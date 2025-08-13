Мои заказы

Экскурсии по воде в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Тюмени, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Прогулка по вечерней Тюмени - на байдарке
На байдарках
1.5 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 2 чел.
Прогулка по вечерней Тюмени - на байдарке
Понаблюдать за засыпающим городом с воды в сопровождении опытного инструктора
Начало: У левой набережной
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
3600 ₽ за человека
Групповая прогулка по Тюмени на байдарках
На байдарках
2 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Групповая прогулка по Тюмени на байдарках
Проплыть на байдарках по реке Тура и увидеть город с необычного ракурса
Начало: Вблизи стоянки теплоходов
Завтра в 12:00
6 июл в 12:00
3600 ₽ за человека
Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра
Пешая
Музыкальные теплоходы
2 часа
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра
Узнайте Тюмень через её музыкальные мотивы. Пройдитесь по центральным улицам и насладитесь звуками великих композиторов
Начало: В сквере Згерского
Расписание: в среду в 19:00
2 сен в 19:00
9 сен в 19:00
1600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Х
Групповая прогулка по Тюмени на байдарках
Дата посещения: 13 авг 2025
Прогулка удалась хотя ближе к завершению попали в сильный дождь, но в байдарках были дождевики которые нас спасли от промокания
читать дальшеуменьшить

, всю прогулку мы все провели в беседах с гидом, узнали разные интересные факты, но успевали и грести, когда прогулка закончилась нас напоили горячим чаем с печенюшками, спасибо организатору

Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Прогулка по вечерней Тюмени - на байдарке
Я благодарю Валерия за прогулку на байдарке. Глаза отдохнули от такой красоты заката, а голова от шума города, рукой беспрепятственно
читать дальшеуменьшить

вы можете потрогать мягкость и тепло реки Туры. Полный релакс. Два часа пролетели незаметно, Валерий очень интересный собеседник, ненавязчивая подача интересной исторической справки. А в конце экскурсии чай с печеньками. Всё безопасно: инструктаж, спас жилет и даже выданы резиновые сапоги, чтобы не намочились ноги. Очень рекомендую.

Я благодарю Валерия за прогулку на байдарке. Глаза отдохнули от такой красоты заката, а голова от
Я благодарю Валерия за прогулку на байдарке. Глаза отдохнули от такой красоты заката, а голова от
Вам был полезен этот отзыв?
Тимур
Прогулка по вечерней Тюмени - на байдарке
Все супер. Очень рекомендую. Валерий- прекрасный собеседник, рассказал много интересного о городе. Посмотреть на Тюмень с Туры -отдельный вид удовольствия.
Все супер. Очень рекомендую. Валерий- прекрасный собеседник, рассказал много интересного о городе. Посмотреть на Тюмень с
Все супер. Очень рекомендую. Валерий- прекрасный собеседник, рассказал много интересного о городе. Посмотреть на Тюмень с
Все супер. Очень рекомендую. Валерий- прекрасный собеседник, рассказал много интересного о городе. Посмотреть на Тюмень с
Все супер. Очень рекомендую. Валерий- прекрасный собеседник, рассказал много интересного о городе. Посмотреть на Тюмень с
Вам был полезен этот отзыв?
Бундина
Групповая прогулка по Тюмени на байдарках
Привет всем! Мы – четверо друзей-подростков, и хотим поделиться своими впечатлениями от сплава на байдарках по реке Тура. Это было
читать дальшеуменьшить

просто супер, и мы точно хотим повторить!

Сам сплав прошел просто отлично! Мы плыли вдоль красивой набережной, видели город с совершенно новой стороны. Было так здорово чувствовать себя настоящими путешественниками, скользя по воде.

А в конце нас ждал еще один приятный сюрприз! Инструктор Валерий угостил нас вкусным травяным чаем. Это было так уютно и душевно, сидеть на берегу после активного отдыха и пить ароматный чай.

В общем, если вы думаете, чем заняться с друзьями или семьей, очень советуем попробовать сплав на байдарках по Туре. А если вам повезет с инструктором, как нам с Валерием, то ваше приключение станет по-настоящему незабываемым! Спасибо за отличный день!

Привет всем! Мы – четверо друзей-подростков, и хотим поделиться своими впечатлениями от сплава на байдарках по
Привет всем! Мы – четверо друзей-подростков, и хотим поделиться своими впечатлениями от сплава на байдарках по
Привет всем! Мы – четверо друзей-подростков, и хотим поделиться своими впечатлениями от сплава на байдарках по
Привет всем! Мы – четверо друзей-подростков, и хотим поделиться своими впечатлениями от сплава на байдарках по
Вам был полезен этот отзыв?
Олеся
Групповая прогулка по Тюмени на байдарках
очень необычная экскурсия! оно того стоит! чтобы попробовать себя, посмотреть на город с нового ракурса, провести время в новом городе
читать дальшеуменьшить

и на необычном маршруте! а еще и пообщаться с очень интересными людьми, такими простыми и такими добрыми! а чай с печеньем в конце программы просто делает ее настоящим чудом живого общения! рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
О
Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра
Отличный вариант для тех кто любит музыку, узнать исторические факты, о роли и вкладах тюменцев, которые внесли значимые события в развитие Тюмени и РФ, а также полюбоваться видом на вечерний город
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Прогулка по вечерней Тюмени - на байдарке
Прекрасная прогулка в очень необычном формате! Инструктор знает свое дело👍👍👍👍🔥🔥🔥!все безопасно,комфортно,спокойно. В общем,мы остались очень довольны! зарядились)))
Чтобы я добавила в
читать дальшеуменьшить

экскурсию,дабы она стала прям топчиком: небольшие рассказики,истории,зарисовки,заметки именно об истории города,его жителях,известных людях/событиях,мистические байки,легенды т. д.
Чтобы было еще интереснее плыть и любоваться красотой вокруг))))

Прекрасная прогулка в очень необычном формате! Инструктор знает свое дело👍👍👍👍🔥🔥🔥!все безопасно,комфортно,спокойно. В общем,мы остались очень довольны!
Прекрасная прогулка в очень необычном формате! Инструктор знает свое дело👍👍👍👍🔥🔥🔥!все безопасно,комфортно,спокойно. В общем,мы остались очень довольны!
Прекрасная прогулка в очень необычном формате! Инструктор знает свое дело👍👍👍👍🔥🔥🔥!все безопасно,комфортно,спокойно. В общем,мы остались очень довольны!
Прекрасная прогулка в очень необычном формате! Инструктор знает свое дело👍👍👍👍🔥🔥🔥!все безопасно,комфортно,спокойно. В общем,мы остались очень довольны!+1
Прекрасная прогулка в очень необычном формате! Инструктор знает свое дело👍👍👍👍🔥🔥🔥!все безопасно,комфортно,спокойно. В общем,мы остались очень довольны!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Групповая прогулка по Тюмени на байдарках
Очень интересный опыт
Очень интересный опыт
Вам был полезен этот отзыв?
А
Групповая прогулка по Тюмени на байдарках
Незабываемая прогулка на байдарках по реке Туре вдоль набережной. За час научились управлять байдаркой, а еще узнали много интересного про город Тюмень, его историю, тайны!
Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Кирилл
Групповая прогулка по Тюмени на байдарках
Очень душевный и приятный сплав, было интересно пообщаться с Валерием, 2 часа прошли незаметно, обратил внимание что в пасмурную погоду
читать дальшеуменьшить

даже лучше чем в солнечную, иначе можете вспотеть и сгореть на солнце. Валерий всё подробно объясняет и не злится если вы будете тупить, поэтому можете чувствовать себя свободны и уверено)

Очень душевный и приятный сплав, было интересно пообщаться с Валерием, 2 часа прошли незаметно, обратил внимание
Очень душевный и приятный сплав, было интересно пообщаться с Валерием, 2 часа прошли незаметно, обратил внимание
Очень душевный и приятный сплав, было интересно пообщаться с Валерием, 2 часа прошли незаметно, обратил внимание
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 23 отзыва в Тюмени в категории "Водные развлечения"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Прогулка по вечерней Тюмени - на байдарке;
  2. Групповая прогулка по Тюмени на байдарках;
  3. Тюмень на слух: музыкальная прогулка-игра.
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Знаменский кафедральный собор;
  2. Мост Влюбленных;
  3. Свято-Троицкий мужской монастырь;
  4. Сретенский Собор;
  5. Историческая площадь;
  6. Цветной бульвар;
  7. Центральная площадь;
  8. Сквер Сибирских Кошек;
  9. «Дерево счастья»;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июле 2026
Сейчас в Тюмени в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 3600. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Водные экскурсии в Тюмени на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026