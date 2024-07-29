Приглашаем на шаманский вечер на берегу Байкала, где можно погрузиться в мир древних обрядов и духовных практик.В программе очищение с помощью огня и трав, дыхательные упражнения, призывание духа-помощника и налаживание

связи с предками. Также вы сможете создать оберег своими руками и поучаствовать в народном бурятском танце ёхор. Это уникальная возможность узнать больше о шаманских традициях и обрести внутреннюю гармонию. Подходит для взрослых и детей от 10 лет. С вами будет один из опытных гидов нашей команды

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Очищение с помощью огня. Созерцая пламя, вы сделаете дыхательную практику. Этот древний обряд поможет отпустить негативную энергию и гармонизировать ум и душу.

Очищение с помощью трав и воды. Шаман окурит вас целебными травами, а вы умоетесь водой. Вы узнаете силу этих природных элементов и разберётесь в их влиянии на вашу жизнь.

Практика призывания духа-помощника. Шаманы верят, что у каждого человека есть собственный духовный проводник. Вы попробуете призвать своего.

Практика налаживания связи с предками. Вы почтите своих праотцов и укрепите контакт с ними. И сделаете подношение в благодарность за их наследие — для этого рекомендуем взять с собой белый зефир.

Создание оберега. Своими руками вы смастерите талисман из ткани, верёвочки и риса или зерна.

Танец ёхор. Вечер завершится народным бурятским танцем, во время которого вы обменяетесь энергией с природой и окружающими вас людьми.

Организационные детали