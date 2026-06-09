Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Северная Осетия — величественный горный край с богатой историей.
Вы увидите старинную Дзивгисскую крепость, оцените мощь Кадаргаванского каньона и посетите Аланский монастырь, расположенный на высоте 1300 метров.
А мы поделимся местными легендами и расскажем об осетинских традициях, быте и особенностях менталитета.
Вы увидите старинную Дзивгисскую крепость, оцените мощь Кадаргаванского каньона и посетите Аланский монастырь, расположенный на высоте 1300 метров.
А мы поделимся местными легендами и расскажем об осетинских традициях, быте и особенностях менталитета.
Описание экскурсии
Древняя история и завораживающая природа
Вы увидите «визитные карточки» Северной Осетии. В программе экскурсии:
- Место памяти Сергея Бодрова — вы увидите мемориал посвящённый гибели съёмочной группы в Куртатинском ущелье при сходе ледника Колка.
- Кадаргаванский каньон — расположенный в Куртатинском ущелье, он поразит вас глубиной, бурлящей рекой Фиагдон и нависшими над ней гигантскими каменными валунами. Мы расскажем, как образовался каньон и какие легенды с ним связаны.
- Какадурский перевал — это автомобильная дорога в Северной Осетии, связывающая Куртатинскую и Даргавскую котловины. Самые смелые здесь могут полетать на парапланах на высоте 2880 метров.
- Смотровая площадка ледника Майли. На северном склоне Хохского хребта это один из крупнейших в Северной Осетии. По нему проходит один из маршрутов восхождения на Казбек. По пути из древнего Даргавса к непокорной реке Фиагдон вы также увидите объект осетинской письменности Арт-объект «Буква Æ».
- Дзивгисская крепость — древний оборонительный комплекс, построенный на склоне могучей горы Кариухох. Вы узнаете, кто в ней жил и какие исторические артефакты были обнаружены на ее территории. Для экстремалов возможен спуск на зиплайн.
- Аланский Свято-Успенский монастырь — самый высокогорный монастырь в стране. Мы раскроем интересные факты о жизни местных монахов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Входные билеты на тропу Чудес не включены в стоимость — 100 ₽ с чел.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно. По желанию также спуск на зиплайн и полёт на параплане
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом районе Владикавказа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 116 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда сертифицированных гидов в Северной Осетии, Чеченской республике, Дагестане и Кабардино-Балкарии. С радостью проведем для вас авторские экскурсии, покажем самые красивые и известные локации, расскажем много
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Это была прекрасная экскурсия по Осетии! Нам очень повезло с гидом Казбеком, который провёл экскурсию на высшем уровне. Всё было организовано безопасно, интересно и познавательно.
Мы посетили Дзивгисскую крепость, были впечатлены
Мы посетили Дзивгисскую крепость, были впечатлены
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В
Были на экскурсии с Тимуром. Все прошло очень комфортно, учитывались все наши пожелания. С нами путешествует Джек Рассел, никаких проблем на пути не было, только с ним нельзя в город мертвых, но это объяснимо. Весь путь был в комфорт и с яркими впечатлениями. Спасибо, Тимур, еще раз!)
Говорить про красоту Северной Осетии бессмысленно, нужно ехать и наслаждаться! 🤩
Говорить про красоту Северной Осетии бессмысленно, нужно ехать и наслаждаться! 🤩
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Т
Дата посещения: 27 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Еще в самом начале Вадим поинтересовался, что нас больше интересует, и, исходя из наших пожеланий, скорректировал наш маршрут. Нам не хотелось банальной экскурсии.
А дальше было все: величественные
А дальше было все: величественные
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И
Давно мечтала попасть в Северную Осетию. И вот подвернулся случай. Отдыхали вдвоем с подругой. Сразу решили, что будем брать индивидуальную экскурсию, не любим спешить и быть ограниченными рамками экскурсии. И
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А
Я думала меня нельзя удивить,так как я родилась в Осетии и много знаю про неё но не была здесь 11 лет. Вадим настолько увлекательно рассказывал истории и легенды связанные с
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В
Невероятно красивая природа и отличный гид,который нам показал и рассказал про эти места. Нас было несколько человек (3) и мы отлично провели время! Настоятельно рекомендую и вам попробовать. Экскурсию проводил гид Альберт.
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Входит в следующие категории Владикавказа
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