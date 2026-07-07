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Классическая обзорная экскурсия по Тюмени - на автобусе

От старинных улиц до современной набережной
Эта экскурсия — отличный способ познакомиться с Тюменью.

Из окна автобуса вы увидите главные достопримечательности первого русского города Сибири, а затем прогуляетесь по историческому центру. Узнаете, что скрывают узоры старинных наличников и как менялась Тюмень на протяжении веков.
Классическая обзорная экскурсия по Тюмени - на автобусе
Классическая обзорная экскурсия по Тюмени - на автобусе
Классическая обзорная экскурсия по Тюмени - на автобусе

Описание экскурсии

  • Вы увидите пешеходную улицу Дзержинского, где сохранились купеческие особняки и деревянные дома с традиционной сибирской резьбой
  • Побываете на площади Борцов Революции и узнаете, какие события происходили здесь в разные эпохи
  • Взглянете на единственную в России четырёхуровневую набережную и мост Влюблённых
  • Посмотрите на Троицкий мужской монастырь — один из старейших архитектурных памятников города
  • Заглянете в сквер сибирских кошек

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

в субботу в 15:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет1600 ₽
Взрослый1700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — Организатор в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Мы туристическая компания из Тюмени. Уже много лет знакомим гостей и жителей региона с удивительными местами Сибири, превращая каждую поездку в яркое и комфортное путешествие. Организуем экскурсии по Тюмени, Тобольску, Ялуторовску
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и другим уголкам Тюменской области. Любим показывать не только главные достопримечательности, но и малоизвестные места, местные традиции и атмосферу, которую невозможно почувствовать без хорошего проводника. Наши экскурсии проводят опытные гиды, которые умеют увлекательно рассказывать, отвечать на любые вопросы и создавать дружелюбную атмосферу. Мы ценим комфорт, безопасность и индивидуальный подход, поэтому стараемся, чтобы каждый гость увёз домой не только красивые фотографии, но и тёплые воспоминания.

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