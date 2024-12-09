1.5 часа
Индивидуальная
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 4400₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Ульяновска
Погрузитесь в атмосферу старинного Ульяновска: бульвар Новый Венец, площади Ленина и Соборная, скверы Карамзина и Гончарова, дом-музей Ленина и многое другое
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6400₽ за всё до 7 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Познакомиться с главными местами города и прикоснуться к их истории в тёплой дружеской атмосфере
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
28 дек в 09:30
29 дек в 10:00
3500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана,9 декабря 2024Проводила экскурсию Юлия. Огромная ей Благодарность🙏 - время прошло как один миг, так было интересно и познавательно! Она с любовью рассказывала о городе, о тех людях, кто создавал Красоту облика города, Жил в нем, Творил историю Симбирска/Ульяновска! Юля, до новых встреч! 🙋♀️ С уважением, Никитины.
- ДДмитрий8 декабря 2024Отличная экскурсия, позволившая получить первое представление об Ульяновске. Юлия - высокопрофессиональный экскурсовод, умеющая "держать" внимание слушателей. Узнали много интересных подробностей об истории города, которых не найдешь в путеводителях. Будем рекомендовать экскурсию друзьям и знакомым.
- ССергей20 ноября 2024Юлия - молодец! В начале уточнил чего хочу получить от экскурсии - и все получилось… Впечатления и полученные знания на высоте! Спасибо!
- ААндрей28 октября 2024Спасибо за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Рекомендую.
- ГГульнара28 октября 2024Очень понравилась экскурсия с Юлией. Все было интересно, поэтому ничуть не устали. Впечатления о городе очень приятные. Если приедем еще, то обязательно на экскурсию только к Юле!
- ЛЛиана29 августа 2024Экскурсия была познавательной, интересной, остались довольны! Мы были с детьми и им тоже было интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Соборная площадь»
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