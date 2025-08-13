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просто супер, и мы точно хотим повторить!



Сам сплав прошел просто отлично! Мы плыли вдоль красивой набережной, видели город с совершенно новой стороны. Было так здорово чувствовать себя настоящими путешественниками, скользя по воде.



А в конце нас ждал еще один приятный сюрприз! Инструктор Валерий угостил нас вкусным травяным чаем. Это было так уютно и душевно, сидеть на берегу после активного отдыха и пить ароматный чай.



В общем, если вы думаете, чем заняться с друзьями или семьей, очень советуем попробовать сплав на байдарках по Туре. А если вам повезет с инструктором, как нам с Валерием, то ваше приключение станет по-настоящему незабываемым! Спасибо за отличный день!