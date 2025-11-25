Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории ««Дерево счастья»» в Тюмени, цены от 1520 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тюмень на автомобиле
На машине
2 часа
107 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Открыть для себя город - атмосферный, купеческий, современный
Начало: В сквере Нефтяников
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
Пешая
2 часа
10 отзывов
Аудиогид
Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
Путешествуйте по Тюмени в удобном темпе, наслаждаясь историей и культурой города. Откройте для себя старинные храмы и купеческие особняки
Начало: На улице Республики вблизи моста Влюблённых
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1520 ₽ за всё до 8 чел.
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
На машине
На микроавтобусе
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Игровая экскурсия по Тюмени
Путешествие по Тюмени станет настоящим приключением для детей и их родителей. Узнайте город через игры и интересные задания
11 дек в 16:30
12 дек в 16:30
10 500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    25 ноября 2025
    Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
    Нам понравилось все. Познавательно и невероятно интересно. Огромное количество информации. Подано эмоционально и непринужденно, прекрасный грамотный русский язык.
    Формат отличный. Мы
    подготовились заранее и нам было легко и понятно. Погода была плохая, поэтому делали перерывы, благо в аудиогиде учтены все нюансы.
    Сходили в Потаскуй, увидели корабль-храм с голубыми куполами, получили гастрономический оргазм в рекомендованном месте. Вообще гуляли с аудиогидом весь день. Запросили детали по термальным источникам и прочему, все получили.
    Рекомендуем однозначно.

  • Ш
    Шувалова
    10 ноября 2025
    Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
    Это мой первый опыт экскурсии с аудио-гидом. Мне такой формат очень подходит - без суеты, хоть сто раз переслушать можно,
    хоть сколько простоять у одного "экспоната". Очень понравилась инструкция к экскурсии, в ней учтено все до мелочей - места на маршруте, где есть туалет, где можно перекусить и зарядить телефон. А так же очень много дополнительной информации и идей куда еще можно заглянуть вблизи маршрута. Все записи остаются у тебя и если есть время или возможность вернуться на маршрут в другой раз, можно углубиться. Организатор была всегда на связи, интересовалась как все проходит, нет ли проблем с аудио. Тем, кто захочет попробовать такой формат, рекомендую подготовиться и выбрать удобный аудио-проигрыватель, который работает в фоновом режиме. Я этого не сделала и когда хотелось фотографировать на маршруте, приходилось останавливать аудио и потом снова включать, неудобно. В остальном все очень понравилось, спасибо организатору!

  • А
    Алена
    29 октября 2025
    Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
    Аудиоэкскурсия по Тюмени оказалась удобным и познавательным способом познакомиться с городом. Маршрут продуман: охватывает ключевые места. Аудиогид даёт достаточно исторических
    фактов, но без перегрузки деталями. Особенно понравилось, что можно идти в своём темпе и останавливаться там, где интересно. В целом — отличный вариант для первого знакомства с Тюменью.

  • Н
    Наталья
    28 сентября 2025
    Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
    Мне очень понравился формат экскурсии: все оплатила заранее, скачала аудиофайлы на диск и уже находясь в Тюмени самостоятельно выбрала время
    для осмотра города. Прошла по маршруту, слушая рассказ. Времени было не достаточно много, но все файлы сохранились и на следующий визит уже можно будет повторить маршрут. Такая экскурсия отлично подойдет туристам, которые хотят спокойно пройти по городу самостоятельно, куда то вернуться снова, где то зайти в музей или кафе, т. е. это самостоятельный маршрут и его можно сделать наиболее удобным для прогулки. Путь проходит через главную улицу города - ул. Республики, где можно и нужно увидеть главные достопримечательности города.

  • А
    Александра
    17 сентября 2025
    Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
    Аудиогид - это отличный вариант для тех, кто не любит привязку ко времени и другим людям. Мне понравилось, что можно
    начать в любое время, сделать перерыв, когда захочется и потом продолжить слушать. Из минусов: не совсем понятно по маршруту - иногда рассказ начинался уже о том месте, где стояла точка на маршруте и приходилось останавливать запись и идти туда. А иногда мы шли на точку, не начиная слушать следующую запись, потом включали и оказывалось, что рассказ идёт по тем местам, которые мы уже прошли. Плюс хочется, чтобы все было в одном месте (немного запутались в файлах и где что искать). В остальном остались очень довольны покупкой такой экскурсии! Тюмень прекрасный город, в который хочется ещё раз вернуться!

  • Е
    Елена
    27 августа 2025
    Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
    Удобный формат, не зависящий от времени. Очень грамотно, профессионально, интересно! Мы сначала прошли половину маршрута за три часа. По рекомендации
    в файле зашли в два музея и выпить чаю с необычным десертом. Потом погуляли до вкусного места у пешеходной улицы ❤️ Отдохнули до вечера. В вечерних огнях прошли оставшуюся часть, заходили в два места ✨ Карта города вообще не нужна. Все поняли в файле и Аудио 🎧 Прослушивали и читали заранее пункты когда заходили в музей или на чай, шли уже подготовленные. На месте снова слушали пункт, закрепляли материал 🎧 Ну и нам сберегли лайфхаки в инструкции денежек больше, чем мы потратили на оплату аудиогида 👍

  • М
    Маргарита
    4 августа 2025
    Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
    До начала экскурсии пришел файл с материалом для ознакомления (в нем общая информация и конкретно по экскурсии) и аудио файлы
    по точкам осмотра.
    В день экскурсии встретились с Татьяной на начале маршрута, получили еще инструкции и она ответила на наши вопросы.
    Всё ясно и понятно.

  • С
    Светлана
    24 июня 2025
    Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
    Очень помогла возможность устроить себе экскурсию даже без мобильного интернета.
    В Тюмени и Тобольске были проблемы с мобильным интернетом, но формат
    экскурсии такой, что можно провести ее и без интернета.
    Зашло все, встреча, инструкция, иллюстрации, истории по тюмени и по второй экскурсии в Тобольске, брала еще экскурсию и в Тобольске. 👍Рекомендую!

  • Е
    Елена
    4 мая 2025
    Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
    Благодарность Ирине и ее коллеге Юлиане! Все в игровой форме, ребенок был полностью погружен, материал воспринимался легко и интересно!

