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Балкарское ущелье и голубые озера

Альянс
Альянс – Гид из Владикавказа
Эта экскурсия ⛳ — в одно из самых красивых 🤩 мест Кабардино-Балкарии.

Голубые озера — карстовых озера с ярко-голубой, прозрачной водой.

Здесь очень приятно гулять 👣, можно отдохнуть и подышать свежим, горным ⛰️ воздухом, а при желании — даже попробовать себя в дайвинге.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🍀На природе
  • В горы
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Балкарское ущелье и голубые озера
Балкарское ущелье и голубые озера

Что вы увидите

  • Балкарское ущелье
  • Комплекс из пяти голубых озер
Голубая вода
Комплекс «Голубые озера» расположен на высоте 809 м над уровнем моря 🌊 в Черек — Балкарском ущелье. Комплекс образуют пять озер, считающиеся одними из самых глубоких карстовых озер в мире. Благодаря входящему в состав воды сероводороду, ее цвет — ярко-голубой в любую погоду, поэтому озера смотрятся очень эффектно в любое время года.
На берегу одного из озер — Нижнего, иначе называемого Чирик — Кёль, расположен дайвинг-центр. Температура воды в озере держится постоянно на отметке около девяти градусов, что не мешает нырять с аквалангом самостоятельно или в сопровождении инструктора.
Важно знать
  • Обязательно возьмите с собой российский паспорт
  • Надевайте удобную одежду
  • Возьмите с собой перекус
Что входит
  • Трансфер
  • Гид
Что не входит
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 ул. Коцоева, 75
Балкарское ущелье и голубые озера
Балкарское ущелье и голубые озера
Балкарское ущелье и голубые озера
Балкарское ущелье и голубые озера

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альянс
Альянс
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