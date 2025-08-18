Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Углич: индивидуальная экскурсия по кремлю и Посаду
Познакомьтесь с колоритным Угличем на индивидуальной экскурсии. Посетите кремль, церкви и старинные особняки. Узнайте о купеческих родах и монастырях
Начало: На Успенской площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборУглич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич: историческая прогулка
Углич - город с богатой историей. Прогулка по кремлю, посещение церквей и монастырей, волжские пейзажи - всё это ждёт вас в увлекательной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
3 янв в 13:30
10 янв в 13:00
900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса18 августа 2025Здравствуй, УгличДата посещения: 26 июля 2025Спасибо большое Олегу за прекрасную и увлекательную экскурсию! Получили массу положительных эмоций и впечатлений!
- ННаталья10 августа 2025Здравствуй, УгличДата посещения: 9 августа 2025Всё понравилось, познавательная экскурсия.
- ССергей20 июля 2025Главные святыни Углича (на вашем авто)Дата посещения: 16 июля 2025Мы очень благодарны Катерине за экскурсию по Угличу! Было очень содержательно, весьма эмоционально. Это было весьма глубокое погружение в историю нашей страны,почти реальный контакт с ушедшими эпохами . Спасибо!
- ННаталия16 ноября 2025Экскурсия понравилась, Олег отличный рассказчик, прогулка проходит непринужденно, легко и интересно. Рекомендую👍
- ООлеся1 ноября 2025Олег, огромная благодарность Вам! Экскурсия прекрасна!
- ССветлана1 ноября 2025Сегодня была на экскурсии с Олегом. Олег- это тот счастливый человек, который любит свою работу. Видно, что рассказать хочет как можно больше. Рассказывает увлеченно и очень интересно. 2,5 часа пролетели незаметно. Я бы еще слушала) спасибо!
- ТТатьяна30 октября 2025Наш экскурсовод Александр Валентинович выше всяких похвал. Очень эрудированный, заинтересованный в подаче материала, очень интеллигентный, прекрасная речь. Что импонирует, человек
- ДДмитрий25 октября 2025Экскурсия максимально насыщенна, познавательна и позитивна! Экскурсовод может на трёх языках разложить как на ладони всю историю и жизнь Углича!!! Браво!!!
- ААлександр11 октября 2025Спасибо Олегу за интересную экскурсию! Также Олег порекомендовал пару интересных мест. В один из них - Сыркультпроект, успели попасть.
- ААлена20 сентября 2025Отличная экскурсия по наполнению, информации, структуре. Олег может увлечь и заинтересовать любого слушателя. Для экскурсовода помимо качественного материала важно уметь
- ЕЕлена15 сентября 2025Нам все понра.
- ввадим11 сентября 2025Экскурсия понравилась очень. Олег замечательный гид и великолепный рассказчик. Два с половиной часа пролетели как одно мгновение, его рассказ захватывает,
- ИИрина9 сентября 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Олег - замечательный рассказчик, в легкой и непринужденной атмосфере общения и знакомства с прекрасным городом Угличем, незаметно пролетели 2,5 часа. Очень понравилось!!!
- ТТатьяна7 сентября 2025Прекрасная экскурсия! Спасибо, что сделали наше знакомство с Угличем таким увлекательным. 2,5 часа прогулки пролетели незаметно. Познакомились с историей города, важными событиями, узнали о современном быте горожан.
- ООлеся3 сентября 2025Огромное спасибо за экскурсию.
Было интересно. На все вопросы гид отвечала.
Маршрут построила, исходя из наших пожеланий.
- ЕЕлена23 августа 2025С таким интересным рассказом время пролетело совсем незаметно… Экскурсия вдохновила на дальнейшее самостоятельное путешествие, осилили музей водки, музей тюремного творчества, терренкур по набережной и ужин в "Опятах". Рекомендуем прекрасного экскурсовода!
- ООльга18 августа 2025Были на экскурсии 16.08.2025 "Здравствуй, Углич!". Осталось прекрасное впечатление и от экскурсии, и от экскурсовода Олега Николаева. Чувствуется, что Олег
- ВВладимир17 августа 2025Экскурсия очень познавательная, интересная. Рекомендую!
- ДДмитрий11 августа 2025Очень благодарны Александру за прекрасно проведенную экскурсию по Угличу. Александр профессионал своего дела. Чувствуется 21-летний опыт в профессии. И кроме
- ООльга26 июля 2025Сегодня были на экскурсии "Здравствуй, Углич" с Олегом. Отличная экскурсия, нна которой мы познакомились с основными достопримечательностями города. Очень удобно
