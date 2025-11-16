А Алевтина По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид Отличная экскурсия! Много важной и нужной информации. Прекрасная подача, грамотная речь. Много интересных фото. Огромное спасибо. Надеюсь и по другим городам будут Ваши экскурсии!

Н Николай По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид Отличнейшая экскурсия. Очень удобный аудио формат. Спасибо Татарке за возможность ненавязчиво узнать об исторической части города. По хороду экскурсии посетили еще пару музеев. Было интересно. Советую!

Т Татьяна По улочкам Симбирска и проспектам Ульяновска: аудиогид Хорошая экскурсия, простым языком, доступно. Если вдвоем, то можно и без наушников с телефона слушать.

Р Руслан Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков» Приехали семьей с Альметьевска знакомиться с городом. Колобки смешные, весёлые. Юля рассказала историю про каждого, ни минуты не скучали.

М Мария Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков» Были на экскурсии с двумя детьми(7 и 12лет) и бабушкой. Всем очень понравилось! Узнали много нового о родном городе.

Юлия постаралась ответить на все вопросы. Материал излагала в доступной для детей форме. Было весело и познавательно. Спасибо!

С Светлана Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»

Были составом: 2 взрослых и дети 7, 7, 8 лет, всем детям понравились и колобки, и Юля, и прогулка в целом;

Что уж говорить о взрослых! Были в Ульяновске впервые, узнали неожиданно много, невероятно приятное впечатление осталось и от самого города, и от его жителей, спасибо за это Юле в первую очередь ❤️ Юлия просто замечательная!

Е Елена Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков» Очень благодарны Юлие за прекрасную интерактивную экскурсию! Рекомендую! Для знакомства с городом выбрали семейный квест с Юлией. Нас было 5 человек - дети 2, 5 и 12 лет, и двое взрослых. Удалось договориться буквально накануне вечером, и далее мы не насчитали со временем - Юлия очень гибко подошла к бронированию, подстроилась под нас. И в течение всей экскурсии одинаково интересно доносила информацию как до старшего ребенка, так и для наших малышей.