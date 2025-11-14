Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборАвтомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Взглянуть на город - старинный и современный - из уютного салона автомобиля в компании гида-историка
Завтра в 18:30
11 дек в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
Увидеть город с неожиданной стороны и пополнить копилку ярких впечатлений
Завтра в 20:30
11 дек в 20:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
Для тех, кто предпочитает глубокое погружение в прошлое
Начало: Главный корпус ТюмГУ (ул. Республики, 9)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Открыть для себя город - атмосферный, купеческий, современный
Начало: В сквере Нефтяников
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Индивидуальная экскурсия по Тюмени с опытным гидом. За 3 часа вы увидите ключевые достопримечательности и узнаете много интересного о городе
Завтра в 18:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью: индивидуальная экскурсия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Начало: Музей Городская Дума
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра
Узнайте Тюмень через её музыкальные мотивы. Пройдитесь по центральным улицам и насладитесь звуками великих композиторов
Начало: В сквере Згерского
Расписание: в среду в 19:00
7 янв в 19:00
14 янв в 19:00
1600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна14 ноября 2025Автомобильная экспресс-экскурсия по ТюмениДата посещения: 14 ноября 2025Я с дочкой впервые в Тюмени. Станислав с любовью рассказывал о родном городе, очень интересно и познавательно. Мне даже стало
- ННаталья2 августа 2025Тюмень за 3 часа - с историком и краеведомДата посещения: 1 августа 2025Экскурсия понравилась, особенно пожилым родителям: они в первый раз были на индивидуальной экскурсии, где присутствовала только наша семья и гид. Станислав рассказал много интересных исторических фактов, и всё это с юмором. Спасибо
- ООльга24 июля 2025Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведомДата посещения: 22 июля 2025Добрый день! В связи с поездкой в Тюмень хотелось с семьёй больше узнать об этом городе. Заказали индивидуальную экскурсию со
- ААлексей11 июля 2025Автомобильная экспресс-экскурсия по ТюмениДата посещения: 10 июля 2025Станислав красавчик. Всё, конкретно и точно. Очень интересно и креативно. РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!
- ЛЛия3 июля 2025Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведомДата посещения: 3 июля 2025Станислав очень понравился нашей семье, провел познавательную экскурсию с интересными фактами и смотром, мы довольны!
- ГГолдырева8 декабря 2025Если вы хотите познакомиться с городом и окунуться в его историю, то Станислав вам поможет в этом. Очень хорошая подача информации, доступна всем. Рекомендую на 100%
- ММарина8 декабря 2025Спасибо за Станислава!!! 10 баллов из 10
- ЕЕлена7 декабря 2025Выражаем благодарность Станиславу за очень интересную экскурсию. Узнали много о Тюмени. Чувствуется его любовь к городу, к своему делу. Нужно отметить высокий профессионализм, эрудицию, оригинальность подачи информации и отличное чувство юмора. Рекомендуем всем гостям города Тюмени.
- ООксана3 декабря 2025Экскурсия подойдет любому возрасту! Очень доступная форма изложения материала! Интересные и малоизвестные факты! Очень доброжелательная атмосфера! Спасибо Станиславу за увлекательное знакомство с Тюменью!
- ННина30 ноября 2025Очень харизматичный гид. Потрясающий рассказ. Всем рекомендую)
- ККабышева29 ноября 2025Замечательный экскурсовод! Все вовремя, культурно, все по делу. Приятный собеседник! Советую!
- ЕЕлена22 ноября 2025Замечательная экскурсия!
- ЛЛариса22 ноября 2025Замечательный гид!
Очень интересно рассказала о городе. Видно, что гид любит свой город и от этого рассказ становится живым.
Мы немного торопились
- ВВладимир16 ноября 2025Прекрасно прогулялись с Региной по историческому центру Тюмени! Прекрасный разказчик, который изнутри знает как добывается Нефть:) Умеет делать сюрпризы, это всегда приятно! Спасибо!
- ЕЕлена13 ноября 2025Второй раз на экскурсии со Станиславом. Познавательно, весело, интересно!!! Рекомендую однозначно
- ИИрина13 ноября 2025Так случилось, что отзыв о посещении экскурсии пишу с небольшим опозданием. Но это абсолютно не связано с тем, что необходимо
- ВВладимир13 ноября 2025Первый раз в Тюмени, даже первые часы в Тюмени и попал на экскурсию к Станиславу и мне Повезло!
Поездка по вечерней
- ССарсенова12 ноября 2025Очень интересная, содержательная и познавательная экскурсия!!!!
- ЕЕлена10 ноября 2025Экскурсия понравилась, все было хорошо. Единственное, на мой взгляд, не надо так много подробностей о происхождении названий улиц, и о
- ТТатьяна5 ноября 2025Экскурсия проходила в непростых погодных условиях - при резком похолодании дул пронизывающий ледяной ветер. Регина держалась молодцом, подавая нам пример
