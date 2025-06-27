Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Ульяновска

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Ульяновске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
«Найдёте следы Спасо-Вознесенского собора в сквере Гончарова»
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
«Калейдоскопом пронесутся многочисленные старые храмы, церкви и мечети»
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
«Соборную площадь, на которой есть памятник Ленина и нет соборов»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 июня 2025
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Понравилось всё: Алексей - спокойный, знающий своё дело, умеющий заинтересовать экскурсовод. Не нагружает информацией, отвечает на вопросы, интересно рассказывает. Нет чётких шаблонов, рамок… есть просто интересная подача. Очень понравилось.
  • Н
    Наталья
    26 июня 2025
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Спасибо Алексею за интересно проведенную экскурсию. Узнали Ульяновск, посетили знаковые места, хорошо провели время. Успехов вам, Алексей!
  • О
    Ольга
    12 апреля 2025
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Большое спасибо Алексею за знакомство с замечательным городом Ульяновск. Город влюбляет в себя. Удивительная история, тайны, очень много прекрасно сохранившихся
    читать дальше

    зданий. От всей души желаю городу неравнодушного руководителя. У Ульяновска отличный туристический поетнциал. В следующий приезд планируем сходить на массонскую экскурсию с Алексеем!!!

  • Т
    Татьяна
    9 января 2025
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Хорошая получилась экскурсия, очень познавательная. Алексей много знает, рассказывает увлекательно, было интересно не только мне, но и 16-летним подросткам. Много интересных подробностей и любопытных фактов узнали. Спасибо!
  • С
    Сергей
    27 июля 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Интересная экскурсия. Много возможностей для красивых фотографий. Хорошее знание истории города. Довольно много интересных историй. Чистый и хороший автомобиль -
    читать дальше

    Lexus RX. Во время экскурсии проехали по обоим мостам через Волгу и заехали на смотровую площадку, с которой отрывается потрясающая панорама.
    Рекомендую!

  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    24 июля мы побывали на экс. по г. Ульяновску.
    С Алексеем мы проехали и прошли весь город, о котором он подробно
    читать дальше

    рассказывал: практически о каждом старинном доме, усадьбе, дворце.
    Не обошли стороной жизнь семьи Ульяновых и их дома проживания, проехали по двум мостам через Волгу, полюбовались пейзажами.
    Спасибо Алексею за рассказ о своём городе.
    Всем рекомендую.

  • Р
    Резида
    20 февраля 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Экскурсия понравилась, Алексей очень интересно, познавательно дал информацию, очень корректен, чувствуется, что человек образованный и ответственный. Да, цена на данное мероприятие недешевое, но экскурсия индивидуальная, да и автомобиль высокого класса)))
  • В
    Валентина
    13 января 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Отличный экскурсовод. Но зимой не рекомендую ездить в Ульяновск. Все красоты укрыты снегом.
  • Г
    Галина
    17 декабря 2023
    Весь Ульяновск на автомобиле
    В целом нам понравилось! Мы попали в Ульяновск зимой и понимали, что погода может подкачать и решили взять экскурсию на
    читать дальше

    автомобиле - это и плюс и минус экскурсии, но если время ограниченно, погода не радует и хочется составить представление о городе, то конечно это отличный вариант! Рассказывал Алексей достаточно интересно, отвечал на вопросы, подсказал, где вкусно покушать. Комфортный автомобиль и вождение, что немаловажно для такого вида экскурсии (никого не укачало).

  • А
    Анатолий
    28 ноября 2023
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Знакомство с Ульяновском действительно полное, всестороннее. Алексей обладает достаточным багажом знаний для ответа на вопросы из самых разных областей жизни
    читать дальше

    города и его жителей. Повествование не нудное, с чувством юмора. Да, для других подобных экскурсий цена выше, чем даже в крупных и распиаренных туристических центрах. Но ценовую политику я в оценку не вкладываю. Сама экскурсия отработана на оценку "отлично".

  • Е
    Елена
    6 января 2023
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Экскурсия очень интересная, грамотно и чётко построена. В ходе экскурсии мы получили первое, достаточно полное представление о городе Ульяновске с разных сторон его истории и современной жизни. Алексей замечательный рассказчик, сумел передать нам интерес к своему родному городу. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2022
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Все понравилось. Было познавательно и интересно.
  • С
    Светлана
    5 августа 2022
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Очень понравилась экскурсия. Спасибо Алексею.
  • Л
    Лилия
    29 мая 2022
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Хочу выразить огромную благодарность Алексею. Посетила Ульяновск, была в восторге. Алексей профессионал своего дела. Видно, что человек получает огромное удовольствие от своей работы. Очень интересно и увлекательно провёл экскурсию. В Волгу влюбилась. Очень рекомендую.
    Хочу выразить огромную благодарность Алексею. Посетила Ульяновск, была в восторге. Алексей профессионал своего дела. Видно, что
  • Д
    Дуванова
    18 мая 2022
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Алексей очень интересно, со знанием и энтузиазмом проводит экскурсию.
  • O
    Olga
    2 мая 2022
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Замечательная экскурсия. Хороший экскурсовод со любовью рассказывающий про свой город. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    10 августа 2021
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Гид Алексей провел экскурсию на автомобиле по всему Ульяновску. Посетили много интересных мест. Рассказывал интересно, живо. Не грузил ненужной скучной информацией. Спасибо.
  • С
    Светлана
    10 июля 2021
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Были проездом в Ульяновске. Взяли экскурсию по городу на 4,5 часа. Алексей прекрасный гид! Мы получили всю необходимую информацию и ответы на все свои вопросы о городе. Искренне желаем удачи Алексею.
  • Е
    Евгения
    18 июня 2021
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Чудесная экскурсия проведенная Алексеем по городу,в котором не была 35 лет
    Многое быоо открытием,многое восстановилось в памяти!
    ВСЕ БЫЛО ПРЕКРАСНО!
    очень рекомендую!
    Большое спасибо!
  • С
    Света
    8 июня 2021
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Были в Ульяновске один день,решили заказать экскурсию на автомобиле с Алексеем,всем советую,отличный гид,очень доступно и интересно преподнёс историю Ульяновска. Нам ооочень понравилось!!!!! Спасибо большое Алексею!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в декабре 2025
Сейчас в Ульяновске в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 19 555. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
