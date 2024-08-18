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хорошее снаряжение, понятные инструктажи, умению развлечь людей на стоянках и индивидуальный подход к каждому участнику. А еще ананасы на завтрак - отдых уровня глэмпинг 😉 Обязательно и сами с ними еще пойдем, и знакомым будем рекомендовать 👍