Н Наталья Весь Ульяновск на автомобиле Понравилось всё: Алексей - спокойный, знающий своё дело, умеющий заинтересовать экскурсовод. Не нагружает информацией, отвечает на вопросы, интересно рассказывает. Нет чётких шаблонов, рамок… есть просто интересная подача. Очень понравилось.

Н Наталья Весь Ульяновск на автомобиле Спасибо Алексею за интересно проведенную экскурсию. Узнали Ульяновск, посетили знаковые места, хорошо провели время. Успехов вам, Алексей!

О Ольга Весь Ульяновск на автомобиле читать дальше зданий. От всей души желаю городу неравнодушного руководителя. У Ульяновска отличный туристический поетнциал. В следующий приезд планируем сходить на массонскую экскурсию с Алексеем!!! Большое спасибо Алексею за знакомство с замечательным городом Ульяновск. Город влюбляет в себя. Удивительная история, тайны, очень много прекрасно сохранившихся

Т Татьяна Весь Ульяновск на автомобиле Хорошая получилась экскурсия, очень познавательная. Алексей много знает, рассказывает увлекательно, было интересно не только мне, но и 16-летним подросткам. Много интересных подробностей и любопытных фактов узнали. Спасибо!

С Сергей Весь Ульяновск на автомобиле читать дальше Lexus RX. Во время экскурсии проехали по обоим мостам через Волгу и заехали на смотровую площадку, с которой отрывается потрясающая панорама.

Рекомендую! Интересная экскурсия. Много возможностей для красивых фотографий. Хорошее знание истории города. Довольно много интересных историй. Чистый и хороший автомобиль -

О Ольга Весь Ульяновск на автомобиле

С Алексеем мы проехали и прошли весь город, о котором он подробно читать дальше рассказывал: практически о каждом старинном доме, усадьбе, дворце.

Не обошли стороной жизнь семьи Ульяновых и их дома проживания, проехали по двум мостам через Волгу, полюбовались пейзажами.

Спасибо Алексею за рассказ о своём городе.

Всем рекомендую. 24 июля мы побывали на экс. по г. Ульяновску.С Алексеем мы проехали и прошли весь город, о котором он подробно

Р Резида Весь Ульяновск на автомобиле Экскурсия понравилась, Алексей очень интересно, познавательно дал информацию, очень корректен, чувствуется, что человек образованный и ответственный. Да, цена на данное мероприятие недешевое, но экскурсия индивидуальная, да и автомобиль высокого класса)))

В Валентина Весь Ульяновск на автомобиле Отличный экскурсовод. Но зимой не рекомендую ездить в Ульяновск. Все красоты укрыты снегом.

Г Галина Весь Ульяновск на автомобиле читать дальше автомобиле - это и плюс и минус экскурсии, но если время ограниченно, погода не радует и хочется составить представление о городе, то конечно это отличный вариант! Рассказывал Алексей достаточно интересно, отвечал на вопросы, подсказал, где вкусно покушать. Комфортный автомобиль и вождение, что немаловажно для такого вида экскурсии (никого не укачало). В целом нам понравилось! Мы попали в Ульяновск зимой и понимали, что погода может подкачать и решили взять экскурсию на

А Анатолий Весь Ульяновск на автомобиле читать дальше города и его жителей. Повествование не нудное, с чувством юмора. Да, для других подобных экскурсий цена выше, чем даже в крупных и распиаренных туристических центрах. Но ценовую политику я в оценку не вкладываю. Сама экскурсия отработана на оценку "отлично". Знакомство с Ульяновском действительно полное, всестороннее. Алексей обладает достаточным багажом знаний для ответа на вопросы из самых разных областей жизни

Е Елена Весь Ульяновск на автомобиле Экскурсия очень интересная, грамотно и чётко построена. В ходе экскурсии мы получили первое, достаточно полное представление о городе Ульяновске с разных сторон его истории и современной жизни. Алексей замечательный рассказчик, сумел передать нам интерес к своему родному городу. Спасибо!

Т Татьяна Весь Ульяновск на автомобиле Все понравилось. Было познавательно и интересно.

С Светлана Весь Ульяновск на автомобиле Очень понравилась экскурсия. Спасибо Алексею.

Л Лилия Весь Ульяновск на автомобиле Хочу выразить огромную благодарность Алексею. Посетила Ульяновск, была в восторге. Алексей профессионал своего дела. Видно, что человек получает огромное удовольствие от своей работы. Очень интересно и увлекательно провёл экскурсию. В Волгу влюбилась. Очень рекомендую.

Д Дуванова Весь Ульяновск на автомобиле Алексей очень интересно, со знанием и энтузиазмом проводит экскурсию.

O Olga Весь Ульяновск на автомобиле Замечательная экскурсия. Хороший экскурсовод со любовью рассказывающий про свой город. Рекомендую.

О Ольга Весь Ульяновск на автомобиле Гид Алексей провел экскурсию на автомобиле по всему Ульяновску. Посетили много интересных мест. Рассказывал интересно, живо. Не грузил ненужной скучной информацией. Спасибо.

С Светлана Весь Ульяновск на автомобиле Были проездом в Ульяновске. Взяли экскурсию по городу на 4,5 часа. Алексей прекрасный гид! Мы получили всю необходимую информацию и ответы на все свои вопросы о городе. Искренне желаем удачи Алексею.

Е Евгения Весь Ульяновск на автомобиле Чудесная экскурсия проведенная Алексеем по городу,в котором не была 35 лет

Многое быоо открытием,многое восстановилось в памяти!

ВСЕ БЫЛО ПРЕКРАСНО!

очень рекомендую!

Большое спасибо!