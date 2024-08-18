3 дня
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
16 мая в 20:27
23 мая в 20:27
13 500₽ за человека
3 дня
По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
Увидеть валунный мост из «Ночного дозора», усадьбу с колоннадой и посетить монастырь в Торжке
Начало: Г. Тверь, на выходе ж. - д. вокзала у пригородных ...
1 мая в 09:15
8 мая в 09:15
8 900₽ за человека
3 дня
Река с картин: лёгкий сплав на байдарках по Тверце
Побывать в любимых краях многих творцов и вдохновиться пейзажами Тверской области
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:25
16 мая в 20:15
23 мая в 20:25
13 500₽ за человека
3 дня
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
16 мая в 20:27
23 мая в 20:27
13 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия18 августа 2024Сплав замечательный, но помимо этого был настоящий поход, с костром, палатками, пешими прогулками, вкусной едой и чаем, приготовленным на огне. Ребята (Андрей и Даша) просто молодцы! Все четко, вкусно и с душой! Всем рекомендую!
- ДДмитрий14 июля 2024Все понравилось. Без перегрузок, доступно, весело. Хороший инструктаж.
- ААнна8 июля 2024Рафаэль и его команда - отличная компания для походов! Отзывчивые, тактичные, умные и очень интересные люди! Грамотно проработанный маршрут, красивые места,
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «В мае»
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