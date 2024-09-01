Предлагаю пройти экспресс-знакомство с Чеченской республикой: за одну экскурсию вы посетите три главных мечети Чечни, расположенные в городах Грозный, Аргун и Шали.
Поднимитесь на одну из высоток комплекса «Грозный Сити», чтобы окинуть город взглядом с высоты птичьего полета, и прогуляетесь по прекрасному Цветочному парку.
Поднимитесь на одну из высоток комплекса «Грозный Сити», чтобы окинуть город взглядом с высоты птичьего полета, и прогуляетесь по прекрасному Цветочному парку.
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Колоритная Чечня
На нашей экскурсии мы исследуем Чеченскую республику — посетим города Грозный, Аргун и Шали, где увидим самые величественные и впечатляющие мечети Европы. Они точно не оставят вас равнодушными:
- мечеть «Гордость мусульман» в Шали — самая большая и роскошная мечеть на всей Европейской части;
- мечеть «Сердце матери» в Аргуне — единственная мечеть в России, которая построена в стиле хай-тек. Вы обязательно посетите ее и насладитесь всей ее красотой, а также узнаете некоторые факты о ее строительстве;
- мечеть «Сердце Чечни» в Грозном. Вы посетите очень колоритную мечеть, сделанную по прообразу Голубой мечети Стамбула. Вы прочувствуете весь восточный колорит Чечни. Также мы посетим всем полюбившийся комплекс высотных зданий «Грозный Сити», где со смотровой одного из небоскрёбов вы сможете насладиться видами города Грозный с высоты птичьего полета. После этого вы прогуляетесь по красивому Цветочному парку, а в заключение нашего тура мы проедем на смотровую площадку, которая называется «Лестница в небеса». Важно знать• Экскурсию можно дополнить посещением Аргунского ущелья (оплачивается дополнительно — 4000 руб. с группы). - Озеро Казеной-ам и средневековое селение Хой + 8000 тыс с группы • Летом по пятницам, субботам и воскресеньям можно поехать на экскурсию в вечернее время, чтобы дополнительно посмотреть на «Поющие фонтаны» (оплачивается дополнительно — 2000 руб. с группы). Экскурсию можно проводить после 18.00. можно оставить только вечерний Грозный, стоимость 11 тыс Важная информация: Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Nissan Х-Тrail или другом автомобиле (если кондиционер обязателен, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее) Входные билеты не включены в стоимость: Смотрова с небоскреба -200руб с еловека Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды Возможно провести экскурсию на автомобилях Lexus GX, Toyota 100, 120 и других — доплата 3000 руб. за группу Возможно провести экскурсию для большего количества участников на 6-местном внедорожнике — доплата 5000 руб. за экскурсию.
Каждый день в любое время. Возможно провести экскурсию вечернее время. Экскурсия индивидуальна
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Грозный Сити
- Цветочный парк
- Лестница в небеса
Что включено
- Экскурсия на комфортабельном автомобиле
Что не входит в цену
- Входные билеты на смотровую - 100 руб. с человека
- Обед
- Посещение Аргунского ущелья (по желанию) - 3000 руб. с группы
- Вечерняя экскурсия с осмотром «Поющих фонтанов» (по желанию, летом по пятницам, субботам и воскресеньям) - 2000 руб. с группы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживания туриста
Завершение: Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в любое время. Возможно провести экскурсию вечернее время. Экскурсия индивидуальна
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Мы можем забрать вас из пригорода: из аэропорта - 1000 руб
- Горная Саниба - 4000 руб
- С. Верхний Фиагдон - 4000 руб
- Ирбис (Даргавс) - 4000 руб
- Цей - 5000 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ч
Чепенко
1 сен 2024
Отличная экскурсия, город обалденной красоты рекомендуем к посещению. Особая благодарность Роланду гид от Бога.
Входит в следующие категории Владикавказа
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