Комплекс «Голубые озера» расположен на высоте 809 м над уровнем моря 🌊 в Черек — Балкарском ущелье. Комплекс образуют пять озер, считающиеся одними из самых глубоких карстовых озер в мире. Благодаря входящему в состав воды сероводороду, ее цвет — ярко-голубой в любую погоду, поэтому озера смотрятся очень эффектно в любое время года.
На берегу одного из озер — Нижнего, иначе называемого Чирик — Кёль, расположен дайвинг-центр. Температура воды в озере держится постоянно на отметке около девяти градусов, что не мешает нырять с аквалангом самостоятельно или в сопровождении инструктора.
Важно знать
Обязательно возьмите с собой российский паспорт
Надевайте удобную одежду
Возьмите с собой перекус
Что входит
Трансфер
Гид
Что не входит
Питание
Начало и место завершения
🚩 ул. Коцоева, 75
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.