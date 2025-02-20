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крепкая". Рекомендую всем, кто хочет путешествовать со смыслом саморазвития. Вы получите всё самое умное, раскрытое, комфортное. Хотя был очень холодный день, мороз крепчал с утра до вечера, но было комфортно в Мерседесе, гид рассказывала нам так интересно, не останавливаясь с самого начала путешествия. Она, Александра, заботилась о том, чтобы нам было легко в дороге. Даже и об обеде побеспокоилась. Мне, кажется, что Александре, надо готовить научную степень по карьерной лестнице. Такие гиды - она молодая, но крепкая в знаниях, умеющая владеть голосом и легка в общении. Эти качества немногие могут показать на экскурсии все 12часов. Водитель безопасно нас вёз. Вобщем, я бы ещё хотела встретиться в том же составе, но на другой экскурсии по приезду в Тюмень. Трипстер мне помог в информации по он-лайну - всё аккуратно-оплата, встреча группы, посадка, вся полная информативность и заранее. Не переживайте, с ними будет на лучшем качестве. Хочу вспомнить, что было для меня не так, но в голову не приходит ничего негативного от экскурсии "Тобольский вояж". Город понравился, ему есть чем гордится, а людям восхищаться. Спасибо группе. Жду ещё таких гидов, водителей и организаторов в моих путешествиях.