Дышать воздухом истории и тайги, узнавать о гидрологии и шаманизме и гулять по пляжам моря-озера
Наш путь лежит на юго-запад от Улан-Удэ, по долине Селенги – самого большого притока Байкала. Посетим православный монастырь, буддийский дацан и шаманистское святилище. Я люблю этот маршрут за разные виды природы: степи, долины, горы.
А ещё — за возможность познакомиться с разными культурами, услышать истории людей, которые живут на берегах нашего озера-моря.
Описание водной прогулки
9:00 — я встречу вас в Улан-Удэ на автомобиле 9:40–10:30 — мы прогуляемся 5–6 км по долине реки Селенги, с каждым шагом приближаясь к Байкалу 11:00–12:00 — будем впечатляться благолепием православной святыни — Троице-Селенгинской обители. Я бы с удовольствием в этот монастырь ушла — так там красиво и спокойно! Но он мужской, и меня не возьмут. 13:00–13:40 — от православия перейдём к археологии и шаманству: посетим Фофоновскую колку и почтим память Ивана Тимофеевича — одного из покровителей местного бурятского рода. Попьём чай и подумаем о вечности. 14:30–16:30 — пообедаем и отправимся гулять по пляжам. А в сезон заедем в гости к местным жителям. 16:30-17:00 — осмотрим буддийский монастырь. 18:30 — на обратном пути заедем в Ильинку и кайфанём в бассейне с тёплой минеральной водой (по желанию). 21:00 — вернёмся в Улан-Удэ.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Toyota Solaris или подобного класса
Чаепитие с пикником входит в стоимость
Дополнительно оплачивается: — обед на Байкале — 700–1500 ₽ за чел. — входные билеты в музеи (по желанию по сезону) — около 500 ₽ за чел. — входные билеты в бассейн в Ильинке — 400 ₽ за чел, прокат полотенец и тапочек — 200 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарима — ваш гид в Улан-Удэ
Я с 2003 года работаю в индустрии гостеприимства. Трижды становилась «Лучшим гидом-экскурсоводом Бурятии» и даже один раз заняла первое место как «Лучший гид-экскурсовод России».
Понемногу открываю для себя Россию, как-то два читать дальше
месяца работала в Москве. В моём личном списке «самых-самых» регионов — пока что Приморский край, Санкт-Петербург и Северное Заполярье.
Почему сюда не входит моя родная Бурятия? Потому, что она — моя мама, а маму нельзя ни с кем сравнить. Она всегда самая лучшая!
Одной из первых в регионе я получила государственную аттестацию как гид-переводчик с английским языком по Республике Бурятия и Иркутской области.
Ещё я как-то поучаствовала в создании цикла телепередач «Прогулки по Улан-Удэ», периодически преподаю английский и участвую в разных общественных мероприятиях.
Но, конечно, главное мое достижение — у меня муж и двое детей.
Зачем ехать к нам в Бурятию?
Загорать, дышать, молчать, смеяться, петь и заново учиться быть счастливыми.