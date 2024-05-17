1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Джип-тур по горам Осетии: от памятников до средневековых поселений
Путешествие по знаковым местам Владикавказа и Осетии, где каждый камень хранит истории древних времен
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 мая 2024Живописная природа! Могущественные горы, башни, вкусный чай с прекрасным видом на горы!!! Море эмоций!!! Эта экскурсия не очень длинная, но если вы хотите максимально погрузиться в природу гор, незабываемые пейзажи, то это та самая экскурсия!!! Отдельное спасибо нашему гиду Михаилу!!!
- ООлег12 мая 2024Внимание! Если вам нужен интересный, индивидуальный тур в горы прекрасной Северной Осетии, то Ахсарбек лучший и профессиональный гид, который поможет
- ССветлана10 мая 2024Маршрут в целом соответствует описанию, кроме того, что до "родового селения Сахагката" мы так и не добрались. Машина хорошая, водит
- ООльга5 мая 2024День вышел незабываемым. Спасибо за него. Виды шикарные, маршрут далёк от обычных туристических. Встретили только туристов дикарем, с рюкзаками да
- ООлеся27 февраля 2024Очень рады, что выбрали эту экскурсию. Гид Алихан понял наше настроение и учел пожелания. Все прошло максимально комфортно. Нереальные виды с ущелий, приятные беседы и отличная погода +10000 к настроению. Экскурсия не долгая, но каждая локация - восторг!
- ЮЮлия2 ноября 2023Отличная экскурсия! Это очень редкий маршрут, мало кто его проводит, а зря. Великолепные виды, древние поселения осетинов… экскурсия оставила неизгладимое впечатление! Нашим гидом был Алан. Рассказал много интересного, отличный собеседник. Очень довольны, что выбрали этот маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Урсдонское ущелье»
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