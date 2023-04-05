Приглашаю отправиться на поклон к древнему Эльбрусу — молчаливому свидетелю войн и знаковых мировых событий.

Мы посетим красивейшее горное озеро Гижгит, проедем по живописному Баксанскому ущелью. В конце путешествия нас ждет подъем по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 метров, а еще незабываемые пейзажи, чистейший горный воздух и ощущение полной свободы.

Баксанское ущелье и поляна Нарзанов.

Держим путь к Эльбрусу, проезжая по красочному ущелью. По разным сторонам дороги расположены отвесные скалы, местами они сужаются и как будто упираются в небо, а мы мчимся по дну — как в красивом фильме. По пути сделаем остановку на поляне Нарзанов, где вы сможете попробовать целебную воду из источников.

Поляны Чегет и Азау: подъем на Эльбрус.

И вот мы высоко-высоко в горах — 2350 метров на землей, у самого подножия Эльбруса. Прогулка на канатной дороге займет около 40 минут в одну сторону. Вы поднимитесь на трёх очередях с Поляны Азау (2350 м) до станции Гарабаши (3847 м) с пересадкой на станциях Старый Кругозор (3000 м) и Мир (3500 м), где перед вашими глазами развернутся завораживающие панорамы Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Вдохните поглубже и не забудьте о фото на память. Вы на вершине мира.

Былымское озеро (Гижгит).

Полюбуемся красотой чистейшего озера в окружении альпийских лесов. Спокойствие бирюзово-изумрудной воды, чистый воздух и извилистые горные панорамы наполнят душу покоем и умиротворением. На берегу озера вы узнаете тайну этих вод и узнаете о “золоте дураков”. Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

Напишите о деталях:

Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.

Что вы будете делать на экскурсии?

Сделайте описание привлекательным: