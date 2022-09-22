Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты

Исследовать высокогорные селения, насладиться горными пейзажами и покачаться на качелях над обрывом

За 3 дня вы побываете в 6 ущельях и рассмотрите родовые башни, которыми славится горная республика.

Мы заглянем в древние сёла, искупаемся в горячих источниках Бирагзанг, покормим осликов и прокатимся по канатной дороге.

Вы увидите памятники и арт-объекты, полюбуетесь водопадом и ледником и, конечно, попробуете аппетитные осетинские пироги.
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Ближайшие даты:
26
сен
29
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, 9:30. Заберём вас по адресу проживания или в другом месте по договорённости
Завершение: Владикавказ, около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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🚗На машине🧒Можно с детьми🌓2-дневные туры🧳Многодневные туры🍀Природа и пейзажиГоры

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