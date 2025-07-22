Музыкальная прогулка-игра в Тюмени предлагает уникальную возможность услышать историю города через музыку.
Участники отправляются в путешествие по центральным улицам, делая остановки в знаковых местах, таких как сквер Згерского и Знаменский собор. Каждый может почувствовать себя частью истории, угадывая эпохи по музыкальным произведениям. Это увлекательное мероприятие подходит для всех, кто интересуется культурой и звуками прошлого
5 причин купить эту экскурсию
- 🎵 Уникальная музыкальная игра
- 🎶 Погружение в историю через звуки
- 🏛️ Посещение знаковых мест Тюмени
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎧 Качественный звук с аудиогидом
Что можно увидеть
- Сквер Згерского
- Тюменская филармония
- Аптека № 1
- Усадьба Колокольниковых
- Знаменский собор
- Дом купцов Чираловых
- Смотровая площадка Набережной
Описание экскурсии
Я — горожанка, влюблённая в Тюмень, и приглашаю вас услышать музыкальные истории прошлого и настоящего. Мы пройдёмся по центральным улицам города и сделаем пять остановок, чтобы прислушаться к звукам и насладиться музыкой великих композиторов и исполнителей.
В нашем маршруте: сквер Згерского — тюменская филармония — аптека № 1 — усадьба Колокольниковых — Знаменский собор — дом купцов Чираловых — смотровая площадка Набережной.
На одной из точек маршрута вы сможете сами поделиться историями или воспоминаниями о жизни Тюмени и её горожан — ведь звуковая память у каждого своя, и в большом оркестре важно звучание каждого инструмента.
Кому подойдёт экскурсия
Местным жителям и горожанам, семьям с детьми, компаниям друзей и тем, кто любит всё необычное и особенное.
Организационные детали
- Экскурсия проходит с аудиогидом системы Crystal Sound, который позволяет качественно слышать звук
- Эту программу проводит только гид Альмира
в среду в 19:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Згерского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тюмени
Провела экскурсии для 2085 туристов
Наше агентство — это окно в мир путешествий мечты. К слову, это в том числе знаковые элементы традиционной сибирской культуры. В нашей деятельности сочетаются разные направления работы, но приоритетным является внутренний туризм. В классические, уже давно существующие экскурсии, мы стараемся внести новые элементы, поэтому наши экскурсии интересны и узнаваемы!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
22 июл 2025
Экскурсия просто песня! Замечательный гид, замечательная Тюмень, замечательная подача информации и замечательное послевкусие от этой экскурсии!
Входит в следующие категории Тюмени
