Новогодняя сказка в Великом Устюге

Настоящая новогодняя сказка в Великом Устюге! Мы отправимся на экскурсию по Вотчине Деда Мороза, прогуляемся по старинному городу, посетим конную усадьбу «Барсуково» и музей новогодней и рождественской игрушки.

Тур проводится в любые даты по запросу в период с 10 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года для групп от 4 человек.
4.33
3 отзыва
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Новогодняя сказка в Великом Устюге
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Посещение конной усадьбы
Посещение конной усадьбы
Зарядимся положительными эмоциями от общения с лошадями и при желании прокатимся верхом
Новогодние развлечения
Новогодние развлечения
Нас ждёт посещение Вотчины Деда Мороза, костюмированное шоу, катание на горках и многое другое!
Музей новогодней и рождественской игрушки
Музей новогодней и рождественской игрушки
Проникнемся духом старорусской школы и как следует рассмотрим праздничные экспонаты

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза

Встреча гостей на ж/д станции Котлас Южный, ж/д станции Великий Устюг, в аэропорте города Великий Устюг.

Встреча на ж/д вокзале г. Котлас (ст. Котлас Южный)производитсяпо ориентировочному прибытию поезда в 5:00 и 10:00.

Трансфер в Великий Устюг, размещение в гостинице.

Обед в кафе-ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по г. Великий Устюг.

Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты деревянного зодчества. Посетим сувенирные лавки, где сможем приобрести памятные подарки, изготовленные великоустюгскими мастерами.

Посещение Городской Резиденции и Почты Деда Мороза.

Первое знакомство с великоустюгской сказкой осуществится в городских объектах Дедушки Мороза. Увидим, где работает Дед Мороз и куда ему приходят многочисленные письма и посылки.

Поучаствуете в мастер-классе по изготовлению сувениров.

Свободное время в городе.

Ужин в ресторане гостиницы.

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза
2 день

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы

Завтрак в кафе-ресторане гостиницы.

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника нас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.

Посетим Дом Деда Мороза, где увидим, как живет зимний волшебник, познакомимся с ним и сфотографируемся на память. В ходе экскурсии мы сможем поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.

Обед на Вотчине.

Набравшись сил, окунёмся в мир игр и развлечений: покатаемся с горок, посетим Ледник Деда Мороза, поучаствуем в программе «Спа-курорт для Снеговиков».

Свободное время на Вотчине.

Ужин в кафе-ресторане гостиницы.

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программы
3 день

Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»

Завтрак в кафе-ресторане гостиницы.

Выезд из гостиницы.

Посещение музея новогодней и рождественской игрушки.

Интерактивное занятие в старорусской школе. Осмотрим экспозиции музея — старинные новогодние и рождественские игрушки.

Свободное время в городе.

Обед в кафе-ресторане гостиницы.

Переезд в конную усадьбу «Барсуково».

Получим положительные эмоции от общения с лошадями, поучаствуем в мастер-классе по запряжке экипажа. Программой предусмотрено катание в конном экипаже.

Есть также возможность арендовать лошадь для катания верхом.

Осмотр Дымковской стороны г. Великий Устюг.

Ужин в кафе-ресторане гостиничного комплекса «На Валге».

Трансфер к поезду/самолету.

Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»

Проживание

В туре предусмотрено проживание в 3* гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт» с собственной ванной комнатой.

Группам от 10 человек — скидка 5% от стоимости тура!

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ВозрастСтоимость
Взрослый 27 800
Ребенок (3–16 лет)26 300
Ребенок (до 3 лет)13 300

Доплата за одноместное размещение — 2 500 руб. /сутки.

В гостинице “На Валге” возможно размещение с животными. По поводу участия животных в экскурсиях необходимо уточнять отдельно.

Варианты проживания

Гостиница «На Валге»

2 ночи

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»

Гостиница «Великий Устюг»

2 ночи

Гостиница «Великий Устюг» располагается в центре города. Это комплекс, который включает в себя и комфортабельные номера, ресторан, оборудованный бизнес-центр и сауна.

Номерной фонд представлен категориями «стандарт», «полулюкс», «улучшенный» и «люкс». Для размещения гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера со всем необходимым. В каждом есть телевизор и ванная комната с душем.

На территории гостиницы работает ресторан, в котором гости могут заказать полноценное питание. Каждое утро сервируется превосходный завтрак.

Для проведения различных мероприятий делового характера есть конференц-зал со всей необходимой мебелью и аппаратурой.

В гостинице есть финская сауна и русская баня на дровах. Рядом расположены различные магазины и местные достопримечательности. До железнодорожного вокзала 4 минуты езды на автомобиле.

Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиничном комплексе в номере категории «Стандарт» (удобства в номере)
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда, 3 ужина)
  • Встреча и трансфер: ж/д станция Котлас Южный - город Великий Устюг гостиница - ж/д станция Котлас Южныйж/д вокзал город Великий Устюг - гостиница - ж/д вокзал город Великий Устюгаэропорт город Великий Устюг - гостиница - аэропорт город Великий Устюг
  • Ж/д станция Котлас Южный - город Великий Устюг гостиница - ж/д станция Котлас Южный
  • Ж/д вокзал город Великий Устюг - гостиница - ж/д вокзал город Великий Устюг
  • Аэропорт город Великий Устюг - гостиница - аэропорт город Великий Устюг
  • Трансферы на экскурсии и объекты показа
  • Услуги гида
  • Входные билеты на объекты показа, указанные в программе
  • Входные билеты на Вотчину
  • Сладкий подарок
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
  • Катание на лошадях - по желанию, стоимость уточнять на месте
  • Новогодний банкет: взрослый - 4 500 рублейдетский (до 16 лет) - 2 500 рублей
  • Взрослый - 4 500 рублей
  • Детский (до 16 лет) - 2 500 рублей
  • Программа «Встреча Нового года на Вотчине» - 3 000 рублей
  • Доплата за одноместное размещение - 2 500 рублей/сутки
  • Дополнительные мероприятия на Вотчине
  • Другие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Г. Котлас (ж/д станция Котлас Южный), ж/д станция г. Великий Устюг, аэропорт г. Великий Устюг
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли какие-то скидки?

Группам от 10 человек мы дарим скидку 5% от стоимости тура.

Программа окончательная или могут быть изменения?

Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа также может быть изменена с учетом ваших пожеланий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
Н
25 фев 2024
Посетили с ребёнком тур Новогодняя сказка в Великом Устюге! Организация тура на высоте: интересно и взрослым, и детям! Размещались в гостинице на Валге: приличные номера, добродушный персонал, кафе с домашней кухней и выпечкой))
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Е
10 янв 2024
Минусы: гостиница - отель для дальнобойщиков на трассе. Номер в принципе чистый, без изысков. Графин 0.5(пустой) и два стакана, двуспальная кровать на двух взрослых и ребенка, туалет и душ. Еда
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в отеле - ужасная. Например, на завтрак сосиски из туалетной бумаги и макароны. Каждый кусок хлеба на счету, масло в салат - это недопустимая роскошь. Столы всегда грязные, между посетителями их не протирают. Расположение гостиницы неудобное - вокруг ничего нет. Приходилось в свободное время сидеть в номере.
Первый день программы - посещение городской резиденции и почты: очень много людей, везде толкучка и поток. Ощущение, что эти музеи придумали, чтобы билеты продавать.
Плюсы: второй день: резиденция Деда Мороза, тропа сказок понравились. Ребенок оценил. Есть горки ледяная и с тюбингами. С едой проблемы: все кафе заняты группами, так просто попить чаю негде было. Третий день: древнерусская школа, выставка елочных игрушек - очень понравилось и гид, и программа. Конная ферма тоже понравилась - душевная и красивая, интересная экскурсия про лошадей.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Евгения!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с проживанием
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и питанием в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества проживания во время тура и организации питания. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

М
9 янв 2024
Оценка конечно пять звёзд, так как ты попадаешь в сказку. В целом тур отлично организован, все чётко, по времени, на все вопросы групповоды отвечают, если нужно в чем-то и помогут. Есть нюансы по сервису в гостинице, но нас они не сильно расстроили.

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024

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