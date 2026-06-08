Это путешествие познакомит вас сразу с двумя важными символами Бурятии — буддизмом и нефритом. В Иволгинском дацане вы увидите молитвенные храмы и посетите дворец Хамбо Ламы Итигэлова.
А затем отправитесь на нефритовую фабрику, где мастера превращают камень в украшения и предметы искусства.
А затем отправитесь на нефритовую фабрику, где мастера превращают камень в украшения и предметы искусства.
Описание экскурсии
10:30 — выезд из Улан-Удэ и трассовая экскурсия об истории буддизма в Бурятии и традициях региона
11:00–13:30 — Иволгинский дацан. Вы посетите главный буддийский монастырь России, увидите дуганы, пообщаетесь с ламой и совершите ритуальный обход территории
Дворец Пандито Хамбо Ламы Даши-Доржи Итигэлова — его нетленное тело считается буддийской святыней России. Мы расскажем, как устроен монастырь, что находится внутри дацанов и как проходят ритуалы очищения
14:00–15:00 — нефритовая фабрика. Вы увидите процесс обработки бурятского нефрита и узнаете, как отличить настоящий камень от подделки
15:30 — возвращение в Улан-Удэ
Организационные детали
- Экскурсия на нефритовую фабрику входит в стоимость
- Дополнительно оплачивается билет во дворец Хамбо Ламы Итигэлова — 300 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральноей площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 38 туристов
Я — гид по Бурятии, Байкалу и Улан-Удэ. Имею аттестат экскурсовода при Министерстве туризма Республики Бурятия, а с 2024 года — аккредитации по православию и при Иволгинском дацане. В 2014 году
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