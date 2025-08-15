Мои заказы

Посольский православный монастырь и омулевая бочка

Погрузитесь в историю и природу южного Байкала. Водная прогулка к Посольскому монастырю и рыбацкому селу станет незабываемым приключением
Посольск - это не просто водная прогулка, а путешествие сквозь века. Здесь можно узнать о первых казаках, Даурской миссии и русских послах. Посетители увидят белокаменный монастырь, который словно плывёт по
читать дальше

волнам Байкала.

В селе Посольское вас ждёт музейно-информационный центр, где можно узнать об истории байкальской рыбалки.

Программа включает увлекательные активности для детей и взрослых, такие как поиск символа года и украшение ёлки. Не упустите шанс стать частью этой удивительной истории

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛥️ Уникальная водная прогулка
  • 🏛️ Исторический монастырь
  • 🎣 Байкальская рыбалка
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🌲 Природные красоты Байкала

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для водных прогулок по Байкалу. В это время можно насладиться всеми прелестями природы и комфортно исследовать исторические места.
Сейчас июль — это идеальное время.
Посольский православный монастырь и омулевая бочка
Посольский православный монастырь и омулевая бочка
Посольский православный монастырь и омулевая бочка
Ближайшие даты:
31
июл4
авг5
авг7
авг9
авг11
авг14
авг
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Посольский монастырь
  • Музейно-информационный центр

Описание экскурсии

Духовное путешествие к истокам истории: Посольское – место силы на берегу Байкала Приглашаем вас в незабываемое путешествие по священным местам южного берега Байкала, где каждый камень хранит свою историю, а воздух пропитан древними легендами. Вас ждёт погружение в атмосферу духовного покоя и величия в Посольском монастыре, знакомство с трагической судьбой русских послов и историей несломимого протопопа Аввакума. В программе:
  • Посещение древнего Спасо-Преображенского храма • Знакомство с уникальной историей Посольского монастыря • Экскурсия по территории легендарного рыболовецкого завода • Посещение музея байкальской рыбалки • Визит к памятному месту высадки протопопа Аввакума • Обзорная экскурсия по историческому селу Посольское • Остановка в священном шаманском месте • Возможность посещения термального источника (по желанию) Это путешествие станет для вас не просто экскурсией, а настоящим духовным паломничеством, где каждый момент наполнен глубоким смыслом и исторической значимостью. Погрузитесь в атмосферу древних традиций, прикоснитесь к святыням и откройте для себя новые грани Байкала – места силы и духовного очищения. Важная информация:.
  • Предусмотрите наличные для покупок в церковной лавке.
  • Предусмотрите удобную обувь для прогулок пешком.
  • Одежда для посещения православных храмов: женщины в одежде до колена, закрытые плечи и декольте, платок на голову, в летнее время мужчины в брюках (не в шортах).

С понедельника по субботу в 08:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Долина реки Селенга
  • Горный хребет Хамар-Дабан
  • Кабанский район Бурятии
  • Свято-Троицкий Селенгинский монастырь
  • Посольский Спасо-Преображенский храм в стиле сибирское барокко
  • Часовня на месте гибели русского посла Е. Заболоцкого на берегу Байкала
  • Село Посольское
  • Рыбзавод села Посольское
  • Визит-центр «Посольск рыбацкий»
  • Школьный музей села Посольское
  • Посольская коса
  • Берег Байкала
Что включено
  • Услуги трансфера
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Экскурсии по программе
  • Обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Ленина, 51 (парковка за фонтаном)
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по субботу в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Предусмотрите наличные для покупок в церковной лавке. Предусмотрите удобную обувь для прогулок пешком. Одежда для посещения православных храмов: женщины в одежде до колена
  • Закрытые плечи и декольте
  • Платок на голову
  • В летнее время мужчины в брюках (не шортах)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Улан-Удэ

Похожие экскурсии из Улан-Удэ

Храмовая летопись Улан-Удэ: история православных приходов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Белые птицы Верхнеудинска
Узнайте о старинных православных храмах Улан-Удэ, их архитектуре и истории. Погрузитесь в прошлое и ощутите дух времени
Начало: Ул. Куйбышева, 37
Расписание: По пятницам в 14.00
15 авг в 16:00
22 авг в 16:00
1600 ₽ за человека
Путешествие в Улан-Удэ: восточная сторона Байкала
8 часов
Мини-группа
до 3 чел.
Путешествие в Улан-Удэ: восточная сторона Байкала
Улан-Удэ приглашает вас в мир традиций и культур. Узнайте о буддийских дацанах, сибирском барокко и насладитесь природой Байкала
Начало: Встреча в гостинице проживания туристов
Расписание: В любой день недели.
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:30
20 500 ₽ за человека
Байкал своими глазами - из Улан-Удэ
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Байкал своими глазами - из Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия к Байкалу из Улан-Удэ предлагает вам открыть тайны Бурятии. Окунитесь в историю, культуру и природу региона на комфортабельном авто
4 авг в 08:00
25 авг в 08:00
16 250 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Улан-Удэ. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Улан-Удэ