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Джейрах — «сердце гор». Знакомство с древней Ингушетией

5
2 отзыва
Альянс
Альянс – Гид из Владикавказа
Мы отправимся в Джейрахское ущелье, место, пропитанное историей 📖 Ингушского народа.

Здесь — самая древняя часть республики, сохранившая в себе главные исторические памятники.

Мы увидим загадочную башню Цуровых, храм Тхаба-ерды, старинный христианский храм грузинского типа, величественный башенный комплекс Вовнушки, построенный на остроконечных вершинах обрывистых скал, и многое-многое другое.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 300 ₽ за человека

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Джейрах — «сердце гор». Знакомство с древней Ингушетией
Джейрах — «сердце гор». Знакомство с древней Ингушетией

Что вы увидите

  • въездная арка в Джейрах
  • Башня Цуровых
  • Ляжгинский Водопад
  • Цей-ламский перевал ( выс. 2109)
  • Таргим
  • храм Тхаба-ерды, (христианский храм грузинского типа, построенный в 830 году н. э. )
  • Комплекс Пуй
  • комплекс Вовнушки
  • возврат во Владикавказ
Путешествуя по Ингушетии каждый гость должен побывать в высокогорных аулах. Джейрахское ущелье, которое сочетает в себе красоту гор ⛰️ и природы, также несет в себе историю 📖 древнего Ингушского народа. Башни, чьи стены пережили века, манят своим величием, пронесенное сквозь время. Горы, которые словно достают до неба, своим спокойствием придают всему этому — ощущении магии. В этом ущелье проложены масса туристских и альпинистских маршрутов, совершались прыжки wing suit. Здесь местные жители живут натуральным хозяйством, все так же готовят сено на зиму, делают сыр и чтут традиции. Побывав здесь однажды вы вернетесь в эти места. Увидев эту красоту вы не забудете ее никогда.

Программа:

  • Въездная арка в Джейрах
  • Башня Цуровых
  • Ляжгинский Водопад
  • Цей-ламский перевал, ( выс. 2109)
  • Эгикал — продолжительная пешая экскурсия
  • Таргим
  • Храм Тхаба-ерды, (христианский храм грузинского типа, построенный в 830 году н. э. )
  • Комплекс Пуй
  • Комплекс Вовнушки
  • Возврат во Владикавказ
Что входит
  • Трансфер
  • Гид
Что не входит
  • Канатная дорога
  • Сувениры
Начало
🚩 ул. Коцоева, 75 или по договорённости
Место завершения
🏁 По договорённости
Джейрах — «сердце гор». Знакомство с древней Ингушетией
Джейрах — «сердце гор». Знакомство с древней Ингушетией
Джейрах — «сердце гор». Знакомство с древней Ингушетией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альянс
Альянс
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2 отзыва оставили туристы

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