храм Тхаба-ерды, (христианский храм грузинского типа, построенный в 830 году н. э. )
Комплекс Пуй
комплекс Вовнушки
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Путешествуя по Ингушетии каждый гость должен побывать в высокогорных аулах. Джейрахское ущелье, которое сочетает в себе красоту гор ⛰️ и природы, также несет в себе историю 📖 древнего Ингушского народа. Башни, чьи стены пережили века, манят своим величием, пронесенное сквозь время. Горы, которые словно достают до неба, своим спокойствием придают всему этому — ощущении магии. В этом ущелье проложены масса туристских и альпинистских маршрутов, совершались прыжки wing suit. Здесь местные жители живут натуральным хозяйством, все так же готовят сено на зиму, делают сыр и чтут традиции. Побывав здесь однажды вы вернетесь в эти места. Увидев эту красоту вы не забудете ее никогда.
Программа:
Въездная арка в Джейрах
Башня Цуровых
Ляжгинский Водопад
Цей-ламский перевал, ( выс. 2109)
Эгикал — продолжительная пешая экскурсия
Таргим
Храм Тхаба-ерды, (христианский храм грузинского типа, построенный в 830 году н. э. )
Комплекс Пуй
Комплекс Вовнушки
Возврат во Владикавказ
Что входит
Трансфер
Гид
Что не входит
Канатная дорога
Сувениры
Начало
🚩 ул. Коцоева, 75 или по договорённости
Место завершения
🏁 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.