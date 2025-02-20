Групповая
Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
Погрузитесь в историю Тобольска: кремль, Красная площадь, дом Романовых и Абалакский монастырь ждут вас! Увлекательная групповая экскурсия из Тюмени
Начало: У отеля «Восток»
«15:00–16:00 — обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю»
Расписание: в воскресенье в 08:30
30 мар в 08:30
6 апр в 08:30
4800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
Осмотреть старинный кремль, полюбоваться сибирским барокко и узнать об освоении Сибири
«Тобольский кремль — первый и единственный каменный кремль на территории Сибири»
29 мар в 08:00
30 мар в 08:00
33 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тобольск - жемчужина Сибири
Исследовать тайны кремля, улиц и храмов, где творилась история (в поездке из Тюмени)
«Как создавался первый за Уралом каменный кремль»
30 мар в 08:00
1 апр в 08:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий20 февраля 2025Невероятный день проведенный в Тобольске. Импонирует, как подход к организации экскурсии, так и проведение самой экскурсии. С начала экскурсии и
- ООльга10 февраля 2025В целом нормальная экскурсия, но не хватило посмотреть сам Тобольск, можно меньше времени давать в Монастыре, а сделать лучше остановку в городе, например, на нижней площади, там красивая церковь, хотелось по площади пройтись.
- ИИрина27 января 2025Благодарность гиду и водителю с организаторами за экскурсию "Тобольский вояж". Оценка за прекрасную, насыщенную, умную экскурсию -"Отлично, т. е. 5полная и
- ММария19 января 2025Всё очень понравилось! Было так интересно, что время пролетело незаметно! На Тобольск, конечно, надо хотя бы пару дней. Удивительно красивый, сказочный город. С удовольствием вернулись бы снова! Экскурсия чудесная!!!
- ААлла13 января 2025С удовольствием посетили Тобольск. Прекрасная организация. Эрудированные экскурсоводы из Тюмени и Тобольска! Не заметили, как пролетели 10 часов. Большое спасибо
- ВВадим6 января 2025Экскурсия замечательная, продуманная, охватывает большое количество исторически значимых мест. Команда даёт возможность выбора и задаёт правильный темп, ориентируясь на вопросы
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