хоть сколько простоять у одного "экспоната". Очень понравилась инструкция к экскурсии, в ней учтено все до мелочей - места на маршруте, где есть туалет, где можно перекусить и зарядить телефон. А так же очень много дополнительной информации и идей куда еще можно заглянуть вблизи маршрута. Все записи остаются у тебя и если есть время или возможность вернуться на маршрут в другой раз, можно углубиться. Организатор была всегда на связи, интересовалась как все проходит, нет ли проблем с аудио. Тем, кто захочет попробовать такой формат, рекомендую подготовиться и выбрать удобный аудио-проигрыватель, который работает в фоновом режиме. Я этого не сделала и когда хотелось фотографировать на маршруте, приходилось останавливать аудио и потом снова включать, неудобно. В остальном все очень понравилось, спасибо организатору!