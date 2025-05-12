Захватывающая экскурсия по Баксанскому ущелью предлагает уникальную возможность увидеть величественные горы Северного Кавказа.



Участники смогут насладиться видами с высоты 3847 метров, поднявшись на канатной дороге к станции Гарабаши.



Путешествие также включает посещение знаменитого ледника «Семёрка» и дегустацию целебной воды на Поляне нарзанов.



Это идеальный выбор для тех, кто хочет познакомиться с природными чудесами региона и ощутить дух горных вершин

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Приэльбрусья - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортна для горных прогулок. В это время можно насладиться всеми прелестями региона без лишней суеты. В мае и октябре тоже возможно посещение, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой и весной маршруты доступны, но холод и снег могут усложнить путешествие.

Сейчас июнь — это идеальное время.