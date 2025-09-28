Мои заказы

Йога – экскурсии в Улан-Удэ

Найдено 5 экскурсий в категории «Йога» в Улан-Удэ, цены от 19 999 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Зимний Байкал: максимум за 2 дня
На машине
13 часов
40 отзывов
Водная прогулка
Водная прогулка по Байкалу
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала: катание на коньках, судно на воздушной подушке, шаманские ритуалы и термальные источники ждут вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
105 000 ₽ за всё до 3 чел.
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
На машине
9 часов
43 отзыва
Водная прогулка
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Путешествие к священному озеру, шаманская скала Черепаха и маяк в селе Турка
Начало: У гостиницы Бурятия
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
19 999 ₽ за всё до 3 чел.
Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
На машине
13 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец богини Янжимы: эксклюзивное путешествие в сердце Бурятии
Встречайте рассвет в священных местах Бурятии, где каждый камень дышит историей и мудростью
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
29 500 ₽ за всё до 3 чел.
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
На машине
13 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Баргузинский дацан и Байкал за 2 дня
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
25 000 ₽ за всё до 10 чел.
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
На машине
На катере
13 часов
15 отзывов
Водная прогулка
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу Сибири на двухдневной водной прогулке по Байкалу из Улан-Удэ. Уникальные пейзажи и бурятские легенды ждут вас
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
105 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    28 сентября 2025
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Очень и нтересгюная и насыщенная экскурсия! Увеличили ее на два дня и в комфортном темпе посетили все что могли охватить.
    читать дальше

    Лиля очень интересный рассказчик, узнали о Бурятии много фактов и легенд Не скучно, познавательно. Посетили два дацана, пообщались с ламами. Практически искупались в горячих источниках. Прокатились на катере к нерпам. Отведали местной кухни. Погода была замечательной. Детям очень понравилось у Надежды Феликсовны! Много от нее узнали о традициях и жизни бурят. Буузы у нее вообще сказочные! Очень рекомендую экскурсию! И огромное спасибо водителю Андрею за нашу поездку, было очень комфортно и безопасно:) Всем рекомендую!

  • А
    Анастасия
    21 сентября 2025
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Эта поездка была великолепной!
    Обязательно вернемся зимой 🩵💙
  • Н
    Нина
    19 сентября 2025
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Добрый день!
    Для нас экскурсию проводила прекрасная Надежда! Очень эрудированный и интересный человек. Знает массу интересных фактов и историй. Всегда шла навстречу нашим пожеланиям. Маршрут, рассказ, остановки - все было продумано и спланировано.
    Рекомендую от всей души!
  • Г
    Гюльнара
    14 сентября 2025
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Все очень понравилось! Путешествие на Баргузинский дацан прошло увлекательно, без суеты и на одном дыхании. Наш гид Надежда рассказывала интереснейшие
    читать дальше

    истории, за разговорами дорога прошла не заметно. Организовано все было на высоком уровне, очень красиво, удобно, достойно с учетом наших пожеланий и даже лучше! Не было ни одного минуса! Надежда с пониманием относилась ко всем нашим хочушкам, помогала внедрить их в жизнь)) Это было лучшее приключение в нашей жизни!!!

  • Е
    Елена
    9 июня 2025
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Чих,чих, чих, кто-то почти шерстистый или "все, Валера, бежим"
    Мы поехали на Байкал в конце мая-начале июня, межсезонье, уже нет знаменитого
    читать дальше

    байкальского льда, но еще не купаются. И для наших целей выбор времени оказался отличным. Мало людей, шикарное побережье, ты и Байкал, ты и степь, ты и горы… Немного людей и в дацанах, много тишины, можно спокойно медитировать, посидеть в храме почти одному. Попали и к ламе, и к шаману, погуляли по степям, местам силы, видели байкальские закаты, сами чуть пошаманили, с нашим гидом Валерием иначе было невозможно), да и в окружении этой могучей природной красоты понимаешь, что да, во всем живет дух, все живое, даже камни.
    Очень впечатлили многокилометровые песчаные (есть и каменистые) пляжи. Когда решали с какой стороны ехать (Иркутсткой или Улан-Удэ), по информации в интернете сложилось впечатление, что со стороны Бурятии Байкал труднодоступен, нет подходов, инфраструктуры, все едут в Листвянку, на Ольхон. Да, от Улан -Удэ далековато (впрочем до Листвянки от Иркутска так же), но бурятское побережье Байкала - это километры песка, съездов с дороги очень много, прекрасная природа по дороге, много зелени, кедров, сосен, в начале июня повсюду цвел багульник, очень красиво. В общем, если загорать\купаться, то точно бурятская сторона. Лучше уехать подальше, за Горячинск, в Максимиху, Усть-Баргузин.
    Ехать лучше на подольше, т. к. из-за разницы во времени в 5 часов первые дни ходишь в полутумане.
    Расстояния большие, поэтому лучше с проводником, это экономия времени, и из всех съездов к Байкалу он выберет наилучшие.
    Мы хотели познакомиться с Байкалом, бурятской культурой, буддизмом и шаманизмом. Наш гид Валерий с нами намучался, п. ч. мы постоянно отклонялись от плана,хотелось и туда, и сюда. Огромная благодарность ему за терпение, комфортные переезды, организацию быта, чувство юмора, интересные рассказы, и даже крылатые фразы, которые мы за ним позаписывали)
    Из инсайтов
    Байкал - это будущий океан.
    Мы все время молчим, но нас никто не слышит.
    Жить надо проще (вроде и знаешь, но надо постоянно напоминать).
    Есть такой вид человека: человек-рыбак, он сутками ловит рыбу.
    Житиё в красоте не гарантирует счастья.
    Язычник - тот, кто любит природу.
    Ты будешь помогать миру и всем живым существам.
    И т. д. и т. д. … в общем вот так и становятся рыбаками. Ом Мани Падме Хум. Внимать звукам мира в начале июня на бурятской стороне Байкала самое то.

  • Е
    Евгения
    2 августа 2024
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Замечательное путешествие, море положительных эмоций! Отдыхали семьей. Нам очень повезло, что экскурсию проводил Валерий, так как сложно найти человека, который
    читать дальше

    бы также отлично знал и любил свой родной край. Очень познавательные и интересные рассказы об истории края, религии, обрядах и традициях. Отдельное большое спасибо за внимание к интересам и запросам клиентов!

  • ￼Kira
    1 июня 2024
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Отдыхали в мае 2024 г.
    Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
    читать дальше

    Валерий очень хороший гид, все очень-очень подробно и интересно рассказывал. У нас масса приятных впечатлений! Бурятия великолепна. Желаем Лиле и ее команде дальнейших успехов!!!

  • М
    Маргарита
    29 мая 2023
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Это была потрясающая двухдневная экскурсия! Причём впечатлений во второй день было не меньше, чем в первый. У нас был супер-гид
    читать дальше

    Сергей, очень эрудированный, подвижный, воодушевлённый. Отвечал на все вопросы (и проверял как мы запомнили=))) Видели Байкал, закат надо льдами, ночевали в этническом домике, посетили фантастический дацан в горах, проезжали великолепные пейзажи, шаманские капища. Отдельный плюс - это бурятская кухня. Это что что-то умопомрачительное!
    Спасибо за организацию, всё было здорово!

  • Е
    Елена
    25 декабря 2022
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Валерий - большой молодец!!! Это была лучшая поездка. Гид - бурят, который знает и любит свой край, ценит традиции и
    читать дальше

    прекрасно о них рассказывает, было очень интересно и познавательно. Держал внимание и детей подростков, и взрослых, пел гимн Бурятии на бурятском и русском языках. Мы бурханили, восхищались Байкалом, вкусно ели, много гуляли, привезли потрясающие фото, прониклись культурой Бурятии, шаманизмом, столько нового узнали про буддизм.
    Отдельное спасибо Лилии, которая все отлично организовала и предложила лучший маршрут для несезонного декабря. Обязательно приедем на лед Байкала и летом

  • Е
    Елена
    14 сентября 2022
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Это была замечательная экскурсия, в сопровождении гида,который любит и знает места и их уникальность. Мы побывали в Баргузинской долине, дугане
    читать дальше

    с ликом Богини Янжимы, нацианальном парке, ознакомились с культурой и бытом бурят в бурятской семье. Можно писать много и много еще. Все рекомендации по размещению и само размещение было на высоте. Я обязательно приеду ещё раз. И очень благодарна Лиле!

  • А
    Алексей
    6 августа 2022
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Очень понравилась эта экскурсия. Всё было насыщенно и разнообразно. Байкал великолепен. Благодарим гида, который многое рассказал об истории Бурятии, шаманизме и буддизме.
  • А
    Анна
    14 июня 2022
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Прекрасная поездка на 2 дня оставила массу ярких впечатлений. Я искала туры с возможностью совмещения поездки на Байкал с посещением
    читать дальше

    Баргузинского дацана и лика богини Янжимы, и это как раз максимально подходящий вариант. Индивидуальный подход и учет всех пожеланий. Гид Валерий очень приятный человек и отличный рассказчик, особенно понравилось, что он рассказывал много национальных тонкостей, кажется, что благодаря ему я прочувствовала и прониклась колоритом Бурятии. А уж шашлык Валерий делает непревзойдённый! Никаких замечаний, всё было на высшем уровне. Даже, казалось бы, долгая дорога назад из Баргузинского дацана до Улан-Удэ прошла максимально комфортно благодаря тому, что Валерий ещё и опытный автомобилист. Спасибо Лилии за организацию тура!

  • Е
    Елена
    8 мая 2022
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    С нами 2 дня провел экскурсовод Сергей. Очень было познавательно и интересно. Каждый день, каждое место все было окутано интересным
    читать дальше

    фактами, датами, легендами. Мы не просто смотрели здания и сооружения, а экскурсия была построенна индивидуально по нашим потребностям. Мы участвовали в молебне. Нам говорили что и как делать и зачем это делать. Это было очень вовремя и по существу. По пути постоянно делал остановки, показывал интересные вещи. Есть договорённости на всем пути, здесь кушаем, здесь можно рыбку купить, здесь кофе попить. Но ничего лишнего, все было круто. Огромное спасибо Сергею за прекрасных 2 дня.

  • Н
    Наталья
    17 июня 2021
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Спасибо Валерию за прекрасную экскурсию! Фотографии, сделанные на этой экскурсии, будут нам напоминать о времени и людях, с которыми мы провели незабываемый отпуск!
  • О
    Ольга
    29 мая 2021
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Несмотря на то, что я путешествую очень много, отзывы пишу редко, в данном случает не могу остаться равнодушной))) когда ты
    читать дальше

    выбираешь экскурсии из далека и планируешь свой отдых, списываешься на просторах интернета,полагаться на русский авось совсем не хочется))очень многое зависит от организации, программы, самого гида,места выбранного проживания и я очень благодарна Лиле за то, что все было на все 110%. Поэтому всем рекомендую, так как с этой командой мы любуемся Байкалом уже 2ой год подряд. Первый раз я посетила Байкал в 2021, в 2022 году я прилетела уже с супругом, который еще посещал Иволгинский дацан и местную округу, просто был в восторге. Я заваливала Лилю вопросами, чтобы было комфортно всем, и все было учтено. Это был незабываемое путешествие. Программу мы выбирали под себя, смотрели то что хотели именно мы, наш гид провез нас по всем самым красивейшим,заповедным уголкам озера. Если вас мучают сомнения можно ли доверять свой отдых в эти руки-однозначно можно и нужно, вы точно не пожалеете!!!

  • В
    Валентина
    21 мая 2021
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    От Души Благодарна организатору Лилие и гиду Сергею за экскурсию.
    Это было больше чем Экскурсия!!! Всё очень- очень понравилось! Эмоции 🔥🔥🔥
    Благодаря
    читать дальше

    гиду Сергею я очень много интересного узнала про буддизм и вообще сама поездка была очень познавательная и лёгкая, и себя чувствовала всегда спокойно и комфортно. Сергей- Прекрасный гид и просто очень хороший человек.
    Очень рекомендую данную экскурсию. Она принесёт вам много ярких эмоций и впечатлений.

