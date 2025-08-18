Мои заказы

Храм иконы Божией Матери Казанская – экскурсии в Угличе

Найдено 7 экскурсий в категории «Храм иконы Божией Матери Казанская» в Угличе, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сюжеты Углича
Пешая
3 часа
386 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Углич
Пешая
2.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Углич: индивидуальная экскурсия по кремлю и Посаду
Познакомьтесь с колоритным Угличем на индивидуальной экскурсии. Посетите кремль, церкви и старинные особняки. Узнайте о купеческих родах и монастырях
Начало: На Успенской площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Пешая
Конные прогулки
2.5 часа
218 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Пешая
2.5 часа
391 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3900 ₽ за всё до 10 чел.
Углич - любовь с первого взгляда
На машине
2 часа
212 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Главные святыни Углича (на вашем авто)
3 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Углич
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич: историческая прогулка
Углич - город с богатой историей. Прогулка по кремлю, посещение церквей и монастырей, волжские пейзажи - всё это ждёт вас в увлекательной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
3 янв в 13:30
10 янв в 13:00
900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    18 августа 2025
    Здравствуй, Углич
    Дата посещения: 26 июля 2025
    Спасибо большое Олегу за прекрасную и увлекательную экскурсию! Получили массу положительных эмоций и впечатлений!
  • Н
    Наталья
    10 августа 2025
    Здравствуй, Углич
    Дата посещения: 9 августа 2025
    Всё понравилось, познавательная экскурсия.
  • С
    Сергей
    20 июля 2025
    Главные святыни Углича (на вашем авто)
    Дата посещения: 16 июля 2025
    Мы очень благодарны Катерине за экскурсию по Угличу! Было очень содержательно, весьма эмоционально. Это было весьма глубокое погружение в историю нашей страны,почти реальный контакт с ушедшими эпохами . Спасибо!
  • Н
    Наталия
    16 ноября 2025
    Здравствуй, Углич
    Экскурсия понравилась, Олег отличный рассказчик, прогулка проходит непринужденно, легко и интересно. Рекомендую👍
    Экскурсия понравилась, Олег отличный рассказчик, прогулка проходит непринужденно, легко и интересно. Рекомендую👍
  • О
    Олеся
    1 ноября 2025
    Здравствуй, Углич
    Олег, огромная благодарность Вам! Экскурсия прекрасна!
  • С
    Светлана
    1 ноября 2025
    Здравствуй, Углич
    Сегодня была на экскурсии с Олегом. Олег- это тот счастливый человек, который любит свою работу. Видно, что рассказать хочет как можно больше. Рассказывает увлеченно и очень интересно. 2,5 часа пролетели незаметно. Я бы еще слушала) спасибо!
  • Т
    Татьяна
    30 октября 2025
    Главные святыни Углича (на вашем авто)
    Наш экскурсовод Александр Валентинович выше всяких похвал. Очень эрудированный, заинтересованный в подаче материала, очень интеллигентный, прекрасная речь. Что импонирует, человек
    читать дальше

    верующий (насколько мы поняли, хотя на эту тему мы его не спрашивали). (Хочу добавить впечатление от экскурсовода в Переславле- Залесском год назад, это было ужасно)

  • Д
    Дмитрий
    25 октября 2025
    Здравствуй, Углич
    Экскурсия максимально насыщенна, познавательна и позитивна! Экскурсовод может на трёх языках разложить как на ладони всю историю и жизнь Углича!!! Браво!!!
  • А
    Александр
    11 октября 2025
    Здравствуй, Углич
    Спасибо Олегу за интересную экскурсию! Также Олег порекомендовал пару интересных мест. В один из них - Сыркультпроект, успели попасть.
  • А
    Алена
    20 сентября 2025
    Здравствуй, Углич
    Отличная экскурсия по наполнению, информации, структуре. Олег может увлечь и заинтересовать любого слушателя. Для экскурсовода помимо качественного материала важно уметь
    читать дальше

    его правильно подать. Олег умеет.
    За 2,5 часа вы ознакомитесь с историей города в разные эпохи: с момента основания города до настоящего времени с акцентом на важнейшие события и личности.
    Бесконечно благодарны за прекрасное времяпровождение и рекомендации как по максимуму эффективно распределить свое время и успеть увидеть все в этом городке)))

    Отличная экскурсия по наполнению, информации, структуре. Олег может увлечь и заинтересовать любого слушателя. Для экскурсовода помимо качественного материала важно уметь
  • Е
    Елена
    15 сентября 2025
    Здравствуй, Углич
    Нам все понра.
  • в
    вадим
    11 сентября 2025
    Здравствуй, Углич
    Экскурсия понравилась очень. Олег замечательный гид и великолепный рассказчик. Два с половиной часа пролетели как одно мгновение, его рассказ захватывает,
    читать дальше

    перед глазами проплывают картины о истории города Углич со времен Рюриковичей и по настоящее время. Один факт плавно перетекает в другой, вообщем один из лучших гидов, которого мы повстречали за 5 лет путешествий по России.

  • И
    Ирина
    9 сентября 2025
    Здравствуй, Углич
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Олег - замечательный рассказчик, в легкой и непринужденной атмосфере общения и знакомства с прекрасным городом Угличем, незаметно пролетели 2,5 часа. Очень понравилось!!!
  • Т
    Татьяна
    7 сентября 2025
    Здравствуй, Углич
    Прекрасная экскурсия! Спасибо, что сделали наше знакомство с Угличем таким увлекательным. 2,5 часа прогулки пролетели незаметно. Познакомились с историей города, важными событиями, узнали о современном быте горожан.
    Прекрасная экскурсия! Спасибо, что сделали наше знакомство с Угличем таким увлекательным. 2,5 часа прогулки пролетели незаметно. Познакомились с историей города, важными событиями, узнали о современном быте горожан.
  • О
    Олеся
    3 сентября 2025
    Главные святыни Углича (на вашем авто)
    Огромное спасибо за экскурсию.
    Было интересно. На все вопросы гид отвечала.
    Маршрут построила, исходя из наших пожеланий.
  • Е
    Елена
    23 августа 2025
    Здравствуй, Углич
    С таким интересным рассказом время пролетело совсем незаметно… Экскурсия вдохновила на дальнейшее самостоятельное путешествие, осилили музей водки, музей тюремного творчества, терренкур по набережной и ужин в "Опятах". Рекомендуем прекрасного экскурсовода!
  • О
    Ольга
    18 августа 2025
    Здравствуй, Углич
    Были на экскурсии 16.08.2025 "Здравствуй, Углич!". Осталось прекрасное впечатление и от экскурсии, и от экскурсовода Олега Николаева. Чувствуется, что Олег
    читать дальше

    погружен в тему, прекрасно эрудирован, да и к тому же, с хорошим чувством юмора. 2,5 часа просто пролетели в хорошей компании. Рекомендую однозначно - получите удовольствие и с пользой проведете время!

  • В
    Владимир
    17 августа 2025
    Здравствуй, Углич
    Экскурсия очень познавательная, интересная. Рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    11 августа 2025
    Главные святыни Углича (на вашем авто)
    Очень благодарны Александру за прекрасно проведенную экскурсию по Угличу. Александр профессионал своего дела. Чувствуется 21-летний опыт в профессии. И кроме
    читать дальше

    того Александр по настоящему влюблен в свой родной город. Он нас влюбил в Углич, показал,наверное, все интересные уголки и достопримечательности города, так, что захотелось сюда приехать еще обязательно. 4 часа экскурсии (при заявленных 3-х) пролетели на одном дыхании и остались приятные воспоминания от общения с этим прекрасным человеком. Однозначно рекомендую экскурсию с Александром.

  • О
    Ольга
    26 июля 2025
    Здравствуй, Углич
    Сегодня были на экскурсии "Здравствуй, Углич" с Олегом. Отличная экскурсия, нна которой мы познакомились с основными достопримечательностями города. Очень удобно
    читать дальше

    по времени - 2,5 часа - информативно и при этом не утомительно для разных категорий туристов. Лёгкая, живая подача информации, Олег "общается" с гостями города, а не читает им заученную лекцию. Чувствуется заинтересованность и любовь к своему городу. Нам очень понравилось. Рекомендуем Олега и саму экскурсию.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Сюжеты Углича
  2. Добро пожаловать в Углич
  3. Загадочный Углич: история, тайны, легенды
  4. Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
  5. Углич - любовь с первого взгляда
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Церковь Димитрия на Крови
  3. Палаты угличских князей
  4. Угличский Кремль
  5. Самое главное
  6. Богоявленский монастырь
  7. Воскресенский монастырь
  8. Успенская площадь
  9. Алексеевский женский монастырь
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в декабре 2025
Сейчас в Угличе в категории "Храм иконы Божией Матери Казанская" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 900 до 5900. Туристы уже оставили гидам 1332 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
