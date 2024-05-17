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Ахсарбек прекрасно и безопасно, но во время поездки он был простужен, поэтому никаких рассказов из истории, легенд и проч. мы не услышали (игры на инструменте тоже). В целом очень довольны. Соотношение "цена/качество" оказалось среднее, возможно, только в этот раз.