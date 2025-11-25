Индивидуальная
до 7 чел.
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Открыть для себя город - атмосферный, купеческий, современный
Начало: В сквере Нефтяников
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
Путешествуйте по Тюмени в удобном темпе, наслаждаясь историей и культурой города. Откройте для себя старинные храмы и купеческие особняки
Начало: На улице Республики вблизи моста Влюблённых
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1520 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Игровая экскурсия по Тюмени
Путешествие по Тюмени станет настоящим приключением для детей и их родителей. Узнайте город через игры и интересные задания
11 дек в 16:30
12 дек в 16:30
10 500 ₽ за всё до 6 чел.
- ООльга25 ноября 2025Нам понравилось все. Познавательно и невероятно интересно. Огромное количество информации. Подано эмоционально и непринужденно, прекрасный грамотный русский язык.
Формат отличный. Мы
- ШШувалова10 ноября 2025Это мой первый опыт экскурсии с аудио-гидом. Мне такой формат очень подходит - без суеты, хоть сто раз переслушать можно,
- ААлена29 октября 2025Аудиоэкскурсия по Тюмени оказалась удобным и познавательным способом познакомиться с городом. Маршрут продуман: охватывает ключевые места. Аудиогид даёт достаточно исторических
- ННаталья28 сентября 2025Мне очень понравился формат экскурсии: все оплатила заранее, скачала аудиофайлы на диск и уже находясь в Тюмени самостоятельно выбрала время
- ААлександра17 сентября 2025Аудиогид - это отличный вариант для тех, кто не любит привязку ко времени и другим людям. Мне понравилось, что можно
- ЕЕлена27 августа 2025Удобный формат, не зависящий от времени. Очень грамотно, профессионально, интересно! Мы сначала прошли половину маршрута за три часа. По рекомендации
- ММаргарита4 августа 2025До начала экскурсии пришел файл с материалом для ознакомления (в нем общая информация и конкретно по экскурсии) и аудио файлы
- ССветлана24 июня 2025Очень помогла возможность устроить себе экскурсию даже без мобильного интернета.
В Тюмени и Тобольске были проблемы с мобильным интернетом, но формат
- ЕЕлена4 мая 2025Благодарность Ирине и ее коллеге Юлиане! Все в игровой форме, ребенок был полностью погружен, материал воспринимался легко и интересно!
