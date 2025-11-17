Мои заказы

Памятник букве "Ё" – экскурсии в Ульяновске

Найдено 6 экскурсий в категории «Памятник букве "Ё"» в Ульяновске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Пешая
1.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Ульяновска, посетив Владимирский сад, Соборную площадь и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: На ул. Спасской
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Ульяновск: история, современность, легенды
Пешая
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра в 17:00
11 дек в 17:00
5340 ₽ за всё до 20 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    17 ноября 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Вместе с Максимом мы прошли по Симбирску и Ульяновску. Профессиональные знания, исторические факты и современная жизнь города. Маршрут довольно протяженный,
    читать дальше

    но нам было очень интересно. Увидели большинство достопримечательностей и узнали много интересного о городе. Время пролетело незаметно. Большое спасибо Максиму за открытие этого замечательного города! Однозначно рекомендуем!

  • И
    Ирина
    14 ноября 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Спасибо Никите за интересную и познавательную экскурсию! Я считаю, что нам очень повезло с гидом! Никита прекрасно знает свой город
    читать дальше

    и увлеченно рассказывает историю Ульяновска! Несмотря на осеннюю, ноябрьскую погоду, время пролетело быстро! Я очень рекомендую путешественникам посетить Ульяновск и выбрать Никиту в качестве гида! Не пожалеете!

  • А
    Анна
    10 ноября 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Спасибо! Чудесная экскурсия, интересные факты. Рекомендую:)
  • Н
    Наталья
    26 октября 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Очень понравилась наша неожиданная (организовали ее буквально за два часа до начала) экскурсия по памятным местам Ульяновска. Гид Никита контактный,
    читать дальше

    начитанный, чувствуется, что живет своим делом. Детям очень понравилось искать колобков и тереть им носики. Одно из самых ярких событий нашего посещения этого города.

  • Н
    Наталья
    17 октября 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Добрый день! всё понравилось, спасибо!
  • Д
    Даниил
    16 октября 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Узнал ряд интересных фактов. В данной экскурсии Вы сможете увидеть основные достопримечательности центра города. Идеально подойдёт тем, кто хочет недолгую прогулку по самым знаковым местам города.
  • С
    Светлана
    6 октября 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Интересная, познавательная экскурсия
    Спасибо!
  • Т
    Таисия
    2 октября 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Спасибо за интересную экскурсию!
  • А
    Алексей
    18 сентября 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Никита отлично владеет материалом и очень доступно все рассказывает, экскурсия пролетает незаметно!
  • О
    Олеся
    9 сентября 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Экскурсовод Максим прекрасный человек и знаток своего дела. Экскурсия была довольно интересная и познавательная. Маршрут был выстроен таким образом, что
    читать дальше

    можно было отдохнуть и 4 км пролетели на одном дыхании. Огромное спасибо Максиму за погружение в старый Симбирск с головой. Было полное ощущение того что из за угла выйдет маленький Ульянов (Ленин). Однозначно рекомендую и экскурсию и экскурсовода!

  • Н
    Наталья
    7 сентября 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Экскурсия очень понравилась! Также понравился наш гид Максим. Всем рекомендую этого экскурсовода
  • Д
    Дроздов
    3 сентября 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Максим - мастер высокого класса! И знания, и подача!!! Лучшего знатока и патриота своего города трудно найти! Настроение поднял выше некуда! Огромные спасибо!
  • Е
    Елизавета
    31 августа 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Большое спасибо Максиму за интересно проведённое время! Изначально мы планировали собрать группу 8-10 человек, но получилось только трое. Я обратилась
    читать дальше

    к Максиму, что он может кого-то пригласить, кроме нас. Мы были приятно удивлены, что собралась довольно большая группа, и получилась очень комфортная сумма к оплате для каждого из нас!
    Максим провёл нас по интересным местам, всем было хорошо слышно (микрофон) и видно. Прогулка не была утомительной, ноги, конечно, под конец устали, но, мы получили большое удовольствие от прогулки, сделали много фотографий.
    И, действительно, город открылся с новых интересных сторон! В группе было много детей, я обратила внимание, что и они слушали с интересом.
    Экскурсия по факту получилась на полчаса дольше, Максим рассказал много и ответил на все наши вопросы.
    А, также, он посоветовал нам, какие места можно посетить самостоятельно до экскурсии.
    Нам понравился Музей Пожарной охраны, и выставка авто и мототехники времён СССР при центральном музее Ленина. И, даже, услышали репетицию джазового оркестра на открытом воздухе, на территории музея.
    Спасибо большое, очень рады, что выбрали именно этого гида!!!

  • О
    Оксана
    14 августа 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Экскурсию по Ульяновску проводил Максим. Он нашел общий язык со всеми членами группы. Рассказ был интересным и для старших, и
    читать дальше

    для молодых, мы все очень довольны. Содержательно, насыщенно. Были в прошлом году с экскурсоводом Никитой. Он нам очень понравился. Максим, в свою очередь, показал нам другой Ульяновск, не менее интересный. Город полюбили. Спасибо Трипстеру и вашим экскурсоводам.

  • М
    Мария
    12 августа 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Обаятельный гид, увлеченный тем, что рассказывает. Было интересно, спасибо!
  • Ю
    Юрий
    4 августа 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Отличная экскурсия, живой рассказ и клёвая атмосфера.
  • С
    Светлана
    4 августа 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Побольше бы таких экскурсоводов как Максим! Профессионал с большой буквы. Очень интересно и с большой любовью показал и рассказал нам
    читать дальше

    про Симбирск - Ульяновск. Тор-экскурсия! Если Вам важны яркие истории, приветливое и доброе отношение, легкая и интересная подача, грамотная речь - вам к Максиму.

  • С
    Сергей
    30 июля 2025
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Большое спасибо Максиму. Экскурсия была очень познавательная. Максим рассказывает интересно и увлекательно.
  • Б
    Боданина
    30 июля 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Спасибо за экскурсию! Прогулка была увлекательной, рассказ интересным. Гид Никита учёл наши пожелания: с нами был ребёнок, поэтому всех колобков нашли!
  • I
    Inessa
    23 июля 2025
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Очень легкая и приятная экскурсия с Никитой по Ульяновску: без всякой отсебятины Никита рассказывает факты, и историческая мозаика основания и
    читать дальше

    развития Симбирска складывается в голове сама собой. У Никиты действительно индивидуальный и внимательный подход к туристу, достаточное количество интересного и необходимого иллюстративного материала (потому что важно представлять, что было раньше на том месте, о котором вы сейчас говорите) и очень позитивный настрой. Никита, спасибо за экскурсию!

