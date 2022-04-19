Преимущества этого путешествия:
Прибытие в аэропорт Назрань утренними рейсами (рекомендуемый рейс – а/к Победа в 10:25).
11:00 Встреча группы с местным гидом.
Выезд в Горную Ингушетию.
Проезд через погранпост, проверка документов (для иностранных граждан в том числе из стран СНГ проезд в погранзону возможен при оформлении погранпропуска за 45 дней).
Прибытие на курорт «Армхи», размещение в номерах выбранной категории.
Обед (самостоятельно)
В музее под открытым небом вам предстоит двухчасовая пешая прогулка к замковому комплексу Эрзи.
В переводе с ингушского "эрзи" означает "орёл".
Эрзи – это прекрасно сохранившиеся девять башен на склоне горы над рекой Армхи.
Башни и стены комплекса сложены из речных валунов и стоят без фундамента, непосредственно на скалах.
Высота боевых башен достигает 25-30 метров, ширина стен у подножия – 6 метров.
Историки датируют строительство боевых башен XV-XVII веком.
Возвращение в отель «Армхи», отдых.
Ужин самостоятельно.
Посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию (за доплату).
Завтрак в отеле.
Встреча с местным гидом.
Осмотр средневекового центра Ингушетии – Эгикал со смотровой площадки.
Комплекс расположен в Таргимской котловине Джейрахского района у подножия горы Цей-Лоам.
Считается, что он был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.
Продолжит программу посещение одного из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии.
Памятник Вовнушки состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, а одна – на противоположной скале.
Башни комплекса издалека привлекают к себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой Хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа.
С Вовнушками связано множество легенд, которые вы услышите во время экскурсии.
Обед в пути (сух паек).
После обеда знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.
Дата сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно. Тхаба-Ерды удивителен тем, что на протяжении веков являет собой материальный пример переплетения архитектурных и культурных традиций тысячелетней давности.
Этот храм — своеобразное послание древних обитателей этих мест своим потомкам, редкое свидетельство существовавших на Северном Кавказе исторических связей.
После насыщенной программы возвращение в отель «Армхи», ужин (самостоятельно).
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля в 12:00.
Свободное время на курорте.
Выезд в новую столицу республики Ингушетия – Магас.
По пути вы увидите родовую башню в селении Джейрах.
Магас – молодой город, строящийся специально для того, чтобы стать столицей.
Интерес гостей города вызывают остановки общественного транспорта, оснащенные теплым полом, солнечными батареями, кондиционером, скамейками с подогревом и обдувом ног.
На них даже имеется кофейный автомат, телевизор и электронная библиотека!
Также одной из достопримечательностей города является аллея «Матери России», посвящённая всем женщинам-матерям.
Деревья на ней были высажены от каждого субъекта Российской Федерации.
Обед с нац кухней.
Вы посетите арку "Аланские ворота" – символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории.
Она представляет собой две боковые и одну центральную башни высотой 15 метров. С
древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни.
Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода.
Посещение 100-метровой Башни Согласия с подъемом на смотровую площадку.
Трансфер в аэропорт Владикавказа к рейсу а/к после 19:00.
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость программы на человека в составе сборной группы, руб.:
|Отель «Армхи»***
эконом
(завтрак включен)
стандарт
(завтрак включен)
одноместный
(завтрак включен)
|При двухместном размещении в номере
|24 800
|25 400
|–
|При одноместном размещении в номере
|28 500
|29 700
|28 000
|Стоимость доплаты за доп место в двухместном номере стандарт (с 10 лет)
|–
|22 800
|–
Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту г. Назрани на выходе из зала прилета с табличкой "Тур выходного дня в Ингушетии". Групповой трансфер от аэропорта (рекомендуемый рейс – а/к Победа в 10:25).
Мы сообщим номер и марку автобуса, телефон водителя – контакты по встрече передаются за несколько дней до заезда.
Проводы: В день выезда групповой трансфер в аэропорт Владикавказа к рейсу а/к после 19:00.
Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.