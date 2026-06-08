Это путешествие познакомит вас сразу с двумя важными символами Бурятии — буддизмом и нефритом. В Иволгинском дацане вы увидите молитвенные храмы и посетите дворец Хамбо Ламы Итигэлова. А затем отправитесь на нефритовую фабрику, где мастера превращают камень в украшения и предметы искусства.

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Описание экскурсии

10:30 — выезд из Улан-Удэ и трассовая экскурсия об истории буддизма в Бурятии и традициях региона

11:00–13:30 — Иволгинский дацан. Вы посетите главный буддийский монастырь России, увидите дуганы, пообщаетесь с ламой и совершите ритуальный обход территории

Дворец Пандито Хамбо Ламы Даши-Доржи Итигэлова — его нетленное тело считается буддийской святыней России. Мы расскажем, как устроен монастырь, что находится внутри дацанов и как проходят ритуалы очищения

14:00–15:00 — нефритовая фабрика. Вы увидите процесс обработки бурятского нефрита и узнаете, как отличить настоящий камень от подделки

15:30 — возвращение в Улан-Удэ

Организационные детали