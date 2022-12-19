Сказочный Цей, канатная дорога, ледники, горы, хвойные леса и горячие источники за один день.

Наш маршрут начинается в Алагирском ущелье, где по традиции нас встречает наскальный памятник Уастырджи - покровителя всех путников и воинов, защитника добрых, честных людей. Это самый почитаемый святой в Осетии. Этот памятник является самым большим конным монументом в мире. Скульптура весит 28 тонн. Только представьте себе 28 тонн, прикреплённых к скале, как это красиво и мощно.

Далее мы проедем по Алагирскому ущелью и там, где река Цейдон впадает в Ардон, свернём в сторону сказочно живописного Цейского ущелья, где нас встретит арт-объект «Рог изобилия» и статуя Афсати - покровителя всего животного мира.

Чтобы лучше рассмотреть горы и хвойные леса Цея, мы поднимемся вверх на канатной дороге к «Сказскому» леднику. Тут можно сделать красивые фотографии, попить чай или глинтвейн. Насладившись потрясающими пейзажами Цея, вы узнаете о самых древних святилищах и храмах Осетии и легендах, которые хранит гора «Монах».

Затем нас ждёт вкусный обед, после которого мы отправимся к водохранилищу Зарамагского ГЭС- самого высоконапорного в России. Сделаем фотографии со смотровой площадки на фоне красивого бирюзового водоёма, окружённого высокими пиками гор.

Финальным аккордом этого дня станет купание в горячих термальных источниках «Бирагзанг». Вода поднимается с глубины более 2000 метров и является целебной. После неё тело становится как после хорошего SPA, а чувство бодрости не покидает ещё несколько дней.

Важно: возьмите с собой купальне принадлежности (купальник и полотенце)

По вашему желанию можем посетить дополнительные локации: