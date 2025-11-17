Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Ульяновска, посетив Владимирский сад, Соборную площадь и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: На ул. Спасской
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра в 17:00
11 дек в 17:00
5340 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим17 ноября 2025Вместе с Максимом мы прошли по Симбирску и Ульяновску. Профессиональные знания, исторические факты и современная жизнь города. Маршрут довольно протяженный,
- ИИрина14 ноября 2025Спасибо Никите за интересную и познавательную экскурсию! Я считаю, что нам очень повезло с гидом! Никита прекрасно знает свой город
- ААнна10 ноября 2025Спасибо! Чудесная экскурсия, интересные факты. Рекомендую:)
- ННаталья26 октября 2025Очень понравилась наша неожиданная (организовали ее буквально за два часа до начала) экскурсия по памятным местам Ульяновска. Гид Никита контактный,
- ННаталья17 октября 2025Добрый день! всё понравилось, спасибо!
- ДДаниил16 октября 2025Узнал ряд интересных фактов. В данной экскурсии Вы сможете увидеть основные достопримечательности центра города. Идеально подойдёт тем, кто хочет недолгую прогулку по самым знаковым местам города.
- ССветлана6 октября 2025Интересная, познавательная экскурсия
Спасибо!
- ТТаисия2 октября 2025Спасибо за интересную экскурсию!
- ААлексей18 сентября 2025Никита отлично владеет материалом и очень доступно все рассказывает, экскурсия пролетает незаметно!
- ООлеся9 сентября 2025Экскурсовод Максим прекрасный человек и знаток своего дела. Экскурсия была довольно интересная и познавательная. Маршрут был выстроен таким образом, что
- ННаталья7 сентября 2025Экскурсия очень понравилась! Также понравился наш гид Максим. Всем рекомендую этого экскурсовода
- ДДроздов3 сентября 2025Максим - мастер высокого класса! И знания, и подача!!! Лучшего знатока и патриота своего города трудно найти! Настроение поднял выше некуда! Огромные спасибо!
- ЕЕлизавета31 августа 2025Большое спасибо Максиму за интересно проведённое время! Изначально мы планировали собрать группу 8-10 человек, но получилось только трое. Я обратилась
- ООксана14 августа 2025Экскурсию по Ульяновску проводил Максим. Он нашел общий язык со всеми членами группы. Рассказ был интересным и для старших, и
- ММария12 августа 2025Обаятельный гид, увлеченный тем, что рассказывает. Было интересно, спасибо!
- ЮЮрий4 августа 2025Отличная экскурсия, живой рассказ и клёвая атмосфера.
- ССветлана4 августа 2025Побольше бы таких экскурсоводов как Максим! Профессионал с большой буквы. Очень интересно и с большой любовью показал и рассказал нам
- ССергей30 июля 2025Большое спасибо Максиму. Экскурсия была очень познавательная. Максим рассказывает интересно и увлекательно.
- ББоданина30 июля 2025Спасибо за экскурсию! Прогулка была увлекательной, рассказ интересным. Гид Никита учёл наши пожелания: с нами был ребёнок, поэтому всех колобков нашли!
- IInessa23 июля 2025Очень легкая и приятная экскурсия с Никитой по Ульяновску: без всякой отсебятины Никита рассказывает факты, и историческая мозаика основания и
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в декабре 2025
Сейчас в Ульяновске в категории "Памятник букве "Ё"" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4000 до 19 555. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
