Приглашаем вас отправиться в путешествие в удивительное село Воскресенское Мелеузовского района — особое место на карте Башкирии, где природа и история сливаются воедино.

Воскресенский медеплавильный завод

История этого места началась в 1745 году, когда русские учёные приступили к исследованию уральских недр. Первый на Южном Урале и один из крупнейших, завод до сих пор привлекает мощной красотой своей архитектуры. Время не пощадило его красные кирпичные стены, но высокая печная труба и поныне молчаливо возвышается в центре села. Мы расскажем, как завод связан с именем Емельяна Пугачёва и за что его внесли в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В мире мастеров

Также посетим Воскресенскую картинную галерею, филиал Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова. Помимо художественных работ в музее представлены и предметы старины от глиняных горшочков до ткацкого станка, они стоят отдельного внимания посетителей. Если повезёт, застанем передвижные выставки и временные экспозиции.

Местные легенды

На обратном пути заедем к башкирским величественным горам-шиханам — Торатау, Куштау и Юрактау. Мы расскажем истории и легенды этих мест.