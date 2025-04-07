На карте Чечни есть места, поражающие воображение не меньше, чем красоты и древние селения Кавказских гор. Стоит оказаться в равнинной части республики — и приоткрывается завеса над событиями прошлого. Именно здесь проходил кавказский период жизни Михаила Лермонтова и Льва Толстого, а недавно стараниями местных энтузиастов появились литературные музеи. Давайте отправимся в гости к писателям-классикам!

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Описание экскурсии

Сразу два великих человека исторически связаны с древней чеченской землёй — Лев Толстой и Михаил Лермонтов. Мы с вами проследуем по дорогам, которыми когда-то ходили любимые писатели, а может, и герои их произведений. А затем продолжим знакомство с их жизнью в местных музеях.

Станица Старогладовская: музей Льва Толстого

Здесь вы узнаете о жизни и творчестве будущего классика в период службы на Кавказе, когда он был пленён красотой местной природы. Музей представляет собой обновлённое литературно-этнографическое пространство, а также включает типологический уголок — «Двор казака и горца середины 19 века», который поможет лучше понять культуру региона.

Село Парабоч: музей Лермонтова

Здесь, в имении его родственницы, поэт находил вдохновение для своих произведений, многие из которых были посвящены кавказской природе. Музей расположен в доме-усадьбе помещиков Хасатовых, где Лермонтов проводил много времени, и включает экспозиции, рассказывающие о его жизни и творчестве.

Организационные детали