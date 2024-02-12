Из Тюмени вы отправитесь по окрестностям старинных посёлков и деревень, где узнаете о семье сибирских промышленников Вардропперов и увидите артефакты, сохранившиеся до наших дней. Гостеприимные местные жители угостят вас вкусным чаем с мёдом и глинтвейном, а также сытным обедом из фермерских продуктов.

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Описание

Что вас ожидает

Музей тюменских историй

Путешествие начнётся в Музее тюменских историй, где вас угостят аутентичным шотландским чаем и познакомят с хронологией первого русского города Сибири.

Удивительное семейство

Затем вы отправитесь по окрестностям двух старинных красивых деревень — Чёрная Речка и Мичурино, где узнаете о семье сибирских судовладельцев и меценатов Вардропперов. Убедитесь, что эта фамилия не случайно приобрела известность в промышленных кругах Западной Сибири. И поразитесь тому, как много шотландская семья сделала для развития региона.

7 деревень

В путешествии по аутентичным селениям вы вдоволь надышитесь свежим воздухом, раскроете новые грани истории Тюменского края и попробуете местный чай с мёдом и глинтвейном.

Тёплая встреча

Завершится программа в гостевом доме, где вас ждёт вкусный и полезный обед из натуральных фермерских продуктов. Гостеприимные хозяева угостят вас крафтовыми сырами, хлебом на закваске, мясными колбасками по старинным рецептам, копчёной рыбкой, травяными чаями и авторскими наливочками.

Организационные детали