Шаманский вечер на берегу Байкала

Прикоснитесь к шаманским традициям на берегу Байкала. Очищение огнём и травами, дыхательные практики и танец ёхор помогут обрести гармонию
Приглашаем на шаманский вечер на берегу Байкала, где можно погрузиться в мир древних обрядов и духовных практик.

В программе очищение с помощью огня и трав, дыхательные упражнения, призывание духа-помощника и налаживание
читать дальше

связи с предками. Также вы сможете создать оберег своими руками и поучаствовать в народном бурятском танце ёхор. Это уникальная возможность узнать больше о шаманских традициях и обрести внутреннюю гармонию. Подходит для взрослых и детей от 10 лет. С вами будет один из опытных гидов нашей команды

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌿 Древние шаманские обряды
  2. 🔥 Очищение огнём и травами
  3. 🧘 Дыхательные практики
  4. 🌊 Умывание водой
  5. 🧿 Создание оберега
  6. 💃 Танец ёхор
Шаманский вечер на берегу Байкала
Шаманский вечер на берегу Байкала
Шаманский вечер на берегу Байкала
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Что можно увидеть

  • Огонь
  • Целебные травы
  • Вода
  • Танец ёхор

Описание экскурсии

Очищение с помощью огня. Созерцая пламя, вы сделаете дыхательную практику. Этот древний обряд поможет отпустить негативную энергию и гармонизировать ум и душу.

Очищение с помощью трав и воды. Шаман окурит вас целебными травами, а вы умоетесь водой. Вы узнаете силу этих природных элементов и разберётесь в их влиянии на вашу жизнь.

Практика призывания духа-помощника. Шаманы верят, что у каждого человека есть собственный духовный проводник. Вы попробуете призвать своего.

Практика налаживания связи с предками. Вы почтите своих праотцов и укрепите контакт с ними. И сделаете подношение в благодарность за их наследие — для этого рекомендуем взять с собой белый зефир.

Создание оберега. Своими руками вы смастерите талисман из ткани, верёвочки и риса или зерна.

Танец ёхор. Вечер завершится народным бурятским танцем, во время которого вы обменяетесь энергией с природой и окружающими вас людьми.

Организационные детали

  • Шаманский вечер будет интересен взрослым и детям от 10 лет
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 19:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Турка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Улан-Удэ

ГрупповыеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеВечерниеЛетниеВыездныеДля студентовУникальный опытНабережнаяПопулярные места

Похожие экскурсии из Улан-Удэ

Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
На машине
56 отзывов
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Шаманский треугольник: экскурсия по святыням Бурятии
Вместе отправимся в путешествие по древним шаманским святыням, ощутим мощь сакральных мест и загадки истории
Начало: На площади Советов
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
3 900 за человека
Из Улан-Удэ - на Байкал
На машине
скидка
10%
22 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2990026 910 за всё до 3 чел.
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
На машине
25 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: Гостиница Бурятия
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
16 800 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Улан-Удэ. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Улан-Удэ
ХорошоТам