Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра

Узнайте Тюмень через её музыкальные мотивы. Пройдитесь по центральным улицам и насладитесь звуками великих композиторов
Музыкальная прогулка-игра в Тюмени предлагает уникальную возможность услышать историю города через музыку.

Участники отправляются в путешествие по центральным улицам, делая остановки в знаковых местах, таких как сквер Згерского и Знаменский собор. Каждый может почувствовать себя частью истории, угадывая эпохи по музыкальным произведениям. Это увлекательное мероприятие подходит для всех, кто интересуется культурой и звуками прошлого
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎵 Уникальная музыкальная игра
  • 🎶 Погружение в историю через звуки
  • 🏛️ Посещение знаковых мест Тюмени
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎧 Качественный звук с аудиогидом
Время начала: 19:00

Что можно увидеть

  • Сквер Згерского
  • Тюменская филармония
  • Аптека № 1
  • Усадьба Колокольниковых
  • Знаменский собор
  • Дом купцов Чираловых
  • Смотровая площадка Набережной

Описание экскурсии

Я — горожанка, влюблённая в Тюмень, и приглашаю вас услышать музыкальные истории прошлого и настоящего. Мы пройдёмся по центральным улицам города и сделаем пять остановок, чтобы прислушаться к звукам и насладиться музыкой великих композиторов и исполнителей.

В нашем маршруте: сквер Згерского — тюменская филармония — аптека № 1 — усадьба Колокольниковых — Знаменский собор — дом купцов Чираловых — смотровая площадка Набережной.

На одной из точек маршрута вы сможете сами поделиться историями или воспоминаниями о жизни Тюмени и её горожан — ведь звуковая память у каждого своя, и в большом оркестре важно звучание каждого инструмента.

Кому подойдёт экскурсия

Местным жителям и горожанам, семьям с детьми, компаниям друзей и тем, кто любит всё необычное и особенное.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с аудиогидом системы Crystal Sound, который позволяет качественно слышать звук
  • Эту программу проводит только гид Альмира

в среду в 19:00

Стоимость экскурсии

Стандартный билет 1600 ₽
Стандартный билет1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере Згерского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Тюмени
Провела экскурсии для 2085 туристов
Наше агентство — это окно в мир путешествий мечты. К слову, это в том числе знаковые элементы традиционной сибирской культуры. В нашей деятельности сочетаются разные направления работы, но приоритетным является внутренний туризм. В классические, уже давно существующие экскурсии, мы стараемся внести новые элементы, поэтому наши экскурсии интересны и узнаваемы!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Марина
22 июл 2025
Экскурсия просто песня! Замечательный гид, замечательная Тюмень, замечательная подача информации и замечательное послевкусие от этой экскурсии!

