Из Владикавказа к его величество Эльбрусу и озеру Гижгит

Из Владикавказа к его величество Эльбрусу и озеру Гижгит
Из Владикавказа к его величество Эльбрусу и озеру Гижгит
Из Владикавказа к его величество Эльбрусу и озеру Гижгит
Из Владикавказа к его величество Эльбрусу и озеру Гижгит
Из Владикавказа к его величество Эльбрусу и озеру Гижгит
Из Владикавказа к его величество Эльбрусу и озеру Гижгит
Из Владикавказа к его величество Эльбрусу и озеру Гижгит
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает 🤩

  • Баксанское ущелье
  • Поляна «Азау»
  • Гора «Чегет»
  • Гора «Эльбрус»
  • Канатная дорога к Эльбрусу
  • Станция «Кругозор»
  • Станция «Мир»
  • Станция «Гарабаши»
  • Долина нарзанов
  • Озеро «Гижгит»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Побывать в Приэльбрусье, увидеть исполина гор Кавказа и полюбоваться невероятным озером Гижгит. И всё это за один день с выездом из Владикавказа.
Приглашаю вас в однодневную поездку в Кабардино-Балкарию к самой высокой точке России и Европы - Эльбрусу! Он входит в список высочайших гор шести частей света «Семь вершин» и в число «7 чудес России» с высшей точкой в 5642м.
Первые 100 км. дороги мы проедем по трассе «Кавказ» и свернём в живописное Баксанское ущелье, которое нас и приведёт к подножию горы, поляне Азау - 2350м. Отсуда на современной и самой высокогорной в Европе канатной дороге поднимемся вверх к Эльбрусу. Подъём происходит в три этапа:

Станция «Кругозор» - 3000м

Станция «Мир» - 3500м

Станция «Гарабаши» - 3847м, которая занесена в Книгу Рекордов России. Без преувеличения, вид с этой высоты захватывает дух!
На каждой станции можно сделать красивые фотографии, посидеть в кафе с согревающим чаем или глинтвейном с видом на Эльбрус и попробовать местную кухню.
Также мы посетим озеро Гижгит - невероятное по составу и имеющее ярко бирюзовый цвет. Окружённое горными утёсами, это одно из самых красивых мест не только Кавказа, но и всей страны. Чистый воздух и потрясающие горные пейзажи на фоне красивого озера наполняют душу спокойствием и умиротворением.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
  • Транспортное обслуживание - Джип
Что не входит
  • Обед - в среднем 300р/ч
  • Подъем по канатной дороге - 1400р/ч
Где начинаем и завершаем?
Начало: У места вашего проживания в г. Владикавказ
Завершение: Место вашего проживания в г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В дорогу нужно взять паспорта, свидетельства о рождении детей.
  • Возьмите с собой тёплую одежду вне зависимости от времени года (на верхней станции всегда снег и прохладно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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