - в диковинку) Всем удачных поездок, в том числе - в Тверь!

  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Анна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все наши вопросы, как специализированные по
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    экскурсии, так и технические, как и где найти в городе нужные нам места. Большая благодарность ей за встречу и организацию нашей экскурсии!

    Анна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все нашиАнна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все наши
  • Y
    Yulia
    13 мая 2024
    Тверь - европейский город 18 века
    Благодарим Светлану за интересное и динамичное повествование о страницах истории Твери. Приятно смотреть на город глазами людей, которые его знают и любят.
  • Е
    Евгений
    13 мая 2024
    Тверь - европейский город 18 века
    Светлана прекрасный и интересный рассказчик, экскурсия очень ненапряжная и интересная, дополняла историческими фото на планшете, провела даже более двух часов, нам очень понравилось, спасибо! Приедем в Тверь еще!
  • Ж
    Женя
    4 мая 2024
    Доблесть и слава Твери
    Любовь -профессионал в своём деле! Кладезь информации! Экскурсия была потрясающая! Было очень интересно и познавательно! Спасибо!
  • Л
    Лидия
    3 мая 2024
    Тверь - европейский город 18 века
    Светлана нам раскрыла полностью тематику экскурсии - мы поняли почему Тверь была образцом европейского города XVIII века. Подача материала лёгкая,
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    чёткая, с юмором. Интересный запоминающийся рассказ о достопримечательностях Твери: о памятниках, архитектуре и исторических личностях. Светлане - огромная благодарность, мы узнали много нового!

  • Н
    Наталья
    24 сентября 2023
    По Твери пешком и на автомобиле
    Отличный экскурсовод Любовь Репина. Комфортное передвижение. Все отлично. Приедем еще.
  • О
    Ольга
    5 июля 2023
    По Твери пешком и на автомобиле
    Отличная экскурсия. Любовь - отличный гид, прекрасно владеет информацией и умеет передать ее четко и ясно. За 3 часа мы увидели основные достопримечательности Твери. Всем рекомендую!
  • Л
    Лариса
    23 мая 2023
    По Твери пешком и на автомобиле
    Любовь прекрасный экскурсовод. Обладает фундаментальные знаниями, прекрасно разбирается в материале, умело и интересно рассказывает. Мы рады, что наше знакомство с Тверью и Тверским краем началось с её экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Театральная площадь»

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  2. Самое главное
  3. Набережная
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  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Театральная площадь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 000 до 12 150. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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