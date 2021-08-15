Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Из Владикавказа — в волшебную Северную Осетию!

Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день

5
3 отзыва
Северная Осетия — величественный горный край с богатой историей.

Вы увидите старинную Дзивгисскую крепость, оцените мощь Кадаргаванского каньона и посетите Аланский монастырь, расположенный на высоте 1300 метров.

А мы поделимся местными легендами и расскажем об осетинских традициях, быте и особенностях менталитета.
Из Владикавказа — в волшебную Северную Осетию!
Из Владикавказа — в волшебную Северную Осетию!
Из Владикавказа — в волшебную Северную Осетию!
Из Владикавказа — в волшебную Северную Осетию!
Из Владикавказа — в волшебную Северную Осетию!
Из Владикавказа — в волшебную Северную Осетию!
Из Владикавказа — в волшебную Северную Осетию!
Из Владикавказа — в волшебную Северную Осетию!
Из Владикавказа — в волшебную Северную Осетию!

Что вас ожидает

Древняя история и завораживающая природа

Вы увидите «визитные карточки» Северной Осетии. В программе экскурсии:

  • Кадаргаванский каньон — расположенный в Куртатинском ущелье, он поразит вас глубиной, бурлящей рекой Фиагдон и нависшими над ней гигантскими каменными валунами. Мы расскажем, как образовался каньон и какие легенды с ним связаны.
  • Тропа Чудес — вы пройдете по узкой тропе над 60-метровой пропастью. Подниметесь на две смотровые площадки, покормите бурых медвежат, увидите меч Кровника, услышите красивую историю о прощении и добре.
  • Дзивгисская крепость — древний оборонительный комплекс, построенный на склоне могучей горы Кариухох. Вы узнаете, кто в ней жил и какие исторические артефакты были обнаружены на ее территории.
  • Аланский Свято-Успенский монастырь — самый высокогорный монастырь в стране. Мы раскроем интересные факты о жизни местных монахов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Входные билеты на тропу Чудес не включены в стоимость — 100 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения
в любом районе Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Светлана
Светлана
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Светлана, мы с мужем живем в родной для него Северной Осетии и очень любим этот живописный край. С радостью покажем вам его главные достопримечательности и расскажем о них самое интересное!
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3 настоящих отзыва от туристов

В
15 авг 2021
Невероятно красивая природа и отличный гид, который нам показал и рассказал про эти места. Нас было несколько человек (3) и мы отлично провели время! Настоятельно рекомендую и вам попробовать. Экскурсию проводил гид Альберт.
И
4 июля 2021
Давно мечтала попасть в Северную Осетию. И вот подвернулся случай. Отдыхали вдвоем с подругой. Сразу решили, что будем брать индивидуальную экскурсию, не любим спешить и быть ограниченными рамками экскурсии. И вот мы отправились в наше удивительное путешествие на комфортном автомобиле с кондиционером (что очень приятно)! Наш гид Вадим сделал наше путешествие ярким и не утомительным. Мы увидели красоту и разнообразие горных пейзажей, посетили исторические места, озера, водопады, ущелья, сделали много фотографий, пообщались с местными жителями, поели умопомрачительный осетинский пирог, приготовленный в дровяной печи. А еще высоко в горах Вадим приготовил нам ароматный кофе! По дороге Вадим рассказывал легенды и об особенностях жизни местного населения, он очень приятный и тактичный молодой человек. Он уделил нам гораздо больше времени, чем было запланировано.
Экскурсия была замечательной, у нас остались только положительные эмоции и масса впечатлений. Если случиться попасть во Владикавказ еще раз, то с удовольствием попутешествуем с Вадимом еще раз.
Светлане отдельное спасибо за помощь в организации нашего путешествии в еще одно красивейшее место Северной Осетии - Дигорское ущелье.
Трипстером пользуемся не в первый раз, всегда путешествия проходят по высшему классу.
А
9 июня 2021
Я думала меня нельзя удивить, так как я родилась в Осетии и много знаю про неё но не была здесь 11 лет. Вадим настолько увлекательно рассказывал истории и легенды связанные с ущельем и другими местами, что взгляд на достопримечательности менялся радикально. Остановки были настолько продуманными для селфи, что не нужно было говорить остановите. Экскурсия была неописуемо красивой и продуманной. Советую гида и экскурсию на 120%

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