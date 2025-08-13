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Мини-группа
до 2 чел.
Прогулка по вечерней Тюмени - на байдарке
Понаблюдать за засыпающим городом с воды в сопровождении опытного инструктора
Начало: У левой набережной
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
3600 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Групповая прогулка по Тюмени на байдарках
Проплыть на байдарках по реке Тура и увидеть город с необычного ракурса
Начало: Вблизи стоянки теплоходов
Завтра в 12:00
6 июл в 12:00
3600 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра
Узнайте Тюмень через её музыкальные мотивы. Пройдитесь по центральным улицам и насладитесь звуками великих композиторов
Начало: В сквере Згерского
Расписание: в среду в 19:00
2 сен в 19:00
9 сен в 19:00
1600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Х
Дата посещения: 13 авг 2025
Прогулка удалась хотя ближе к завершению попали в сильный дождь, но в байдарках были дождевики которые нас спасли от промокания
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Я благодарю Валерия за прогулку на байдарке. Глаза отдохнули от такой красоты заката, а голова от шума города, рукой беспрепятственно
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Все супер. Очень рекомендую. Валерий- прекрасный собеседник, рассказал много интересного о городе. Посмотреть на Тюмень с Туры -отдельный вид удовольствия.
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Привет всем! Мы – четверо друзей-подростков, и хотим поделиться своими впечатлениями от сплава на байдарках по реке Тура. Это было
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очень необычная экскурсия! оно того стоит! чтобы попробовать себя, посмотреть на город с нового ракурса, провести время в новом городе
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О
Отличный вариант для тех кто любит музыку, узнать исторические факты, о роли и вкладах тюменцев, которые внесли значимые события в развитие Тюмени и РФ, а также полюбоваться видом на вечерний город
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Прекрасная прогулка в очень необычном формате! Инструктор знает свое дело👍👍👍👍🔥🔥🔥!все безопасно,комфортно,спокойно. В общем,мы остались очень довольны! зарядились)))
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+1
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Ю
Очень интересный опыт
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А
Незабываемая прогулка на байдарках по реке Туре вдоль набережной. За час научились управлять байдаркой, а еще узнали много интересного про город Тюмень, его историю, тайны!
Рекомендую!
Рекомендую!
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Очень душевный и приятный сплав, было интересно пообщаться с Валерием, 2 часа прошли незаметно, обратил внимание что в пасмурную погоду
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Всего 23 отзыва в Тюмени в категории "Водные развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Тюмени в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 3600. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Водные экскурсии в Тюмени на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026