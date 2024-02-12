Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Групповая экскурсия в Тюмени

Раскрыть историю мест, покоривших сердца британских подданных, аристократов и промышленников

Из Тюмени вы отправитесь по окрестностям старинных посёлков и деревень, где узнаете о семье сибирских промышленников Вардропперов и увидите артефакты, сохранившиеся до наших дней.

Гостеприимные местные жители угостят вас вкусным чаем с мёдом и глинтвейном, а также сытным обедом из фермерских продуктов.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Ближайшие даты:
12
фев
13
фев
14
фев
15
фев
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фев
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фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Музей тюменских историй

Путешествие начнётся в Музее тюменских историй, где вас угостят аутентичным шотландским чаем и познакомят с хронологией первого русского города Сибири.

Удивительное семейство

Затем вы отправитесь по окрестностям двух старинных красивых деревень — Чёрная Речка и Мичурино, где узнаете о семье сибирских судовладельцев и меценатов Вардропперов. Убедитесь, что эта фамилия не случайно приобрела известность в промышленных кругах Западной Сибири. И поразитесь тому, как много шотландская семья сделала для развития региона.

7 деревень

В путешествии по аутентичным селениям вы вдоволь надышитесь свежим воздухом, раскроете новые грани истории Тюменского края и попробуете местный чай с мёдом и глинтвейном.

Тёплая встреча

Завершится программа в гостевом доме, где вас ждёт вкусный и полезный обед из натуральных фермерских продуктов. Гостеприимные хозяева угостят вас крафтовыми сырами, хлебом на закваске, мясными колбасками по старинным рецептам, копчёной рыбкой, травяными чаями и авторскими наливочками.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Все дегустации по программе и обед из фермерских продуктов включены в стоимость экскурсии

в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Музея тюменских историй
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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