Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

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Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию

Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и место памяти Сергея Бодрова за один день
Северная Осетия — величественный горный край с богатой историей.

Вы увидите старинную Дзивгисскую крепость, оцените мощь Кадаргаванского каньона и посетите Аланский монастырь, расположенный на высоте 1300 метров.

А мы поделимся местными легендами и расскажем об осетинских традициях, быте и особенностях менталитета.
5
6 отзывов
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию

Описание экскурсии

Древняя история и завораживающая природа

Вы увидите «визитные карточки» Северной Осетии. В программе экскурсии:

  • Место памяти Сергея Бодрова — вы увидите мемориал посвящённый гибели съёмочной группы в Куртатинском ущелье при сходе ледника Колка.
  • Кадаргаванский каньон — расположенный в Куртатинском ущелье, он поразит вас глубиной, бурлящей рекой Фиагдон и нависшими над ней гигантскими каменными валунами. Мы расскажем, как образовался каньон и какие легенды с ним связаны.
  • Какадурский перевал — это автомобильная дорога в Северной Осетии, связывающая Куртатинскую и Даргавскую котловины. Самые смелые здесь могут полетать на парапланах на высоте 2880 метров.
  • Смотровая площадка ледника Майли. На северном склоне Хохского хребта это один из крупнейших в Северной Осетии. По нему проходит один из маршрутов восхождения на Казбек. По пути из древнего Даргавса к непокорной реке Фиагдон вы также увидите объект осетинской письменности Арт-объект «Буква Æ».
  • Дзивгисская крепость — древний оборонительный комплекс, построенный на склоне могучей горы Кариухох. Вы узнаете, кто в ней жил и какие исторические артефакты были обнаружены на ее территории. Для экстремалов возможен спуск на зиплайн.
  • Аланский Свято-Успенский монастырь — самый высокогорный монастырь в стране. Мы раскроем интересные факты о жизни местных монахов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Входные билеты на тропу Чудес не включены в стоимость — 100 ₽ с чел.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно. По желанию также спуск на зиплайн и полёт на параплане

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом районе Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 116 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда сертифицированных гидов в Северной Осетии, Чеченской республике, Дагестане и Кабардино-Балкарии. С радостью проведем для вас авторские экскурсии, покажем самые красивые и известные локации, расскажем много
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легенд и интересных фактов. У нас есть профессиональный фотограф и видеограф, который сможет запечатлеть ваше путешествие с квадрокоптера. Индивидуальные туры проходят на комфортабельных автомобилях с кондиционером (Lexus GX, Nissan Pathfinder, Grand Cherokee и др.). Предлагаем экскурсии разной продолжительности: от трех часов до двухдневного похода с палатками.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Это была прекрасная экскурсия по Осетии! Нам очень повезло с гидом Казбеком, который провёл экскурсию на высшем уровне. Всё было организовано безопасно, интересно и познавательно.

Мы посетили Дзивгисскую крепость, были впечатлены
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мощью Кадаргаванского каньона, увидели Аланский монастырь и ещё много удивительных мест. По пути узнали много интересного об истории и культуре Осетии.

Отдельно хочется отметить вкусный обед: настоящие осетинские пироги и сочный шашлык сделали поездку ещё приятнее.

В памяти останутся не только яркие впечатления, но и множество красивых фотографий и видео. Огромное спасибо Казбеку за отличный день и незабываемое путешествие!

Это была прекрасная экскурсия по Осетии! Нам очень повезло с гидом Казбеком, который провёл экскурсию на
Это была прекрасная экскурсия по Осетии! Нам очень повезло с гидом Казбеком, который провёл экскурсию на
Это была прекрасная экскурсия по Осетии! Нам очень повезло с гидом Казбеком, который провёл экскурсию на
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В
Были на экскурсии с Тимуром. Все прошло очень комфортно, учитывались все наши пожелания. С нами путешествует Джек Рассел, никаких проблем на пути не было, только с ним нельзя в город мертвых, но это объяснимо. Весь путь был в комфорт и с яркими впечатлениями. Спасибо, Тимур, еще раз!)
Говорить про красоту Северной Осетии бессмысленно, нужно ехать и наслаждаться! 🤩
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Т
Дата посещения: 27 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Еще в самом начале Вадим поинтересовался, что нас больше интересует, и, исходя из наших пожеланий, скорректировал наш маршрут. Нам не хотелось банальной экскурсии.
А дальше было все: величественные
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горы, бурные реки, водопад, родовые башни, заброшка, арт-объекты, водохранилище, вкуснейшая минеральная вода и старейшие храмы.
Виды были просто завораживающими. Глядя на всю эту красоту, понимаешь: счастье не за горами, оно в горах!
Со всем кавказским колоритом Вадим рассказывал о культурном коде осетин, обычаях, традициях и нравах. Мы легко беседовали о простых и правильных вещах, которые присутствуют в жизни каждого.
Время пролетело незаметно, и теперь мы знаем, с кем отправимся в новое путешествие по Северной Осетии.

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И
Давно мечтала попасть в Северную Осетию. И вот подвернулся случай. Отдыхали вдвоем с подругой. Сразу решили, что будем брать индивидуальную экскурсию, не любим спешить и быть ограниченными рамками экскурсии. И
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вот мы отправились в наше удивительное путешествие на комфортном автомобиле с кондиционером (что очень приятно)! Наш гид Вадим сделал наше путешествие ярким и не утомительным. Мы увидели красоту и разнообразие горных пейзажей, посетили исторические места, озера, водопады, ущелья, сделали много фотографий, пообщались с местными жителями, поели умопомрачительный осетинский пирог, приготовленный в дровяной печи. А еще высоко в горах Вадим приготовил нам ароматный кофе!!! По дороге Вадим рассказывал легенды и об особенностях жизни местного населения, он очень приятный и тактичный молодой человек. Он уделил нам гораздо больше времени, чем было запланировано.
Экскурсия была замечательной, у нас остались только положительные эмоции и масса впечатлений. Если случиться попасть во Владикавказ еще раз, то с удовольствием попутешествуем с Вадимом еще раз.
Светлане отдельное спасибо за помощь в организации нашего путешествии в еще одно красивейшее место Северной Осетии - Дигорское ущелье.
Трипстером пользуемся не в первый раз, всегда путешествия проходят по высшему классу.

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А
Я думала меня нельзя удивить,так как я родилась в Осетии и много знаю про неё но не была здесь 11 лет. Вадим настолько увлекательно рассказывал истории и легенды связанные с
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ущельем и другими местами,что взгляд на достопримечательности менялся радикально. Остановки были настолько продуманными для селфи,что не нужно было говорить остановите. Экскурсия была неописуемо красивой и продуманной. Советую гида и экскурсию на 120%

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В
Невероятно красивая природа и отличный гид,который нам показал и рассказал про эти места. Нас было несколько человек (3) и мы отлично провели время! Настоятельно рекомендую и вам попробовать. Экскурсию проводил гид Альберт.
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