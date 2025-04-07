Раскрыть характер и мировоззрение классиков и выявить истоки знакомых произведений
На карте Чечни есть места, поражающие воображение не меньше, чем красоты и древние селения Кавказских гор. Стоит оказаться в равнинной части республики — и приоткрывается завеса над событиями прошлого.
Именно здесь проходил кавказский период жизни Михаила Лермонтова и Льва Толстого, а недавно стараниями местных энтузиастов появились литературные музеи. Давайте отправимся в гости к писателям-классикам!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Сразу два великих человека исторически связаны с древней чеченской землёй — Лев Толстой и Михаил Лермонтов. Мы с вами проследуем по дорогам, которыми когда-то ходили любимые писатели, а может, и герои их произведений. А затем продолжим знакомство с их жизнью в местных музеях.
Станица Старогладовская: музей Льва Толстого
Здесь вы узнаете о жизни и творчестве будущего классика в период службы на Кавказе, когда он был пленён красотой местной природы. Музей представляет собой обновлённое литературно-этнографическое пространство, а также включает типологический уголок — «Двор казака и горца середины 19 века», который поможет лучше понять культуру региона.
Село Парабоч: музей Лермонтова
Здесь, в имении его родственницы, поэт находил вдохновение для своих произведений, многие из которых были посвящены кавказской природе. Музей расположен в доме-усадьбе помещиков Хасатовых, где Лермонтов проводил много времени, и включает экспозиции, рассказывающие о его жизни и творчестве.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Трансфер по программе осуществляется на автомобиле Mercedes
К участию допускаются дети от 5 лет
Дополнительные расходы: входные билеты в музеи (200 ₽/чел. в музей Толстого, 200 ₽/чел. в музей-усадьбу Лермонтова), обед
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов во Владикавказе
Добро пожаловать на волшебный и загадочный Кавказ, который манит своими тайнами и легендами! Мы покажем вам красоту этих мест и поведаем о быте народов. Наши программы проводят коренные жители, любящие свой край. Встречи проходят в формате лёгкой беседы, после которой у вас останутся самые тёплые впечатления о поездке, масса интересной информации и желание вернуться.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Роман
7 апр 2025
Добрый день. Будучи в командировке, немного времени на осмотр достопримечательностей. Поэтому выбор достаточно быстро пал на знакомство с бытом наших классиков в Чечне. Прекрасно организована экскурсия и подача материала. Гид Ибрагим. читать дальше
Забрал от гостиницы, назад мне нужно было в аэропорт – все было четко и пунктуально. Повезло с погодой – солнечный день. Равнинная Чечня тоже прекрасна, а ранней весной особенно. По пути было много интересного рассказано о быте чеченского народа. Очень понравились музеи Толстого и Лермонтова. Что то вспоминал из школы, что то и не знал. Однозначно рекомендую к посещению, а также большое спасибо организатору и гиду.
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Елена
26 янв 2025
Наконец руки дошли написать отзыв.)) съездили с мужем на экскурсию. Остались в полном восторге. Гид Ибрагим, очень приятный человек. По дороге до музеев много рассказывал из истории и обычаев местных читать дальше
жителей. Видно что любит свой край, много знает и готов делиться. Отвечал на все вопросы. Дорога хоть и длинная, но очень комфортная. Хочется отметить какие же милые два музея писателей. Очень интересно рассказывают сотрудники музеев, чувствуется с душой. Почерпнули очень много нового. На обратном пути заехали в Грозном в ресторан с местной кухней. Тоже остались очень довольны. Очень рекомендуем организатора и гида.
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ольга
5 янв 2025
Посетили с детьми экскурсию. Очень было увлекательно и интересно. Узнали много нового. Дорога до музеев идёт по прекрасным достаточно живописным местам. Гид Ибрагим много рассказывал о быте и образе жизни читать дальше
местных. При этом формат был очень лёгкий, доступный, живой. В самих музеях тоже прекрасные гиды, влюбленные в свое дело. Сыновья и я в полном восторге. Большое спасибо организатору, нашему гиду и сотрудникам музеев. С удовольствием приедем ещё и будем рекомендовать друзьям.
Денис
23 дек 2024
Были с женой проездом на Кавказе, решили взять что-нибудь легкое. После посещения данной экскурсии теперь будем планировать полноценную поездку. Гид Ибрагим очень приятный и интересный человек, легкая подача материала, аккуратный водитель. Сами музеи тоже очень понравились, милые и уютные. Будем рекомендовать друзьям!