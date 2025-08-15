Посольск - это не просто водная прогулка, а путешествие сквозь века. Здесь можно узнать о первых казаках, Даурской миссии и русских послах. Посетители увидят белокаменный монастырь, который словно плывёт по

волнам Байкала. В селе Посольское вас ждёт музейно-информационный центр, где можно узнать об истории байкальской рыбалки. Программа включает увлекательные активности для детей и взрослых, такие как поиск символа года и украшение ёлки. Не упустите шанс стать частью этой удивительной истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы идеально подходят для водных прогулок по Байкалу. В это время можно насладиться всеми прелестями природы и комфортно исследовать исторические места.

Сейчас июль — это идеальное время.