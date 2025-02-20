Экскурсии по Кремлю Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Кремль» в Тюмени, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
3 отзыва
Групповая
Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
Погрузитесь в историю Тобольска: кремль, Красная площадь, дом Романовых и Абалакский монастырь ждут вас! Увлекательная групповая экскурсия из Тюмени
Начало: У отеля «Восток»
«15:00–16:00 — обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю»
Расписание: в воскресенье в 08:30
30 мар в 08:30
6 апр в 08:30
4800 ₽ за человека
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
Осмотреть старинный кремль, полюбоваться сибирским барокко и узнать об освоении Сибири
«Тобольский кремль — первый и единственный каменный кремль на территории Сибири»
29 мар в 08:00
30 мар в 08:00
33 000 ₽ за всё до 5 чел.
Тобольск - жемчужина Сибири
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тобольск - жемчужина Сибири
Исследовать тайны кремля, улиц и храмов, где творилась история (в поездке из Тюмени)
«Как создавался первый за Уралом каменный кремль»
30 мар в 08:00
1 апр в 08:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    20 февраля 2025
    Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
    Невероятный день проведенный в Тобольске. Импонирует, как подход к организации экскурсии, так и проведение самой экскурсии. С начала экскурсии и
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    до момента возвращения в Тюмень Алена не на минуту не оставляла без внимания, увлеченно и интересно рассказывая об исторических событиях и современной жизни региона и города, посетили множество красивых локаций, узнали много неизвестных фактов из жизни Распутина, Ершова (автор Конька Горбунка), Менделеева. Жаль мало было одного дня чтобы в полной мере познакомится с Тобольском, надеюсь получиться еще раз выбраться в Тюмень и побольше узнать о данном регионе в компании с профессиональным гидом Аленой. Благодарю Алену за проведенную экскурсию. Отдельное спасибо водителю за комфортную поездку.

  • О
    Ольга
    10 февраля 2025
    Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
    В целом нормальная экскурсия, но не хватило посмотреть сам Тобольск, можно меньше времени давать в Монастыре, а сделать лучше остановку в городе, например, на нижней площади, там красивая церковь, хотелось по площади пройтись.
  • И
    Ирина
    27 января 2025
    Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
    Благодарность гиду и водителю с организаторами за экскурсию "Тобольский вояж". Оценка за прекрасную, насыщенную, умную экскурсию -"Отлично, т. е. 5полная и
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    крепкая". Рекомендую всем, кто хочет путешествовать со смыслом саморазвития. Вы получите всё самое умное, раскрытое, комфортное. Хотя был очень холодный день, мороз крепчал с утра до вечера, но было комфортно в Мерседесе, гид рассказывала нам так интересно, не останавливаясь с самого начала путешествия. Она, Александра, заботилась о том, чтобы нам было легко в дороге. Даже и об обеде побеспокоилась. Мне, кажется, что Александре, надо готовить научную степень по карьерной лестнице. Такие гиды - она молодая, но крепкая в знаниях, умеющая владеть голосом и легка в общении. Эти качества немногие могут показать на экскурсии все 12часов. Водитель безопасно нас вёз. Вобщем, я бы ещё хотела встретиться в том же составе, но на другой экскурсии по приезду в Тюмень. Трипстер мне помог в информации по он-лайну - всё аккуратно-оплата, встреча группы, посадка, вся полная информативность и заранее. Не переживайте, с ними будет на лучшем качестве. Хочу вспомнить, что было для меня не так, но в голову не приходит ничего негативного от экскурсии "Тобольский вояж". Город понравился, ему есть чем гордится, а людям восхищаться. Спасибо группе. Жду ещё таких гидов, водителей и организаторов в моих путешествиях.

  • М
    Мария
    19 января 2025
    Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
    Всё очень понравилось! Было так интересно, что время пролетело незаметно! На Тобольск, конечно, надо хотя бы пару дней. Удивительно красивый, сказочный город. С удовольствием вернулись бы снова! Экскурсия чудесная!!!
    Всё очень понравилось! Было так интересно, что время пролетело незаметно! На Тобольск, конечно, надо хотя быВсё очень понравилось! Было так интересно, что время пролетело незаметно! На Тобольск, конечно, надо хотя быВсё очень понравилось! Было так интересно, что время пролетело незаметно! На Тобольск, конечно, надо хотя бы
  • А
    Алла
    13 января 2025
    Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
    С удовольствием посетили Тобольск. Прекрасная организация. Эрудированные экскурсоводы из Тюмени и Тобольска! Не заметили, как пролетели 10 часов. Большое спасибо
  • В
    Вадим
    6 января 2025
    Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
    Экскурсия замечательная, продуманная, охватывает большое количество исторически значимых мест. Команда даёт возможность выбора и задаёт правильный темп, ориентируясь на вопросы
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    и возможности экскурсантов. Обязательно воспользуемся вашим услугам при посещении Тюмени в будущем и обязательно будем рекламировать вас друзьям и знакомым. Спасибо, успехов вам.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Кремль»

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  2. Свято-Троицкий мужской монастырь
  3. Самое главное
  4. Набережная
  5. Центральная площадь
  6. Знаменский кафедральный собор
  7. Сквер Сибирских Кошек
  8. Кремль
  9. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в марте 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Кремль" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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