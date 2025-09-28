Водная прогулка
Водная прогулка по Байкалу
Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала: катание на коньках, судно на воздушной подушке, шаманские ритуалы и термальные источники ждут вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
105 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Путешествие к священному озеру, шаманская скала Черепаха и маяк в селе Турка
Начало: У гостиницы Бурятия
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
19 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец богини Янжимы: эксклюзивное путешествие в сердце Бурятии
Встречайте рассвет в священных местах Бурятии, где каждый камень дышит историей и мудростью
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
29 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Баргузинский дацан и Байкал за 2 дня
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
25 000 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу Сибири на двухдневной водной прогулке по Байкалу из Улан-Удэ. Уникальные пейзажи и бурятские легенды ждут вас
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
105 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана28 сентября 2025Очень и нтересгюная и насыщенная экскурсия! Увеличили ее на два дня и в комфортном темпе посетили все что могли охватить.
- ААнастасия21 сентября 2025Эта поездка была великолепной!
Обязательно вернемся зимой 💙
- ННина19 сентября 2025Добрый день!
Для нас экскурсию проводила прекрасная Надежда! Очень эрудированный и интересный человек. Знает массу интересных фактов и историй. Всегда шла навстречу нашим пожеланиям. Маршрут, рассказ, остановки - все было продумано и спланировано.
Рекомендую от всей души!
- ГГюльнара14 сентября 2025Все очень понравилось! Путешествие на Баргузинский дацан прошло увлекательно, без суеты и на одном дыхании. Наш гид Надежда рассказывала интереснейшие
- ЕЕлена9 июня 2025Чих,чих, чих, кто-то почти шерстистый или "все, Валера, бежим"
Мы поехали на Байкал в конце мая-начале июня, межсезонье, уже нет знаменитого
- ЕЕвгения2 августа 2024Замечательное путешествие, море положительных эмоций! Отдыхали семьей. Нам очень повезло, что экскурсию проводил Валерий, так как сложно найти человека, который
- ￼￼Kira1 июня 2024Отдыхали в мае 2024 г.
Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
- ММаргарита29 мая 2023Это была потрясающая двухдневная экскурсия! Причём впечатлений во второй день было не меньше, чем в первый. У нас был супер-гид
- ЕЕлена25 декабря 2022Валерий - большой молодец!!! Это была лучшая поездка. Гид - бурят, который знает и любит свой край, ценит традиции и
- ЕЕлена14 сентября 2022Это была замечательная экскурсия, в сопровождении гида,который любит и знает места и их уникальность. Мы побывали в Баргузинской долине, дугане
- ААлексей6 августа 2022Очень понравилась эта экскурсия. Всё было насыщенно и разнообразно. Байкал великолепен. Благодарим гида, который многое рассказал об истории Бурятии, шаманизме и буддизме.
- ААнна14 июня 2022Прекрасная поездка на 2 дня оставила массу ярких впечатлений. Я искала туры с возможностью совмещения поездки на Байкал с посещением
- ЕЕлена8 мая 2022С нами 2 дня провел экскурсовод Сергей. Очень было познавательно и интересно. Каждый день, каждое место все было окутано интересным
- ННаталья17 июня 2021Спасибо Валерию за прекрасную экскурсию! Фотографии, сделанные на этой экскурсии, будут нам напоминать о времени и людях, с которыми мы провели незабываемый отпуск!
- ООльга29 мая 2021Несмотря на то, что я путешествую очень много, отзывы пишу редко, в данном случает не могу остаться равнодушной))) когда ты
- ВВалентина21 мая 2021От Души Благодарна организатору Лилие и гиду Сергею за экскурсию.
Это было больше чем Экскурсия!!! Всё очень- очень понравилось! Эмоции 🔥🔥🔥
Благодаря
