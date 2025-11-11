Оксана — ваша команда гидов в Улан-Удэ

Провели экскурсии для 1880 туристов

Предлагаю вам взглянуть на Азию во всей её красе, погрузиться в местную культуру и обычаи. Провожу экскурсии с командой увлечённых гидов и профессионалов своего дела. Я и мои единомышленники бываем там, где древние обычаи являются неотъемлемой частью жизни и культуры народа. Работаем со всей душой!