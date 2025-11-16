Мои заказы

Необычные дома в Ульяновске

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные дома» в Ульяновске, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Аудиогид
По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
Увидеть всё самое главное, интересное - и узнать малоизвестные факты о городе
Начало: У скульптуры «Симбирская семья»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
750 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алевтина
    16 ноября 2025
    По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
    Отличная экскурсия! Много важной и нужной информации. Прекрасная подача, грамотная речь. Много интересных фото. Огромное спасибо. Надеюсь и по другим городам будут Ваши экскурсии!
  • Н
    Николай
    5 ноября 2025
    По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
    Отличнейшая экскурсия. Очень удобный аудио формат. Спасибо Татарке за возможность ненавязчиво узнать об исторической части города. По хороду экскурсии посетили еще пару музеев. Было интересно. Советую!
  • Т
    Татьяна
    5 ноября 2025
    По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид
    Хорошая экскурсия, простым языком, доступно. Если вдвоем, то можно и без наушников с телефона слушать.
  • Р
    Руслан
    2 ноября 2025
    Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
    Приехали семьей с Альметьевска знакомиться с городом. Колобки смешные, весёлые. Юля рассказала историю про каждого, ни минуты не скучали.
  • М
    Мария
    18 августа 2025
    Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
    Были на экскурсии с двумя детьми(7 и 12лет) и бабушкой. Всем очень понравилось! Узнали много нового о родном городе.
    Юлия постаралась ответить на все вопросы. Материал излагала в доступной для детей форме. Было весело и познавательно. Спасибо!
  • С
    Светлана
    15 августа 2025
    Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
    Юлия просто замечательная!
    Были составом: 2 взрослых и дети 7, 7, 8 лет, всем детям понравились и колобки, и Юля, и
    прогулка в целом;
    Что уж говорить о взрослых! Были в Ульяновске впервые, узнали неожиданно много, невероятно приятное впечатление осталось и от самого города, и от его жителей, спасибо за это Юле в первую очередь ❤️

    Юлия просто замечательная!
  • Е
    Елена
    11 августа 2025
    Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
    Для знакомства с городом выбрали семейный квест с Юлией. Нас было 5 человек - дети 2, 5 и 12 лет,
    и двое взрослых. Удалось договориться буквально накануне вечером, и далее мы не насчитали со временем - Юлия очень гибко подошла к бронированию, подстроилась под нас. И в течение всей экскурсии одинаково интересно доносила информацию как до старшего ребенка, так и для наших малышей. Очень благодарны Юлие за прекрасную интерактивную экскурсию! Рекомендую!

    Для знакомства с городом выбрали семейный квест с Юлией. Нас было 5 человек - дети 2
  • А
    Альбина
    30 июня 2025
    Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
    Отличная экскурсия для семей с детьми. Удобный маршрут, доступная для детей форма подачи информации, экскурсия в формате небольшого квеста с заданиями. Спасибо Юлии!
    Отличная экскурсия для семей с детьми. Удобный маршрут, доступная для детей форма подачи информации, экскурсия в

