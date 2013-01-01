Об экскурсии

Вас ждёт увлекательная обзорная экскурсия по Угличу, на которой вы познакомитесь с достопримечательностями старинного городка. А потом откроете для себя музей часов «Чайка». Это настоящее царство самых разных часов, курантов, ходиков. Экспозиция включает более тысячи моделей и постоянно пополняется благодаря стараниям местных жителей и энтузиастов.

Гордостью музейного собрания по праву считается часовая коллекция марки «Чайка», состоящая из более двух тысяч образцов настольных, наручных, настенных часов. Также в музее представлены самые первые часы Углича и самые маленькие наручные часы (только представьте модель размером 6 на 9 миллиметров), которые получили Большую Золотую медаль в 1966 году на Международной ярмарке в Лейпциге. В музее вы увидите и действующий ассортимент часовых моделей в серебряном исполнении, разработанный по современным стандартам — и с точки зрения технологий, и с точки зрения моды.