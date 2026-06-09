Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

читать дальше уменьшить

вот мы отправились в наше удивительное путешествие на комфортном автомобиле с кондиционером (что очень приятно)! Наш гид Вадим сделал наше путешествие ярким и не утомительным. Мы увидели красоту и разнообразие горных пейзажей, посетили исторические места, озера, водопады, ущелья, сделали много фотографий, пообщались с местными жителями, поели умопомрачительный осетинский пирог, приготовленный в дровяной печи. А еще высоко в горах Вадим приготовил нам ароматный кофе!!! По дороге Вадим рассказывал легенды и об особенностях жизни местного населения, он очень приятный и тактичный молодой человек. Он уделил нам гораздо больше времени, чем было запланировано.

Экскурсия была замечательной, у нас остались только положительные эмоции и масса впечатлений. Если случиться попасть во Владикавказ еще раз, то с удовольствием попутешествуем с Вадимом еще раз.

Светлане отдельное спасибо за помощь в организации нашего путешествии в еще одно красивейшее место Северной Осетии - Дигорское ущелье.

Трипстером пользуемся не в первый раз, всегда путешествия проходят по высшему классу.