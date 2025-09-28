читать дальше

байкальского льда, но еще не купаются. И для наших целей выбор времени оказался отличным. Мало людей, шикарное побережье, ты и Байкал, ты и степь, ты и горы… Немного людей и в дацанах, много тишины, можно спокойно медитировать, посидеть в храме почти одному. Попали и к ламе, и к шаману, погуляли по степям, местам силы, видели байкальские закаты, сами чуть пошаманили, с нашим гидом Валерием иначе было невозможно), да и в окружении этой могучей природной красоты понимаешь, что да, во всем живет дух, все живое, даже камни.

Очень впечатлили многокилометровые песчаные (есть и каменистые) пляжи. Когда решали с какой стороны ехать (Иркутсткой или Улан-Удэ), по информации в интернете сложилось впечатление, что со стороны Бурятии Байкал труднодоступен, нет подходов, инфраструктуры, все едут в Листвянку, на Ольхон. Да, от Улан -Удэ далековато (впрочем до Листвянки от Иркутска так же), но бурятское побережье Байкала - это километры песка, съездов с дороги очень много, прекрасная природа по дороге, много зелени, кедров, сосен, в начале июня повсюду цвел багульник, очень красиво. В общем, если загорать\купаться, то точно бурятская сторона. Лучше уехать подальше, за Горячинск, в Максимиху, Усть-Баргузин.

Ехать лучше на подольше, т. к. из-за разницы во времени в 5 часов первые дни ходишь в полутумане.

Расстояния большие, поэтому лучше с проводником, это экономия времени, и из всех съездов к Байкалу он выберет наилучшие.

Мы хотели познакомиться с Байкалом, бурятской культурой, буддизмом и шаманизмом. Наш гид Валерий с нами намучался, п. ч. мы постоянно отклонялись от плана,хотелось и туда, и сюда. Огромная благодарность ему за терпение, комфортные переезды, организацию быта, чувство юмора, интересные рассказы, и даже крылатые фразы, которые мы за ним позаписывали)

Из инсайтов

Байкал - это будущий океан.

Мы все время молчим, но нас никто не слышит.

Жить надо проще (вроде и знаешь, но надо постоянно напоминать).

Есть такой вид человека: человек-рыбак, он сутками ловит рыбу.

Житиё в красоте не гарантирует счастья.

Язычник - тот, кто любит природу.

Ты будешь помогать миру и всем живым существам.

И т. д. и т. д. … в общем вот так и становятся рыбаками. Ом Мани Падме Хум. Внимать звукам мира в начале июня на бурятской стороне Байкала самое то.