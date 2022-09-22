Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе

Я Тимур, мое сердце в горах с самого рождения. Конечно, у каждого из путешественников свои причины заниматься любимым времяпрепровождением. Однако большинство из них роднит любовь к романтике и узнаванию новых мест, созерцанию горных пейзажей и, конечно же, жажда впечатлений. Всё это и многое другое возможно с нашей командой гидов. Увидимся в Осетии!