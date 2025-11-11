Уникальная возможность посетить Байкальский природный биосферный заповедник и насладиться красотами южного Байкала.
Туристы смогут увидеть баргузинского соболя, прогуляться по набережной Байкальска и загадать желание у скульптуры «Ухо Байкала». Также предусмотрен отдых в горячем бассейне в Ильинке. Комфортабельный транспорт и опытные гиды сделают путешествие незабываемым. Программа подходит для взрослых и детей с 4 лет
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа Байкала
- 🐾 Встреча с баргузинским соболем
- 🗿 Загадочные скульптуры на набережной
- 💦 Возможность отдохнуть в горячем бассейне
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Музей природы
- Набережная Байкальска
- Скульптура «Ухо Байкала»
Описание экскурсии
- Вы посетите Музей природы и познакомитесь с разнообразной флорой и фауной Республики Бурятия и озера Байкал
- Увидите баргузинского соболя. Внешне он милашка, но будьте осторожны: это хищник, способный напугать кабаргу
- Прогуляетесь по набережной Байкальска, где находятся известные памятники — «Нерпа», скульптура байкальской клубнике и композиция «Ухо Байкала». Считается, что ухо помогает Байкалу услышать заветные желания, отправить их в космос, а значит — помочь в их осуществлении
- По желанию отдохнёте в горячем бассейне в посёлке Ильинка (за отдельную плату). Водные процедуры под открытым небом позволят расслабиться и восстановить здоровье
По пути поговорим о Байкале и его заповедных красотах, флоре и фауне, жителях и героях. Расскажем об истории транссибирской магистрали и поможем правильно загадать желание в сакральных местах.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне Toyota Hiace или Mitsubishi Delica
- Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет
- Возьмите с собой питьевую воду
- Отдельно по желанию оплачивается обед и посещение термальных источников — от 460 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Провели экскурсии для 1880 туристов
Предлагаю вам взглянуть на Азию во всей её красе, погрузиться в местную культуру и обычаи. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!Задать вопрос
Входит в следующие категории Улан-Удэ
