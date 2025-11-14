А Алёна Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени Дата посещения: 14 ноября 2025 читать дальше немного обидно за свой город. Тюмень меня впечатлила своей яркостью, открытостью для людей, сочетанием старины и современности. Спасибо Станиславу. Советую как экскурсовода, историка, знающего свой город. Я с дочкой впервые в Тюмени. Станислав с любовью рассказывал о родном городе, очень интересно и познавательно. Мне даже стало

Н Наталья Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом Дата посещения: 1 августа 2025 Экскурсия понравилась, особенно пожилым родителям: они в первый раз были на индивидуальной экскурсии, где присутствовала только наша семья и гид. Станислав рассказал много интересных исторических фактов, и всё это с юмором. Спасибо

О Ольга Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом Дата посещения: 22 июля 2025 Станиславом Леонидовичем. Это человек, который знает о Тюменской области всё и даже больше! Экскурсия прошла очень интересно, некоторые факты из истории нас просто ошеломили! Очень рекомендую! Добрый день! В связи с поездкой в Тюмень хотелось с семьёй больше узнать об этом городе. Заказали индивидуальную экскурсию со

А Алексей Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени Дата посещения: 10 июля 2025 Станислав красавчик. Всё, конкретно и точно. Очень интересно и креативно. РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!

Л Лия Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом Дата посещения: 3 июля 2025 Станислав очень понравился нашей семье, провел познавательную экскурсию с интересными фактами и смотром, мы довольны!

Г Голдырева Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени Если вы хотите познакомиться с городом и окунуться в его историю, то Станислав вам поможет в этом. Очень хорошая подача информации, доступна всем. Рекомендую на 100%

М Марина Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом Спасибо за Станислава!!! 10 баллов из 10

Е Елена Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени Выражаем благодарность Станиславу за очень интересную экскурсию. Узнали много о Тюмени. Чувствуется его любовь к городу, к своему делу. Нужно отметить высокий профессионализм, эрудицию, оригинальность подачи информации и отличное чувство юмора. Рекомендуем всем гостям города Тюмени.

О Оксана Ночная Тюмень и её легенды Экскурсия подойдет любому возрасту! Очень доступная форма изложения материала! Интересные и малоизвестные факты! Очень доброжелательная атмосфера! Спасибо Станиславу за увлекательное знакомство с Тюменью!

Н Нина Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом Очень харизматичный гид. Потрясающий рассказ. Всем рекомендую)

К Кабышева Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени Замечательный экскурсовод! Все вовремя, культурно, все по делу. Приятный собеседник! Советую!

Е Елена Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени Замечательная экскурсия!

Л Лариса Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории



Очень интересно рассказала о городе. Видно, что гид любит свой город и от этого рассказ становится живым.

Мы немного торопились на встречу, поэтому попросили Регину закончить пораньше и в определенном месте. Она моментально перестроила экскурсию так, чтобы всё оставалось логичным, но удобным для нас.



Большое спасибо! Замечательный гид!Очень интересно рассказала о городе. Видно, что гид любит свой город и от этого рассказ становится живым.Мы немного торопились

В Владимир Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории Прекрасно прогулялись с Региной по историческому центру Тюмени! Прекрасный разказчик, который изнутри знает как добывается Нефть:) Умеет делать сюрпризы, это всегда приятно! Спасибо!

Е Елена Ночная Тюмень и её легенды Второй раз на экскурсии со Станиславом. Познавательно, весело, интересно!!! Рекомендую однозначно

И Ирина Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом было подумать и найти подходящие слова. Абсолютно нет. Просто отсутствие времени. А слова, характеризующие наше отношение к экскурсии, проведенной Станиславом, только такие:"Интересно, живо, увлекательно-захватывающе, познавательно, с юмором". Рекомендую? Да, рекомендую, однозначно))) Так случилось, что отзыв о посещении экскурсии пишу с небольшим опозданием. Но это абсолютно не связано с тем, что необходимо

Рекомендую? Да, рекомендую, однозначно))) Так случилось, что отзыв о посещении экскурсии пишу с небольшим опозданием. Но это абсолютно не связано с тем, что необходимо

В Владимир Ночная Тюмень и её легенды

В Владимир Ночная Тюмень и её легенды Поездка по вечерней Тюмени очень понравилась - красивый интересный город со своей глубокой историей, необычными событиями и очень интересными людьми. Станислав прекрасно знает свой город, хронологию, события как это все перекликается с общей историей. И про соц прошлое поговорили или про духовную жизнь и про великих разведчиков и по храмам поездили и много интересного узнал. Спасибо!! Первый раз в Тюмени, даже первые часы в Тюмени и попал на экскурсию к Станиславу и мне Повезло!

С Сарсенова Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом Очень интересная, содержательная и познавательная экскурсия!!!!

Е Елена Тюмень на автомобиле том, как и почему они были переименованы, слишком много дат, сведений и фамилий, которые не запоминаются. И хотелось бы чуть больше о достопримечательностях и каких-то изюминках вашего города. Экскурсия понравилась, все было хорошо. Единственное, на мой взгляд, не надо так много подробностей о происхождении названий улиц, и о