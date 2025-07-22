Музыкальная прогулка-игра в Тюмени предлагает уникальную возможность услышать историю города через музыку. Участники отправляются в путешествие по центральным улицам, делая остановки в знаковых местах, таких как сквер Згерского и Знаменский собор. Каждый может почувствовать себя частью истории, угадывая эпохи по музыкальным произведениям. Это увлекательное мероприятие подходит для всех, кто интересуется культурой и звуками прошлого

Описание экскурсии

Я — горожанка, влюблённая в Тюмень, и приглашаю вас услышать музыкальные истории прошлого и настоящего. Мы пройдёмся по центральным улицам города и сделаем пять остановок, чтобы прислушаться к звукам и насладиться музыкой великих композиторов и исполнителей.

В нашем маршруте: сквер Згерского — тюменская филармония — аптека № 1 — усадьба Колокольниковых — Знаменский собор — дом купцов Чираловых — смотровая площадка Набережной.

На одной из точек маршрута вы сможете сами поделиться историями или воспоминаниями о жизни Тюмени и её горожан — ведь звуковая память у каждого своя, и в большом оркестре важно звучание каждого инструмента.

Кому подойдёт экскурсия

Местным жителям и горожанам, семьям с детьми, компаниям друзей и тем, кто любит всё необычное и особенное.

Организационные детали