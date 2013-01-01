Вас ждёт увлекательная обзорная экскурсия по Угличу, на которой вы познакомитесь с...

Вас ждёт увлекательная обзорная экскурсия по Угличу, на которой вы познакомитесь с достопримечательностями старинного городка.

А потом откроете для себя музей часов «Чайка».

Это настоящее царство самых разных часов, курантов, ходиков.

Экспозиция включает более тысячи моделей и постоянно пополняется благодаря стараниям местных жителей и энтузиастов.
Время по Угличу
Время по Угличу
Время по Угличу
Время по Угличу
Время по Угличу
Время по Угличу

Что вы увидите 🤩

  • Алексеевский монастырь
  • Ансамбли Богоявленского и Воскресенского монастырей
  • Храм Димитрия-на-Крови
  • Красноармейский бульвар
  • Торговые ряды
  • Музей часов «Чайка»
Об экскурсии
Вас ждёт увлекательная обзорная экскурсия по Угличу, на которой вы познакомитесь с достопримечательностями старинного городка. А потом откроете для себя музей часов «Чайка». Это настоящее царство самых разных часов, курантов, ходиков. Экспозиция включает более тысячи моделей и постоянно пополняется благодаря стараниям местных жителей и энтузиастов.
Гордостью музейного собрания по праву считается часовая коллекция марки «Чайка», состоящая из более двух тысяч образцов настольных, наручных, настенных часов. Также в музее представлены самые первые часы Углича и самые маленькие наручные часы (только представьте модель размером 6 на 9 миллиметров), которые получили Большую Золотую медаль в 1966 году на Международной ярмарке в Лейпциге. В музее вы увидите и действующий ассортимент часовых моделей в серебряном исполнении, разработанный по современным стандартам — и с точки зрения технологий, и с точки зрения моды.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Общий
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Входные билеты
  • Аренда автомобиля.
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно, по запросу

Гиды В.
Гиды В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Еще несколько похожих предложений в Угличе

Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Вас ждет любопытная обзорная экскурсия по старинному Угличу в сопровождении увлеченного гида
По договоренности
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Индивидуальная экскурсия
5
78
2 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Увидеть главные достопримечательности города и ощутить умиротворение русской провинции
Историческое и духовное наследие Углича
Индивидуальная экскурсия
4.9
63
2 500
за 1-10 чел.
Историческое и духовное наследие Углича
Узнать о жизни на Руси и о событиях, повлиявших на историю России
Экскурсия по историческим местам Углича
Индивидуальная экскурсия
1 200
за 1-7 чел.
Экскурсия по историческим местам Углича
Углич - жемчужина России и один из старейших городов России, основанный более тысячи лет назад
Ежедневно с 8:00 до 20:00
Углич: Битва. Престол. OFF
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-2 чел.
Углич: Битва. Престол. OFF
Добро пожаловать на серию брутальных экскурсий Дмитрия Захарова «Битва. Престол. OFF» © - экскурсия...
По договоренности
Углич и Мышкин за один день
Индивидуальная экскурсия
5
9
5 000
за 1-10 чел.
Углич и Мышкин за один день
Посетить два старинных волжских города, услышать исторические тайны и ощутить дух уютной провинции
Загадка-Углич: секреты городка на Волге
Индивидуальная экскурсия
5
40
2 500
за 1-10 чел.
Загадка-Углич: секреты городка на Волге
Седые тайны, местные легенды и вихрь событий на обзорной прогулке с посещением кремля
Уютная старина Углича
Индивидуальная экскурсия
4.9
57
2ч 30м
2 400
за 1-10 чел.
Уютная старина Углича
Познакомиться с летописью города на Волге и ощутить дух древнерусской земли
Неповторимый и незабываемый Углич
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
2ч 30м
2 400
за 1-30 чел.
Неповторимый и незабываемый Углич
Поразиться истории и вдохновиться душевной атмосферой города, украсившего Золотое кольцо
Углич сквозь столетия
Индивидуальная экскурсия
5
47
2 500
за 1-10 чел.
Углич сквозь столетия
Погулять по древнему городу, узнать его историю и почувствовать дух русской провинции
Сюжеты Углича
Индивидуальная экскурсия
4.9
145
2 600
за 1-5 чел.
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Экспресс-прогулка по Угличу
Индивидуальная экскурсия
4.8
29
1ч 30м
1 680
за 1-10 чел.
Экспресс-прогулка по Угличу
За 1, 5 часа обойти главные достопримечательности и узнать о городе самое интересное

Гиды В. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия по Угличскому кремлю
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-10 чел.
Экскурсия по Угличскому кремлю
Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю позволяет детально познакомиться со знаменитым...
Ежедневно, по запросу
Расширенная экскурсия по Угличу
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Расширенная экскурсия по Угличу
Комбинированная экскурсия по Угличу - и пешеходная, и на автомобиле - позволит максимально полно...
Ежедневно, по запросу
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением Кремля
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением Кремля
Пешеходная экскурсия по Угличу - это погружение в историю, позволяющее ощутить обаяние одной из...
Ежедневно, по запросу
Экскурсия по городу и в музей Гидроэнергетики
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-10 чел.
Экскурсия по городу и в музей Гидроэнергетики
Программа стартует с обзорной экскурсии по Угличу
Ежедневно, по запросу
Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
Индивидуальная экскурсия
5
2
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
Ежедневно по запросу
У нас ещё много экскурсий 😎 в Угличе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Угличе
🇷🇺