1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь 18 века: экскурсия по европейскому городу с гидом
Погрузитесь в атмосферу 18 века с экскурсией по Твери, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског...
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся27 мая 2024Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
- ССергей26 мая 2024Были в нескольких городах на различных экскурсиях и есть с чем сравнить. Анна отвечает на заковыристые вопросы, интересный собеседник! От
- ООльга23 мая 2024Анна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все наши вопросы, как специализированные по
- YYulia13 мая 2024Благодарим Светлану за интересное и динамичное повествование о страницах истории Твери. Приятно смотреть на город глазами людей, которые его знают и любят.
- ЕЕвгений13 мая 2024Светлана прекрасный и интересный рассказчик, экскурсия очень ненапряжная и интересная, дополняла историческими фото на планшете, провела даже более двух часов, нам очень понравилось, спасибо! Приедем в Тверь еще!
- ЖЖеня4 мая 2024Любовь -профессионал в своём деле! Кладезь информации! Экскурсия была потрясающая! Было очень интересно и познавательно! Спасибо!
- ЛЛидия3 мая 2024Светлана нам раскрыла полностью тематику экскурсии - мы поняли почему Тверь была образцом европейского города XVIII века. Подача материала лёгкая,
- ННаталья24 сентября 2023Отличный экскурсовод Любовь Репина. Комфортное передвижение. Все отлично. Приедем еще.
- ООльга5 июля 2023Отличная экскурсия. Любовь - отличный гид, прекрасно владеет информацией и умеет передать ее четко и ясно. За 3 часа мы увидели основные достопримечательности Твери. Всем рекомендую!
- ЛЛариса23 мая 2023Любовь прекрасный экскурсовод. Обладает фундаментальные знаниями, прекрасно разбирается в материале, умело и интересно рассказывает. Мы рады, что наше знакомство с Тверью и Тверским краем началось с её экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Театральная площадь»
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