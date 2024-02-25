Тур проводится в любые даты по запросу в период с 10 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года для групп от 4 человек.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза
Встреча гостей на ж/д станции Котлас Южный, ж/д станции Великий Устюг, в аэропорте города Великий Устюг.
Встреча на ж/д вокзале г. Котлас (ст. Котлас Южный)производитсяпо ориентировочному прибытию поезда в 5:00 и 10:00.
Трансфер в Великий Устюг, размещение в гостинице.
Обед в кафе-ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по г. Великий Устюг.
Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты деревянного зодчества. Посетим сувенирные лавки, где сможем приобрести памятные подарки, изготовленные великоустюгскими мастерами.
Посещение Городской Резиденции и Почты Деда Мороза.
Первое знакомство с великоустюгской сказкой осуществится в городских объектах Дедушки Мороза. Увидим, где работает Дед Мороз и куда ему приходят многочисленные письма и посылки.
Поучаствуете в мастер-классе по изготовлению сувениров.
Свободное время в городе.
Ужин в ресторане гостиницы.
Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы
Завтрак в кафе-ресторане гостиницы.
Переезд на Вотчину Деда Мороза.
В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника нас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.
Посетим Дом Деда Мороза, где увидим, как живет зимний волшебник, познакомимся с ним и сфотографируемся на память. В ходе экскурсии мы сможем поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.
Обед на Вотчине.
Набравшись сил, окунёмся в мир игр и развлечений: покатаемся с горок, посетим Ледник Деда Мороза, поучаствуем в программе «Спа-курорт для Снеговиков».
Свободное время на Вотчине.
Ужин в кафе-ресторане гостиницы.
Посещение музея новогодней и рождественской игрушки и конной усадьбы «Барсуково»
Завтрак в кафе-ресторане гостиницы.
Выезд из гостиницы.
Посещение музея новогодней и рождественской игрушки.
Интерактивное занятие в старорусской школе. Осмотрим экспозиции музея — старинные новогодние и рождественские игрушки.
Свободное время в городе.
Обед в кафе-ресторане гостиницы.
Переезд в конную усадьбу «Барсуково».
Получим положительные эмоции от общения с лошадями, поучаствуем в мастер-классе по запряжке экипажа. Программой предусмотрено катание в конном экипаже.
Есть также возможность арендовать лошадь для катания верхом.
Осмотр Дымковской стороны г. Великий Устюг.
Ужин в кафе-ресторане гостиничного комплекса «На Валге».
Трансфер к поезду/самолету.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в 3* гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт» с собственной ванной комнатой.
Группам от 10 человек — скидка 5% от стоимости тура!
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Возраст
|Стоимость
|Взрослый
|27 800
|Ребенок (3–16 лет)
|26 300
|Ребенок (до 3 лет)
|13 300
Доплата за одноместное размещение — 2 500 руб. /сутки.
В гостинице “На Валге” возможно размещение с животными. По поводу участия животных в экскурсиях необходимо уточнять отдельно.
Варианты проживания
Гостиница «На Валге»
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
Гостиница «Великий Устюг»
Гостиница «Великий Устюг» располагается в центре города. Это комплекс, который включает в себя и комфортабельные номера, ресторан, оборудованный бизнес-центр и сауна.
Номерной фонд представлен категориями «стандарт», «полулюкс», «улучшенный» и «люкс». Для размещения гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера со всем необходимым. В каждом есть телевизор и ванная комната с душем.
На территории гостиницы работает ресторан, в котором гости могут заказать полноценное питание. Каждое утро сервируется превосходный завтрак.
Для проведения различных мероприятий делового характера есть конференц-зал со всей необходимой мебелью и аппаратурой.
В гостинице есть финская сауна и русская баня на дровах. Рядом расположены различные магазины и местные достопримечательности. До железнодорожного вокзала 4 минуты езды на автомобиле.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиничном комплексе в номере категории «Стандарт» (удобства в номере)
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда, 3 ужина)
- Встреча и трансфер: ж/д станция Котлас Южный - город Великий Устюг гостиница - ж/д станция Котлас Южныйж/д вокзал город Великий Устюг - гостиница - ж/д вокзал город Великий Устюгаэропорт город Великий Устюг - гостиница - аэропорт город Великий Устюг
- Ж/д станция Котлас Южный - город Великий Устюг гостиница - ж/д станция Котлас Южный
- Ж/д вокзал город Великий Устюг - гостиница - ж/д вокзал город Великий Устюг
- Аэропорт город Великий Устюг - гостиница - аэропорт город Великий Устюг
- Трансферы на экскурсии и объекты показа
- Услуги гида
- Входные билеты на объекты показа, указанные в программе
- Входные билеты на Вотчину
- Сладкий подарок
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
- Катание на лошадях - по желанию, стоимость уточнять на месте
- Новогодний банкет: взрослый - 4 500 рублейдетский (до 16 лет) - 2 500 рублей
- Взрослый - 4 500 рублей
- Детский (до 16 лет) - 2 500 рублей
- Программа «Встреча Нового года на Вотчине» - 3 000 рублей
- Доплата за одноместное размещение - 2 500 рублей/сутки
- Дополнительные мероприятия на Вотчине
- Другие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли какие-то скидки?
Группам от 10 человек мы дарим скидку 5% от стоимости тура.
Программа окончательная или могут быть изменения?
Мы оставляем за собой право вносить изменения в последовательность экскурсионных и культурно-развлекательных программ. Программа также может быть изменена с учетом ваших пожеланий.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
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