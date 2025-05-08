Особое место на карте Башкирии — село Воскресенское Мелеузовского района.
Здесь вы познакомитесь с уникальными местами, живописной природой, историческими застройками — ну или тем, что от них осталось.
В прогулках по улицам села вам иногда может показаться, что идёте вы не по земле, а по страницам древней книги, и картинки оживают в ней, как по волшебству.
Здесь вы познакомитесь с уникальными местами, живописной природой, историческими застройками — ну или тем, что от них осталось.
В прогулках по улицам села вам иногда может показаться, что идёте вы не по земле, а по страницам древней книги, и картинки оживают в ней, как по волшебству.
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в путешествие в удивительное село Воскресенское Мелеузовского района — особое место на карте Башкирии, где природа и история сливаются воедино.
Воскресенский медеплавильный завод
История этого места началась в 1745 году, когда русские учёные приступили к исследованию уральских недр. Первый на Южном Урале и один из крупнейших, завод до сих пор привлекает мощной красотой своей архитектуры. Время не пощадило его красные кирпичные стены, но высокая печная труба и поныне молчаливо возвышается в центре села. Мы расскажем, как завод связан с именем Емельяна Пугачёва и за что его внесли в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В мире мастеров
Также посетим Воскресенскую картинную галерею, филиал Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова. Помимо художественных работ в музее представлены и предметы старины от глиняных горшочков до ткацкого станка, они стоят отдельного внимания посетителей. Если повезёт, застанем передвижные выставки и временные экспозиции.
Местные легенды
На обратном пути заедем к башкирским величественным горам-шиханам — Торатау, Куштау и Юрактау. Мы расскажем истории и легенды этих мест.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Воскресенский медеплавильный завод
- Воскресенская картинная галерея
- Филиал Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова
- Шиханы Торатау, Куштау и Юрактау
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Входной билет в художественную галерею - 100 руб.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится круглый год командой наших гидов
- Заберём вас из любой точки Уфы и привезём обратно после экскурсии (возможно в аэропорт)
- Отдельно по желанию оплачивается обед, входной билет в художественную галерею - 100 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Уфы
Групповая
Старая Уфа: обзорная экскурсия по историческому центру в группе
Полюбоваться особняками 19-20 веков и узнать, в чём Уфа считается «самым-самым» городом
Начало: На площади Салавата Юлаева
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 12:00
14 мая в 12:00
17 мая в 12:00
1850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
12 мая в 10:00
15 мая в 10:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
10 мая в 10:00
12 мая в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.