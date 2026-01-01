Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа - в старинную Северную Осетию
Погрузитесь в атмосферу старинной Северной Осетии: уникальные горные села, древние склепы и захватывающие виды ждут вас
Начало: Владикавказ
«Даргавс — перед вами предстанут волшебные горные озера, водопады Большой и Малый Зейгалан»
Завтра в 09:00
22 янв в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
Увлекательное путешествие в сердце Кавказа: от Черекской теснины до термальных источников. Узнайте больше о культуре и истории региона
Начало: По договоренности
«Голубые озера — вы полюбуетесь волшебным цветом воды и узнаете, как он меняется в разные времена года»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
18 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит из Владикавказа
Погрузитесь в мир горных пейзажей и кристально-чистых озёр. Вас ждут Баксанское ущелье, Поляна Нарзанов, Эльбрус и озеро Гижгит
Начало: У вашего отеля
«Горы, ущелья и бирюзовое озеро»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
27 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 6 чел.
По Северной Осетии с фотографом: три ущелья, лавочка счастья и Мидаграбинское озеро
Посетить Кармадон, «Город мертвых», посёлок Фиагдон и ощутить энергию гор
Начало: Олимпийский парк
«Также увидим живописное горное озеро»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
6840 ₽
7200 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Балкарское ущелье, Голубые озера и термальные источники Аушигер
Начало: Ул. Коцоева, 75
«Голубая вода Комплекс «Голубые озера» расположен на высоте 809 м»
Расписание: Ежедневно в 09:00
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владикавказа к Чегемским водопадам и озеру Гижгит + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Подробнее об экскурсии Вы поразитесь внушительными размерами и небесным цветом озера Гижгит, расположенного среди горных массивов»
Расписание: По договоренности
24 200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владикавказа к Голубым озерам и Верхней Балкарии+пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Об экскурсии Вы прикоснетесь к невероятной природной красоте горного региона, увидите стремительные водопады, прозрачные озера»
Расписание: По договоренности
22 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей и Тызыльское ущелье сверху + пикник
Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
«Кроме того, вы посетите чистейшие карстовые озера Шадхурей и узнаете эпизоды какого знаменитого советского фильма здесь снимались»
Расписание: По договоренности
27 апр в 09:00
28 апр в 09:00
25 900 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Рыбалка на горном озере + величественные ущелья (из Владикавказа)
Проехать через три ущелья, посетить «город мёртвых» и порыбачить в живописном месте
Начало: У вашего отеля
«Затем отдохнёте и порыбачите на озере»
Завтра в 10:00
22 янв в 09:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К величественному Эльбрусу и озеро Гижгит
Начало: Владикавказ. По запросу
«Мы посетим красивейшее горное озеро Гижгит, проедем по живописному Баксанскому ущелью»
27 990 ₽ за всё до 4 чел.
