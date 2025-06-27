Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
«Найдёте следы Спасо-Вознесенского собора в сквере Гончарова»
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
«Калейдоскопом пронесутся многочисленные старые храмы, церкви и мечети»
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
«Соборную площадь, на которой есть памятник Ленина и нет соборов»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 июня 2025Понравилось всё: Алексей - спокойный, знающий своё дело, умеющий заинтересовать экскурсовод. Не нагружает информацией, отвечает на вопросы, интересно рассказывает. Нет чётких шаблонов, рамок… есть просто интересная подача. Очень понравилось.
- ННаталья26 июня 2025Спасибо Алексею за интересно проведенную экскурсию. Узнали Ульяновск, посетили знаковые места, хорошо провели время. Успехов вам, Алексей!
- ООльга12 апреля 2025Большое спасибо Алексею за знакомство с замечательным городом Ульяновск. Город влюбляет в себя. Удивительная история, тайны, очень много прекрасно сохранившихся
- ТТатьяна9 января 2025Хорошая получилась экскурсия, очень познавательная. Алексей много знает, рассказывает увлекательно, было интересно не только мне, но и 16-летним подросткам. Много интересных подробностей и любопытных фактов узнали. Спасибо!
- ССергей27 июля 2024Интересная экскурсия. Много возможностей для красивых фотографий. Хорошее знание истории города. Довольно много интересных историй. Чистый и хороший автомобиль -
- ООльга25 июля 202424 июля мы побывали на экс. по г. Ульяновску.
С Алексеем мы проехали и прошли весь город, о котором он подробно
- РРезида20 февраля 2024Экскурсия понравилась, Алексей очень интересно, познавательно дал информацию, очень корректен, чувствуется, что человек образованный и ответственный. Да, цена на данное мероприятие недешевое, но экскурсия индивидуальная, да и автомобиль высокого класса)))
- ВВалентина13 января 2024Отличный экскурсовод. Но зимой не рекомендую ездить в Ульяновск. Все красоты укрыты снегом.
- ГГалина17 декабря 2023В целом нам понравилось! Мы попали в Ульяновск зимой и понимали, что погода может подкачать и решили взять экскурсию на
- ААнатолий28 ноября 2023Знакомство с Ульяновском действительно полное, всестороннее. Алексей обладает достаточным багажом знаний для ответа на вопросы из самых разных областей жизни
- ЕЕлена6 января 2023Экскурсия очень интересная, грамотно и чётко построена. В ходе экскурсии мы получили первое, достаточно полное представление о городе Ульяновске с разных сторон его истории и современной жизни. Алексей замечательный рассказчик, сумел передать нам интерес к своему родному городу. Спасибо!
- ТТатьяна19 августа 2022Все понравилось. Было познавательно и интересно.
- ССветлана5 августа 2022Очень понравилась экскурсия. Спасибо Алексею.
- ЛЛилия29 мая 2022Хочу выразить огромную благодарность Алексею. Посетила Ульяновск, была в восторге. Алексей профессионал своего дела. Видно, что человек получает огромное удовольствие от своей работы. Очень интересно и увлекательно провёл экскурсию. В Волгу влюбилась. Очень рекомендую.
- ДДуванова18 мая 2022Алексей очень интересно, со знанием и энтузиазмом проводит экскурсию.
- OOlga2 мая 2022Замечательная экскурсия. Хороший экскурсовод со любовью рассказывающий про свой город. Рекомендую.
- ООльга10 августа 2021Гид Алексей провел экскурсию на автомобиле по всему Ульяновску. Посетили много интересных мест. Рассказывал интересно, живо. Не грузил ненужной скучной информацией. Спасибо.
- ССветлана10 июля 2021Были проездом в Ульяновске. Взяли экскурсию по городу на 4,5 часа. Алексей прекрасный гид! Мы получили всю необходимую информацию и ответы на все свои вопросы о городе. Искренне желаем удачи Алексею.
- ЕЕвгения18 июня 2021Чудесная экскурсия проведенная Алексеем по городу,в котором не была 35 лет
Многое быоо открытием,многое восстановилось в памяти!
ВСЕ БЫЛО ПРЕКРАСНО!
очень рекомендую!
Большое спасибо!
- ССвета8 июня 2021Были в Ульяновске один день,решили заказать экскурсию на автомобиле с Алексеем,всем советую,отличный гид,очень доступно и интересно преподнёс историю Ульяновска. Нам ооочень понравилось!!!!! Спасибо большое Алексею!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в декабре 2025
Сейчас в Ульяновске в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 19 555. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Ульяновске на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 59 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль