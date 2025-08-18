Л Лариса Здравствуй, Углич Дата посещения: 26 июля 2025 Спасибо большое Олегу за прекрасную и увлекательную экскурсию! Получили массу положительных эмоций и впечатлений!

Н Наталья Здравствуй, Углич Дата посещения: 9 августа 2025 Всё понравилось, познавательная экскурсия.

С Сергей Главные святыни Углича (на вашем авто) Дата посещения: 16 июля 2025 Мы очень благодарны Катерине за экскурсию по Угличу! Было очень содержательно, весьма эмоционально. Это было весьма глубокое погружение в историю нашей страны,почти реальный контакт с ушедшими эпохами . Спасибо!

Н Наталия Здравствуй, Углич Экскурсия понравилась, Олег отличный рассказчик, прогулка проходит непринужденно, легко и интересно. Рекомендую👍

О Олеся Здравствуй, Углич Олег, огромная благодарность Вам! Экскурсия прекрасна!

С Светлана Здравствуй, Углич Сегодня была на экскурсии с Олегом. Олег- это тот счастливый человек, который любит свою работу. Видно, что рассказать хочет как можно больше. Рассказывает увлеченно и очень интересно. 2,5 часа пролетели незаметно. Я бы еще слушала) спасибо!

Т Татьяна Главные святыни Углича (на вашем авто) читать дальше верующий (насколько мы поняли, хотя на эту тему мы его не спрашивали). (Хочу добавить впечатление от экскурсовода в Переславле- Залесском год назад, это было ужасно) Наш экскурсовод Александр Валентинович выше всяких похвал. Очень эрудированный, заинтересованный в подаче материала, очень интеллигентный, прекрасная речь. Что импонирует, человек

Д Дмитрий Здравствуй, Углич Экскурсия максимально насыщенна, познавательна и позитивна! Экскурсовод может на трёх языках разложить как на ладони всю историю и жизнь Углича!!! Браво!!!

А Александр Здравствуй, Углич Спасибо Олегу за интересную экскурсию! Также Олег порекомендовал пару интересных мест. В один из них - Сыркультпроект, успели попасть.

А Алена Здравствуй, Углич читать дальше его правильно подать. Олег умеет.

За 2,5 часа вы ознакомитесь с историей города в разные эпохи: с момента основания города до настоящего времени с акцентом на важнейшие события и личности.

Бесконечно благодарны за прекрасное времяпровождение и рекомендации как по максимуму эффективно распределить свое время и успеть увидеть все в этом городке))) Отличная экскурсия по наполнению, информации, структуре. Олег может увлечь и заинтересовать любого слушателя. Для экскурсовода помимо качественного материала важно уметь

Е Елена Здравствуй, Углич Нам все понра.

в вадим Здравствуй, Углич читать дальше перед глазами проплывают картины о истории города Углич со времен Рюриковичей и по настоящее время. Один факт плавно перетекает в другой, вообщем один из лучших гидов, которого мы повстречали за 5 лет путешествий по России. Экскурсия понравилась очень. Олег замечательный гид и великолепный рассказчик. Два с половиной часа пролетели как одно мгновение, его рассказ захватывает,

И Ирина Здравствуй, Углич Очень интересная и познавательная экскурсия. Олег - замечательный рассказчик, в легкой и непринужденной атмосфере общения и знакомства с прекрасным городом Угличем, незаметно пролетели 2,5 часа. Очень понравилось!!!

Т Татьяна Здравствуй, Углич Прекрасная экскурсия! Спасибо, что сделали наше знакомство с Угличем таким увлекательным. 2,5 часа прогулки пролетели незаметно. Познакомились с историей города, важными событиями, узнали о современном быте горожан.

О Олеся Главные святыни Углича (на вашем авто) Огромное спасибо за экскурсию.

Было интересно. На все вопросы гид отвечала.

Маршрут построила, исходя из наших пожеланий.

Е Елена Здравствуй, Углич С таким интересным рассказом время пролетело совсем незаметно… Экскурсия вдохновила на дальнейшее самостоятельное путешествие, осилили музей водки, музей тюремного творчества, терренкур по набережной и ужин в "Опятах". Рекомендуем прекрасного экскурсовода!

О Ольга Здравствуй, Углич читать дальше погружен в тему, прекрасно эрудирован, да и к тому же, с хорошим чувством юмора. 2,5 часа просто пролетели в хорошей компании. Рекомендую однозначно - получите удовольствие и с пользой проведете время! Были на экскурсии 16.08.2025 "Здравствуй, Углич!". Осталось прекрасное впечатление и от экскурсии, и от экскурсовода Олега Николаева. Чувствуется, что Олег

В Владимир Здравствуй, Углич Экскурсия очень познавательная, интересная. Рекомендую!

Д Дмитрий Главные святыни Углича (на вашем авто) читать дальше того Александр по настоящему влюблен в свой родной город. Он нас влюбил в Углич, показал,наверное, все интересные уголки и достопримечательности города, так, что захотелось сюда приехать еще обязательно. 4 часа экскурсии (при заявленных 3-х) пролетели на одном дыхании и остались приятные воспоминания от общения с этим прекрасным человеком. Однозначно рекомендую экскурсию с Александром. Очень благодарны Александру за прекрасно проведенную экскурсию по Угличу. Александр профессионал своего дела. Чувствуется 21-летний опыт в профессии. И кроме