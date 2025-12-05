Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
Рассмотреть старинные башни на фоне неприступных гор и погулять по Магасу
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
5 дек в 08:00
19 дек в 08:00
33 000 ₽ за человека
Всё главное в Ингушетии и Северной Осетии и свободный день на горном курорте «Армхи»
Посетить башенные комплексы и Город мёртвых, увидеть «вторую Швейцарию» и послушать древние легенды
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00-14:00
28 ноя в 08:00
12 дек в 08:00
53 500 ₽ за человека
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
6 мар в 13:00
20 мар в 13:00
65 000 ₽ за человека
Прогулки по ущельям Северной Осетии и Владикавказу
Познакомиться со столицей республики, исследовать древние крепости и полюбоваться горами
Начало: Беслан, аэропорт «Владикавказ», 14:00
30 апр в 08:00
8 мая в 08:00
44 900 ₽ за человека
