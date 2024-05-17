Урсдонское ущелье – экскурсии во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Урсдонское ущелье» во Владикавказе, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
28 отзывов
Джип-тур по горам Осетии: от памятников до средневековых поселений
Путешествие по знаковым местам Владикавказа и Осетии, где каждый камень хранит истории древних времен
Начало: На проспекте Коста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Побывать в местах Северной Осетии, от которых захватывает дух
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
    Живописная природа! Могущественные горы, башни, вкусный чай с прекрасным видом на горы!!! Море эмоций!!! Эта экскурсия не очень длинная, но если вы хотите максимально погрузиться в природу гор, незабываемые пейзажи, то это та самая экскурсия!!! Отдельное спасибо нашему гиду Михаилу!!!
  • О
    Олег
    12 мая 2024
    Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
    Внимание! Если вам нужен интересный, индивидуальный тур в горы прекрасной Северной Осетии, то Ахсарбек лучший и профессиональный гид, который поможет
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    в этом. Интересный рассказчик, знающий историю своего народа, профессиональный водитель, который провезли вас над пропастью, в те места, где летают горные орлы. У нас остались прекрасные впечатления от экскурсии проведенной Ахсарбеком.

  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
    Маршрут в целом соответствует описанию, кроме того, что до "родового селения Сахагката" мы так и не добрались. Машина хорошая, водит
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    Ахсарбек прекрасно и безопасно, но во время поездки он был простужен, поэтому никаких рассказов из истории, легенд и проч. мы не услышали (игры на инструменте тоже). В целом очень довольны. Соотношение "цена/качество" оказалось среднее, возможно, только в этот раз.

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
    День вышел незабываемым. Спасибо за него. Виды шикарные, маршрут далёк от обычных туристических. Встретили только туристов дикарем, с рюкзаками да
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    палатками. А то, что солнце пряталось всю дорогу, а потом и дождик пошёл, придало некую незаконченность. В хорошем смысле… Хочется сюда вернуться

    День вышел незабываемым. Спасибо за него. Виды шикарные, маршрут далёк от обычных туристических. Встретили только туристовДень вышел незабываемым. Спасибо за него. Виды шикарные, маршрут далёк от обычных туристических. Встретили только туристов
  • О
    Олеся
    27 февраля 2024
    Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
    Очень рады, что выбрали эту экскурсию. Гид Алихан понял наше настроение и учел пожелания. Все прошло максимально комфортно. Нереальные виды с ущелий, приятные беседы и отличная погода +10000 к настроению. Экскурсия не долгая, но каждая локация - восторг!
  • Ю
    Юлия
    2 ноября 2023
    Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
    Отличная экскурсия! Это очень редкий маршрут, мало кто его проводит, а зря. Великолепные виды, древние поселения осетинов… экскурсия оставила неизгладимое впечатление! Нашим гидом был Алан. Рассказал много интересного, отличный собеседник. Очень довольны, что выбрали этот маршрут

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Урсдонское ущелье»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
  2. Экскурсия в заоблачный мир «Колыбель осетинского народа»
  3. Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Урсдонское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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