Еще несколько необычных экскурсий в Угличе

Вы увидите трехшатровый Успенский храм Алексеевского монастыря, ансамбль Воскресенского монастыря, Угличский кремль, знаменитую угличскую ГЭС на реке Волге – одну из крупнейших и старейших в России, познакомитесь со «старым» городом, услышите рассказы и легенды о старинных купеческих постройках и многое другое.

Если вы уже были на обзорной экскурсии 🧭 или хотите изменить ее обычную программу, мы можем предложить Вам массу всего интересного!

Экскурсию в музей 🖼 "Истории русской водки" с дегустацией; музей "Мифов и суеверий", музей часов "Чайка"; музей Гидроэнергетики (при Угличской ГЭС) - вот малая часть того, что у нас есть!