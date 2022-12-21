Побывать в Приэльбрусье, увидеть исполина гор Кавказа и полюбоваться невероятным озером Гижгит. И всё это за один день с выездом из Владикавказа.

Приглашаю вас в однодневную поездку в Кабардино-Балкарию к самой высокой точке России и Европы - Эльбрусу! Он входит в список высочайших гор шести частей света «Семь вершин» и в число «7 чудес России» с высшей точкой в 5642м.

Первые 100 км. дороги мы проедем по трассе «Кавказ» и свернём в живописное Баксанское ущелье, которое нас и приведёт к подножию горы, поляне Азау - 2350м. Отсуда на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге поднимемся вверх к Эльбрусу. Подъём происходит в три этапа:

Станция «Кругозор» - 3000м

Станция «Мир» - 3500м

Станция «Гарабаши» - 3847м, которая занесена в Книгу Рекордов России. Без преувеличения, вид с этой высоты захватывает дух!

На каждой станции можно сделать красивые фотографии, посидеть в кафе с согревающим чаем или глинтвейном с видом на Эльбрус и попробовать местную кухню.

Также мы посетим озеро Гижгит - невероятное по составу и имеющее ярко бирюзовый цвет. Окружённое горными утёсами, это одно из самых красивых мест не только Кавказа, но и всей страны. Чистый воздух и потрясающие горные пейзажи на фоне красивого озера наполняют душу спокойствием и умиротворением.