Голубая вода

Комплекс «Голубые озера» расположен на высоте 809 м над уровнем моря 🌊 в Черек — Балкарском ущелье. Комплекс образуют пять озер, считающиеся одними из самых глубоких карстовых озер в мире. Благодаря входящему в состав воды сероводороду, ее цвет — ярко-голубой в любую погоду, поэтому озера смотрятся очень эффектно в любое время года.

На берегу одного из озер — Нижнего, иначе называемого Чирик — Кёль, расположен дайвинг-центр. Температура воды в озере держится постоянно на отметке около девяти градусов, что не мешает нырять с аквалангом самостоятельно или в сопровождении инструктора.

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