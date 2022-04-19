Башни Ингушетии

«Страна башен и легенд» - так называют горную часть Ингушетии

5
3 отзыва
"Страна башен и легенд" – так называют горную часть Ингушетии.

В этой части республики вас ждут неповторимые по красоте пейзажи, гостеприимные люди и невероятное количество стройных средневековых башен.

Программа тура позволит познакомиться с самыми знаковыми достопримечательностями республики: архитектурными комплексами Эрзи, Эгикал, Вовнушки и многими другими. В 2008 году башенный комплекс Вовнушки стал финалистом конкурсного проекта «Семь чудес России». Откройте для себя удивительный край – горную Ингушетию!
Башни Ингушетии
Башни Ингушетии
Башни Ингушетии
Башни Ингушетии
Башни Ингушетии
Башни Ингушетии
Башни Ингушетии
Башни Ингушетии
Башни Ингушетии
Башни Ингушетии
Башни Ингушетии
Башни Ингушетии
Башни Ингушетии
Башни Ингушетии
Башни Ингушетии
Ближайшие даты:
15
июл
12
авг
22
сен
14
окт
04
ноя
02
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • услышим множество легенд и исторических данных о регионе;
  • познакомимся с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье;
  • побываем в музее под открытым небом –  Джейрахском ущелье, где находиятся 92 исторических памятника;
  • пообщаемся с местными жителями и узнаем поближе этот гостеприимный народ;
  • насладимся блюдами национальной ингушской кухни;
  • отдохнем душой и телом на курорте «Армхи».

Программа тура по дням

1 день
Встреча с Ингушетией. Трансфер на курорт Армхи

Прибытие в аэропорт Назрань утренними рейсами (рекомендуемый рейс – а/к Победа в 10:25).

11:00 Встреча группы с местным гидом.

Выезд в Горную Ингушетию.

Проезд через погранпост, проверка документов (для иностранных граждан в том числе из стран СНГ проезд в погранзону возможен при оформлении погранпропуска за 45 дней).

Прибытие на курорт «Армхи», размещение в номерах выбранной категории.

Обед (самостоятельно)

В музее под открытым небом вам предстоит двухчасовая пешая прогулка к замковому комплексу Эрзи.

В переводе с ингушского "эрзи" означает "орёл".

Эрзи – это прекрасно сохранившиеся девять башен на склоне горы над рекой Армхи.

Башни и стены комплекса сложены из речных валунов и стоят без фундамента, непосредственно на скалах.

Высота боевых башен достигает 25-30 метров, ширина стен у подножия – 6 метров.

Историки датируют строительство боевых башен XV-XVII веком.

Возвращение в отель «Армхи», отдых.

Ужин самостоятельно. 

Посещение оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию (за доплату).

Встреча с Ингушетией. Трансфер на курорт АрмхиВстреча с Ингушетией. Трансфер на курорт АрмхиВстреча с Ингушетией. Трансфер на курорт АрмхиВстреча с Ингушетией. Трансфер на курорт Армхи
2 день
Экскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки

Завтрак в отеле.

Встреча с местным гидом.

Осмотр средневекового центра Ингушетии – Эгикал со смотровой площадки.

Комплекс расположен в Таргимской котловине Джейрахского района у подножия горы Цей-Лоам.

Считается, что он был культурным, политическим и экономическим центром Средневековья.

Продолжит программу посещение одного из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии.

Памятник Вовнушки состоит из трех основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы, а одна – на противоположной скале.

Башни комплекса издалека привлекают к себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой Хи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа.

С Вовнушками связано множество легенд, которые вы услышите во время экскурсии.

Обед в пути (сух паек).

После обеда знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Дата сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно. Тхаба-Ерды удивителен тем, что на протяжении веков являет собой материальный пример переплетения архитектурных и культурных традиций тысячелетней давности.

Этот храм — своеобразное послание древних обитателей этих мест своим потомкам, редкое свидетельство существовавших на Северном Кавказе исторических связей.

После насыщенной программы возвращение в отель «Армхи», ужин (самостоятельно).

Экскурсия к башенным комплексам Эгикал, ВовнушкиЭкскурсия к башенным комплексам Эгикал, ВовнушкиЭкскурсия к башенным комплексам Эгикал, ВовнушкиЭкскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки
3 день
Экскурсия в г. Магас. Выезд

Завтрак в отеле.

Выселение из отеля в 12:00.

Свободное время на курорте.

Выезд в новую столицу республики Ингушетия – Магас.

По пути вы увидите родовую башню в селении Джейрах.

Магас – молодой город, строящийся специально для того, чтобы стать столицей.

Интерес гостей города вызывают остановки общественного транспорта, оснащенные теплым полом, солнечными батареями, кондиционером, скамейками с подогревом и обдувом ног.

На них даже имеется кофейный автомат, телевизор и электронная библиотека!

Также одной из достопримечательностей города является аллея «Матери России», посвящённая всем женщинам-матерям.

Деревья на ней были высажены от каждого субъекта Российской Федерации.

Обед с нац кухней.

Вы посетите арку "Аланские ворота" – символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории.

Она представляет собой две боковые и одну центральную башни высотой 15 метров. С

древних времён ингушские тейпы строили свои родовые башни.

Родовая башня являлась надёжным домом, защитой и олицетворением единства всего рода.

Посещение 100-метровой Башни Согласия с подъемом на смотровую площадку.

Трансфер в аэропорт Владикавказа к рейсу а/к после 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость программы на человека в составе сборной группы, руб.:

Отель «Армхи»***

эконом

(завтрак включен)

стандарт

(завтрак включен)

одноместный

(завтрак включен)

При двухместном размещении в номере24 80025 400
При одноместном размещении в номере28 50029 70028 000
Стоимость доплаты за доп место в двухместном номере стандарт (с 10 лет)22 800

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы аэропорт Назрань – отель «Армхи» – аэропорт Владикавказ
  • Услуги местного гида
  • Размещение в отеле «Армхи»*** в номере выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (завтраки, 2 обеда – в том числе сух паек)
  • Эко-сбор
  • Вода 0,5 л. /чел. в день
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Назрань и обратно из г. Владикавказа
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины, обед в день 1)
  • Дополнительные услуги на месте размещения
  • Посещение общей сауны, бассейна
  • Билет на канатную дорогу на курорте.
  • Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
г. Назрань
Как организована встреча и проводы?

Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту г. Назрани на выходе из зала прилета с табличкой "Тур выходного дня в Ингушетии". Групповой трансфер от аэропорта (рекомендуемый рейс – а/к Победа в 10:25).

Мы сообщим номер и марку автобуса, телефон водителя – контакты по встрече передаются за несколько дней до заезда.

Проводы: В день выезда групповой трансфер в аэропорт Владикавказа к рейсу а/к после 19:00.

Есть ли ограничения, в связи с нахождением в пограничной зоне?

Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
19 апр 2022
Спасибо большое за тур, все понравилось, большая благодарность Батыру, очень интересный человек и профессионал своего дела. Обязательно буду обращаться еще в Вашу компанию и рекомендовать Вас всем своим друзьям и коллегам!
Е
19 апр 2022
Очень интересный и познавательный тур. Очень всем рекомендую. Башни Ингушетии это совершенно отличное от всего, что я видела раньше, хоть и посетила уже 60 стран. И сейчас предоставилась возможность посмотреть достопримечательности родной страны.
Гиды Муса и Батыр поразили своими знаниями истории родного края. Настоятельно всем рекомендую этот тур.
Е
28 фев 2022
Потрясающий тур! Если поедете, вы увидите невероятную красоту Кавказа, узнаете всё о местной культуре, обычаях и буквально погрузитесь в историю с головой. Это определенно того стоит.

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