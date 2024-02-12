Раскрыть историю мест, покоривших сердца британских подданных, аристократов и промышленников
Гостеприимные местные жители угостят вас вкусным чаем с мёдом и глинтвейном, а также сытным обедом из фермерских продуктов.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 500 ₽
Описание
Что вас ожидает
Музей тюменских историй
Путешествие начнётся в Музее тюменских историй, где вас угостят аутентичным шотландским чаем и познакомят с хронологией первого русского города Сибири.
Удивительное семейство
Затем вы отправитесь по окрестностям двух старинных красивых деревень — Чёрная Речка и Мичурино, где узнаете о семье сибирских судовладельцев и меценатов Вардропперов. Убедитесь, что эта фамилия не случайно приобрела известность в промышленных кругах Западной Сибири. И поразитесь тому, как много шотландская семья сделала для развития региона.
7 деревень
В путешествии по аутентичным селениям вы вдоволь надышитесь свежим воздухом, раскроете новые грани истории Тюменского края и попробуете местный чай с мёдом и глинтвейном.
Тёплая встреча
Завершится программа в гостевом доме, где вас ждёт вкусный и полезный обед из натуральных фермерских продуктов. Гостеприимные хозяева угостят вас крафтовыми сырами, хлебом на закваске, мясными колбасками по старинным рецептам, копчёной рыбкой, травяными чаями и авторскими наливочками.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Все дегустации по программе и обед из фермерских продуктов включены в стоимость экскурсии
в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Музея тюменских историй
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.