Еще несколько необычных экскурсий в Угличе

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Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу

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Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
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Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
Вы увидите трехшатровый Успенский храм Алексеевского монастыря, ансамбль Воскресенского монастыря, Угличский кремль, знаменитую угличскую ГЭС на реке Волге – одну из крупнейших и старейших в России, познакомитесь со «старым» городом, услышите рассказы и легенды о старинных купеческих постройках и многое другое.
Если вы уже были на обзорной экскурсии 🧭 или хотите изменить ее обычную программу, мы можем предложить Вам массу всего интересного!
Экскурсию в музей 🖼 "Истории русской водки" с дегустацией; музей "Мифов и суеверий", музей часов "Чайка"; музей Гидроэнергетики (при Угличской ГЭС) - вот малая часть того, что у нас есть!
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты - 85 руб. с человека.
  • Экскурсионная путевка на посещение Кремля - 700 руб. на группу.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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