Путешествуя по Ингушетии каждый гость должен побывать в высокогорных аулах. Джейрахское ущелье, которое сочетает в себе красоту гор ⛰️ и природы, также несет в себе историю 📖 древнего Ингушского народа. Башни, чьи стены пережили века, манят своим величием, пронесенное сквозь время. Горы, которые словно достают до неба, своим спокойствием придают всему этому — ощущении магии. В этом ущелье проложены масса туристских и альпинистских маршрутов, совершались прыжки wing suit. Здесь местные жители живут натуральным хозяйством, все так же готовят сено на зиму, делают сыр и чтут традиции. Побывав здесь однажды вы вернетесь в эти места. Увидев эту красоту вы не забудете ее никогда.

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