Прикоснитесь к шаманским традициям на берегу Байкала. Очищение огнём и травами, дыхательные практики и танец ёхор помогут обрести гармонию
Приглашаем на шаманский вечер на берегу Байкала, где можно погрузиться в мир древних обрядов и духовных практик.
В программе очищение с помощью огня и трав, дыхательные упражнения, призывание духа-помощника и налаживание читать дальше
связи с предками. Также вы сможете создать оберег своими руками и поучаствовать в народном бурятском танце ёхор. Это уникальная возможность узнать больше о шаманских традициях и обрести внутреннюю гармонию. Подходит для взрослых и детей от 10 лет. С вами будет один из опытных гидов нашей команды
6 причин купить эту экскурсию
🌿 Древние шаманские обряды
🔥 Очищение огнём и травами
🧘 Дыхательные практики
🌊 Умывание водой
🧿 Создание оберега
💃 Танец ёхор
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Что можно увидеть
Огонь
Целебные травы
Вода
Танец ёхор
Описание экскурсии
Очищение с помощью огня. Созерцая пламя, вы сделаете дыхательную практику. Этот древний обряд поможет отпустить негативную энергию и гармонизировать ум и душу.
Очищение с помощью трав и воды. Шаман окурит вас целебными травами, а вы умоетесь водой. Вы узнаете силу этих природных элементов и разберётесь в их влиянии на вашу жизнь.
Практика призывания духа-помощника. Шаманы верят, что у каждого человека есть собственный духовный проводник. Вы попробуете призвать своего.
Практика налаживания связи с предками. Вы почтите своих праотцов и укрепите контакт с ними. И сделаете подношение в благодарность за их наследие — для этого рекомендуем взять с собой белый зефир.
Создание оберега. Своими руками вы смастерите талисман из ткани, верёвочки и риса или зерна.
Танец ёхор. Вечер завершится народным бурятским танцем, во время которого вы обменяетесь энергией с природой и окружающими вас людьми.
Организационные детали
Шаманский вечер будет интересен взрослым и детям от 10 лет
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Турка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 16 туристов
Наша компания — официальный туроператор России. Мы работаем в сфере туризма уже более 15 лет. Офис находится в Республике Бурятия. Мы живём и выросли здесь, на Байкале, поэтому знаем всё читать дальше
про эти удивительные, красивые и сказочные места. Мы познакомим вас с местной культурой, обычаями и легендами. Покажем святые места и расскажем всё о них. Для путешествий по воде имеются корабли, а также комфортабельная яхта бизнес-класса. Важная информация: у нас, конечно же, имеется лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом. Мы принимаем все необходимые меры для безопасного, комфортного и интересного отдыха наших гостей. С нами ваш отдых станет незабываемым!