Наша экскурсия подойдёт тем, кто приехал в Тюмень впервые и хочет познакомиться с ней легко и интересно. Кто любит неспешные прогулки, красивые вечерние виды и живые рассказы вместо сухих дат. Вы прикоснётесь к прошлому города на Туре, посмотрите на купеческие особняки и храмы. А мы поделимся историями, которые помогут увидеть город глазами местных жителей.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- улицу Дзержинского с купеческими особняками — домом Бровкина и усадьбой Буркова
- представительство ЯНАО и дом купца Колокольникова
- четырёхъярусную набережную Тюмени и дом Чакина
- Знаменский кафедральный собор
- дома Чиралова и Попова
- смотровую площадку с видом на Старую Зареку
- Мост влюблённых и арт-объект «Дерево счастья»
- Александровское коммерческое училище
- Тюменский государственный университет
- площадь Борцов Революции
- современные арт-объекты
О чём поговорим:
- почему Тюмень называют первым русским городом Сибири
- как здесь переплетаются прошлое и настоящее
- какие события изменили судьбу города
- чем он живёт сегодня
- где попробовать блюда сибирской кухни и выпить хороший кофе
- куда стоит отправиться самостоятельно
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
в субботу в 19:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|1000 ₽
|Детский
|900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Мы туристическая компания из Тюмени. Уже много лет знакомим гостей и жителей региона с удивительными местами Сибири, превращая каждую поездку в яркое и комфортное путешествие. Организуем экскурсии по Тюмени, Тобольску, Ялуторовску
Входит в следующие категории Тюмени
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