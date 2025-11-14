Мои заказы

Тюменская филармония – экскурсии в Тюмени

Найдено 8 экскурсий в категории «Тюменская филармония» в Тюмени, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
На машине
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Взглянуть на город - старинный и современный - из уютного салона автомобиля в компании гида-историка
Завтра в 18:30
11 дек в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Тюмень на автомобиле
На машине
2 часа
107 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
На машине
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
Увидеть город с неожиданной стороны и пополнить копилку ярких впечатлений
Завтра в 20:30
11 дек в 20:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
Пешая
1.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
Для тех, кто предпочитает глубокое погружение в прошлое
Начало: Главный корпус ТюмГУ (ул. Республики, 9)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 8 чел.
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Открыть для себя город - атмосферный, купеческий, современный
Начало: В сквере Нефтяников
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
На машине
3 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Индивидуальная экскурсия по Тюмени с опытным гидом. За 3 часа вы увидите ключевые достопримечательности и узнаете много интересного о городе
Завтра в 18:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
О Тюмени - с душой и любовью
Пешая
1.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью: индивидуальная экскурсия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Начало: Музей Городская Дума
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра
Пешая
2 часа
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра
Узнайте Тюмень через её музыкальные мотивы. Пройдитесь по центральным улицам и насладитесь звуками великих композиторов
Начало: В сквере Згерского
Расписание: в среду в 19:00
7 янв в 19:00
14 янв в 19:00
1600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    14 ноября 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Дата посещения: 14 ноября 2025
    Я с дочкой впервые в Тюмени. Станислав с любовью рассказывал о родном городе, очень интересно и познавательно. Мне даже стало
    читать дальше

    немного обидно за свой город. Тюмень меня впечатлила своей яркостью, открытостью для людей, сочетанием старины и современности. Спасибо Станиславу. Советую как экскурсовода, историка, знающего свой город.

    Я с дочкой впервые в Тюмени. Станислав с любовью рассказывал о родном городе, очень интересно иЯ с дочкой впервые в Тюмени. Станислав с любовью рассказывал о родном городе, очень интересно и
  • Н
    Наталья
    2 августа 2025
    Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
    Дата посещения: 1 августа 2025
    Экскурсия понравилась, особенно пожилым родителям: они в первый раз были на индивидуальной экскурсии, где присутствовала только наша семья и гид. Станислав рассказал много интересных исторических фактов, и всё это с юмором. Спасибо
  • О
    Ольга
    24 июля 2025
    Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
    Дата посещения: 22 июля 2025
    Добрый день! В связи с поездкой в Тюмень хотелось с семьёй больше узнать об этом городе. Заказали индивидуальную экскурсию со
    читать дальше

    Станиславом Леонидовичем. Это человек, который знает о Тюменской области всё и даже больше! Экскурсия прошла очень интересно, некоторые факты из истории нас просто ошеломили! Очень рекомендую!

  • А
    Алексей
    11 июля 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Дата посещения: 10 июля 2025
    Станислав красавчик. Всё, конкретно и точно. Очень интересно и креативно. РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!
  • Л
    Лия
    3 июля 2025
    Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
    Дата посещения: 3 июля 2025
    Станислав очень понравился нашей семье, провел познавательную экскурсию с интересными фактами и смотром, мы довольны!
  • Г
    Голдырева
    8 декабря 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Если вы хотите познакомиться с городом и окунуться в его историю, то Станислав вам поможет в этом. Очень хорошая подача информации, доступна всем. Рекомендую на 100%
  • М
    Марина
    8 декабря 2025
    Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
    Спасибо за Станислава!!! 10 баллов из 10
  • Е
    Елена
    7 декабря 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Выражаем благодарность Станиславу за очень интересную экскурсию. Узнали много о Тюмени. Чувствуется его любовь к городу, к своему делу. Нужно отметить высокий профессионализм, эрудицию, оригинальность подачи информации и отличное чувство юмора. Рекомендуем всем гостям города Тюмени.
  • О
    Оксана
    3 декабря 2025
    Ночная Тюмень и её легенды
    Экскурсия подойдет любому возрасту! Очень доступная форма изложения материала! Интересные и малоизвестные факты! Очень доброжелательная атмосфера! Спасибо Станиславу за увлекательное знакомство с Тюменью!
  • Н
    Нина
    30 ноября 2025
    Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
    Очень харизматичный гид. Потрясающий рассказ. Всем рекомендую)
  • К
    Кабышева
    29 ноября 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Замечательный экскурсовод! Все вовремя, культурно, все по делу. Приятный собеседник! Советую!
    Замечательный экскурсовод! Все вовремя, культурно, все по делу. Приятный собеседник! Советую!Замечательный экскурсовод! Все вовремя, культурно, все по делу. Приятный собеседник! Советую!Замечательный экскурсовод! Все вовремя, культурно, все по делу. Приятный собеседник! Советую!Замечательный экскурсовод! Все вовремя, культурно, все по делу. Приятный собеседник! Советую!
  • Е
    Елена
    22 ноября 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Замечательная экскурсия!
  • Л
    Лариса
    22 ноября 2025
    Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
    Замечательный гид!

    Очень интересно рассказала о городе. Видно, что гид любит свой город и от этого рассказ становится живым.
    Мы немного торопились
    читать дальше

    на встречу, поэтому попросили Регину закончить пораньше и в определенном месте. Она моментально перестроила экскурсию так, чтобы всё оставалось логичным, но удобным для нас.

    Большое спасибо!

  • В
    Владимир
    16 ноября 2025
    Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
    Прекрасно прогулялись с Региной по историческому центру Тюмени! Прекрасный разказчик, который изнутри знает как добывается Нефть:) Умеет делать сюрпризы, это всегда приятно! Спасибо!
  • Е
    Елена
    13 ноября 2025
    Ночная Тюмень и её легенды
    Второй раз на экскурсии со Станиславом. Познавательно, весело, интересно!!! Рекомендую однозначно
  • И
    Ирина
    13 ноября 2025
    Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
    Так случилось, что отзыв о посещении экскурсии пишу с небольшим опозданием. Но это абсолютно не связано с тем, что необходимо
    читать дальше

    было подумать и найти подходящие слова. Абсолютно нет. Просто отсутствие времени. А слова, характеризующие наше отношение к экскурсии, проведенной Станиславом, только такие:"Интересно, живо, увлекательно-захватывающе, познавательно, с юмором".
    Рекомендую? Да, рекомендую, однозначно)))

  • В
    Владимир
    13 ноября 2025
    Ночная Тюмень и её легенды
    Первый раз в Тюмени, даже первые часы в Тюмени и попал на экскурсию к Станиславу и мне Повезло!
    Поездка по вечерней
    читать дальше

    Тюмени очень понравилась - красивый интересный город со своей глубокой историей, необычными событиями и очень интересными людьми. Станислав прекрасно знает свой город, хронологию, события как это все перекликается с общей историей. И про соц прошлое поговорили или про духовную жизнь и про великих разведчиков и по храмам поездили и много интересного узнал. Спасибо!!

  • С
    Сарсенова
    12 ноября 2025
    Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
    Очень интересная, содержательная и познавательная экскурсия!!!!
  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    Тюмень на автомобиле
    Экскурсия понравилась, все было хорошо. Единственное, на мой взгляд, не надо так много подробностей о происхождении названий улиц, и о
    читать дальше

    том, как и почему они были переименованы, слишком много дат, сведений и фамилий, которые не запоминаются. И хотелось бы чуть больше о достопримечательностях и каких-то изюминках вашего города.

  • Т
    Татьяна
    5 ноября 2025
    Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
    Экскурсия проходила в непростых погодных условиях - при резком похолодании дул пронизывающий ледяной ветер. Регина держалась молодцом, подавая нам пример
    читать дальше

    своей стойкостью. Мы, бывая в Тюмени довольно часто, открыли город с неизвестной нам до этого стороны. Мы узнали об истории ее образования, о ее значении в Сибирском регионе, о добыче нефти, о меценатах, купцах, нефтяниках. Регина обращала внимание на необычные красивые домики. Рассказывала очень интересно. Даже при таком холоде экскурсия прошла увлекательно и незаметно. Не буду писать подробности, чтобы было интересно посетить эту экскурсию. Регина - очень приятная девушка, знающая свой город, любящая его и очень внимательная к людям. Нам все очень понравилось. Мы много путешествуем, много экскурсий заказываем, нам есть с чем сравнивать. Рекомендуем однозначно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Тюменская филармония»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
  2. Тюмень на автомобиле
  3. Ночная Тюмень и её легенды
  4. Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
  5. Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Свято-Троицкий мужской монастырь
  4. Знаменский кафедральный собор
  5. Сквер Сибирских Кошек
  6. Цветной бульвар
  7. Сретенский Собор
  8. Набережная
  9. Центральная площадь
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в декабре 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Тюменская филармония" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1600 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 321 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Тюмени на 2025 год по теме «Тюменская филармония», 321 ⭐ отзыв, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль