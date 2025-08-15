Посольск - это не просто водная прогулка, а путешествие сквозь века. Здесь можно узнать о первых казаках, Даурской миссии и русских послах. Посетители увидят белокаменный монастырь, который словно плывёт по
5 причин купить эту экскурсию
- 🛥️ Уникальная водная прогулка
- 🏛️ Исторический монастырь
- 🎣 Байкальская рыбалка
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🌲 Природные красоты Байкала
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для водных прогулок по Байкалу. В это время можно насладиться всеми прелестями природы и комфортно исследовать исторические места.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Посольский монастырь
- Музейно-информационный центр
Описание экскурсииДуховное путешествие к истокам истории: Посольское – место силы на берегу Байкала Приглашаем вас в незабываемое путешествие по священным местам южного берега Байкала, где каждый камень хранит свою историю, а воздух пропитан древними легендами. Вас ждёт погружение в атмосферу духовного покоя и величия в Посольском монастыре, знакомство с трагической судьбой русских послов и историей несломимого протопопа Аввакума. В программе:
- Посещение древнего Спасо-Преображенского храма • Знакомство с уникальной историей Посольского монастыря • Экскурсия по территории легендарного рыболовецкого завода • Посещение музея байкальской рыбалки • Визит к памятному месту высадки протопопа Аввакума • Обзорная экскурсия по историческому селу Посольское • Остановка в священном шаманском месте • Возможность посещения термального источника (по желанию) Это путешествие станет для вас не просто экскурсией, а настоящим духовным паломничеством, где каждый момент наполнен глубоким смыслом и исторической значимостью. Погрузитесь в атмосферу древних традиций, прикоснитесь к святыням и откройте для себя новые грани Байкала – места силы и духовного очищения. Важная информация:.
- Предусмотрите наличные для покупок в церковной лавке.
- Предусмотрите удобную обувь для прогулок пешком.
- Одежда для посещения православных храмов: женщины в одежде до колена, закрытые плечи и декольте, платок на голову, в летнее время мужчины в брюках (не в шортах).
С понедельника по субботу в 08:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина реки Селенга
- Горный хребет Хамар-Дабан
- Кабанский район Бурятии
- Свято-Троицкий Селенгинский монастырь
- Посольский Спасо-Преображенский храм в стиле сибирское барокко
- Часовня на месте гибели русского посла Е. Заболоцкого на берегу Байкала
- Село Посольское
- Рыбзавод села Посольское
- Визит-центр «Посольск рыбацкий»
- Школьный музей села Посольское
- Посольская коса
- Берег Байкала
Что включено
- Услуги трансфера
- Услуги гида
- Входные билеты
- Экскурсии по программе
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Ленина, 51 (парковка за фонтаном)
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по субботу в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Предусмотрите наличные для покупок в церковной лавке. Предусмотрите удобную обувь для прогулок пешком. Одежда для посещения православных храмов: женщины в одежде до колена
- Закрытые плечи и декольте
- Платок на голову
- В летнее время мужчины в брюках (не шортах)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Улан-Удэ
Похожие экскурсии из Улан-Удэ
Групповая
до 20 чел.
Белые птицы Верхнеудинска
Узнайте о старинных православных храмах Улан-Удэ, их архитектуре и истории. Погрузитесь в прошлое и ощутите дух времени
Начало: Ул. Куйбышева, 37
Расписание: По пятницам в 14.00
15 авг в 16:00
22 авг в 16:00
1600 ₽ за человека
Мини-группа
до 3 чел.
Путешествие в Улан-Удэ: восточная сторона Байкала
Улан-Удэ приглашает вас в мир традиций и культур. Узнайте о буддийских дацанах, сибирском барокко и насладитесь природой Байкала
Начало: Встреча в гостинице проживания туристов
Расписание: В любой день недели.
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:30
20 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Байкал своими глазами - из Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия к Байкалу из Улан-Удэ предлагает вам открыть тайны Бурятии. Окунитесь в историю, культуру и природу региона на комфортабельном авто
4 авг в 08:00
25 авг в 08:00
16 250 ₽ за всё до 4 чел.