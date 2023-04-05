Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Мы посетим красивейшее горное озеро Гижгит
- Проедем по живописному Баксанскому ущелью. В конце путешествия нас ждет подъем по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 метров
- А еще незабываемые пейзажи
- Чистейший горный воздух и ощущение полной свободы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаю отправиться на поклон к древнему Эльбрусу — молчаливому свидетелю войн и знаковых мировых событий.
Мы посетим красивейшее горное озеро Гижгит, проедем по живописному Баксанскому ущелью. В конце путешествия нас ждет подъем по канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 метров, а еще незабываемые пейзажи, чистейший горный воздух и ощущение полной свободы.
Баксанское ущелье и поляна Нарзанов.
Держим путь к Эльбрусу, проезжая по красочному ущелью. По разным сторонам дороги расположены отвесные скалы, местами они сужаются и как будто упираются в небо, а мы мчимся по дну — как в красивом фильме. По пути сделаем остановку на поляне Нарзанов, где вы сможете попробовать целебную воду из источников.
Поляны Чегет и Азау: подъем на Эльбрус.
И вот мы высоко-высоко в горах — 2350 метров на землей, у самого подножия Эльбруса. Прогулка на канатной дороге займет около 40 минут в одну сторону. Вы поднимитесь на трёх очередях с Поляны Азау (2350 м) до станции Гарабаши (3847 м) с пересадкой на станциях Старый Кругозор (3000 м) и Мир (3500 м), где перед вашими глазами развернутся завораживающие панорамы Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Вдохните поглубже и не забудьте о фото на память. Вы на вершине мира.
Былымское озеро (Гижгит).
Полюбуемся красотой чистейшего озера в окружении альпийских лесов. Спокойствие бирюзово-изумрудной воды, чистый воздух и извилистые горные панорамы наполнят душу покоем и умиротворением. На берегу озера вы узнаете тайну этих вод и узнаете о “золоте дураков”. Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:
Напишите о деталях:
- Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
- Что вы будете делать на экскурсии?
Сделайте описание привлекательным:
- Почему ваша экскурсия интересна?
- В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
- Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- В кафе на поляне Азау вы сможете попробовать блюда местной кухни (оплачивается дополнительно).
- Подъем на канатной дороге не включен в стоимость — от 1150 руб. с человека (цена зависит от сезона)
- Место начала и завершения?
- Владикавказ. По запросу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа
Индивидуальные
Необычные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Эльбрус
Популярные места
Гижгит
Похожие туры из Владикавказа
Индивидуальная
Тимур
День чудес в горах Кавказа. Черекская теснина, Голубые озёра и Язык Тролля
Первозданная природа Балкарии: отвесные скалы, водопады и термальные источники
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
1800012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Лиана
Из Владикавказа - в Кабардино-Балкарию
Черекская теснина, село Верхняя Балкария, Голубые озера и термальный источник Аушигер за 1 день
по договоренности
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
14 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Валера
Из Владикавказа - на плато Бермамыт
Отправиться в путешествие по Северному Кавказу, навстречу несравненным ракурсам седого Эльбруса
у места вашего проживания в пределах Владикавказа....
1 мая
2 мая
3 мая
4 мая
19 900₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии