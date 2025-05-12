Захватывающая экскурсия по Баксанскому ущелью предлагает уникальную возможность увидеть величественные горы Северного Кавказа.
Участники смогут насладиться видами с высоты 3847 метров, поднявшись на канатной дороге к станции Гарабаши.
Путешествие также включает посещение знаменитого ледника «Семёрка» и дегустацию целебной воды на Поляне нарзанов.
Это идеальный выбор для тех, кто хочет познакомиться с природными чудесами региона и ощутить дух горных вершин
Участники смогут насладиться видами с высоты 3847 метров, поднявшись на канатной дороге к станции Гарабаши.
Путешествие также включает посещение знаменитого ледника «Семёрка» и дегустацию целебной воды на Поляне нарзанов.
Это идеальный выбор для тех, кто хочет познакомиться с природными чудесами региона и ощутить дух горных вершин
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды Эльбруса
- 🚠 Канатные дороги на Гарабаши и Чегет
- 🥤 Целебная вода Поляны нарзанов
- ❄️ Близость к леднику «Семёрка»
- ☕ Высокогорное кафе «Ай»
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Приэльбрусья - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортна для горных прогулок. В это время можно насладиться всеми прелестями региона без лишней суеты. В мае и октябре тоже возможно посещение, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой и весной маршруты доступны, но холод и снег могут усложнить путешествие.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эльбрус
- Чегет
- Поляна нарзанов
- Ледник «Семёрка»
Описание экскурсииЧто вас ждёт? У подножия Эльбруса каждый желающий сможет воспользоваться канатной дорогой (за доп. плату) и подняться на высоту 3847 метров над уровнем моря. С высоты станции Гарабаши открываются потрясающие виды на острые вершины Главного Кавказского хребта. Перед тем, как посетить самую высокую гору России, у вас будет возможность увидеть Эльбрус с другой стороны. В этом поможет ещё одна канатная дорога (за доп. плату), расположенная на склонах знаменитой горы Чегет. Не только Эльбрус, но и знаменитый ледник «Семёрка» находятся в непосредственной близости от Чегета, который можно наблюдать из панорамных окон самого первого высокогорного кафе на Кавказе – кафе «Ай». Отличным завершением поездки станет посещение «Поляны нарзанов», где из пяти природных источников можно попробовать и набрать с собой настоящую целебную воду. Важная информация:
- При себе иметь паспорт РФ, солнцезащитные очки.
- Время пребывания на Чегете с подъёмом на канатке — 1 час 40 минут, на Эльбрусе у вас будет 2 часа.
По вторникам, четвергам и субботам в 08:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эльбрус
- Станция Гарабаши
- Вершины Главного Кавказского хребта
- Гора Чегет
- Ледник «Семёрка»
- Кафе «Ай»
- Поляна нарзанов
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Канатная дорога:/n Эльбрус - 2700 руб. /взрослый 950 руб. /детский/n Чегет - 900 руб. /взрослый, 450 руб. /детский
- Обед в кафе
Место начала и завершения?
Ул. Коцоева, 75, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам и субботам в 08:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- При себе иметь паспорт РФ, солнцезащитные очки
- Быть готовым к горной болезни
- Расстояние между Владикавказом и Чегетом 234 километра. Время в пути - 4 часа с остановкой. Время пребывания на Чегете с подъёмом на канатке - 1 час 40 минут
- Экскурсия включает переезд до Эльбруса (4 километра) с временем нахождения и подъёмом - 2 часа. Посещение Поляны нарзанов (7 километров) с временем нахождения - 30 минут. Обратный путь 230 - километров
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
12 мая 2025
Нам понравилась экскурсия, гид в лице водителя Алана замечательный, много рассказывал. Эльбрус великолепен. На вершине было 2 градуса. В чегет приехали поздновато, и не успели подняться на гору "Семёрки" От источков впечатлений не особо.
В
Валентин
8 мая 2025
Супер экскурсия!!!
З
Закроева
25 янв 2025
Входит в следующие категории Владикавказа
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