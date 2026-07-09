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К сказочным панорамам Цея с посещением термальных источников Бирагзанг

Экскурсия в Цей: горы, ледники, история и культура в Северной Осетии
Одним из самых живописных мест Северной Осетии по праву считается Цейское ущелье. Ведь в этом волшебном месте есть все: высокие горы, кристально чистые горные реки и хвойные леса.

Вы узнаете историю этой местности и легенды, связанные с ней, а также прокатитесь на канатной дороге и отдохнете в термальных источниках.
5
19 отзывов
К сказочным панорамам Цея с посещением термальных источников Бирагзанг
К сказочным панорамам Цея с посещением термальных источников Бирагзанг
К сказочным панорамам Цея с посещением термальных источников Бирагзанг

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Наш маршрут начинается в Алагирском ущелье, где по традиции нас встречает наскальный памятник Уастырджи — покровителя всех путников и воинов, защитника добрых, честных людей. Это самый почитаемый святой в Осетии. Этот памятник является самым большим конным монументом в мире. Скульптура весит 28 тонн. Только представьте себе 28 тонн, прикреплённых к скале — как это красиво и мощно! Далее мы проедем по Алагирскому ущелью и там, где река Цейдон впадает в Ардон, свернём в сторону сказочно живописного Цейского ущелья, где нас встретит арт-объект «Рог изобилия» и статуя Афсати — покровителя всего животного мира. Чтобы лучше рассмотреть горы и хвойные леса Цея, мы поднимемся вверх на канатной дороге к «Сказскому» леднику. Здесь можно сделать красивые фотографии, попить чай или глинтвейн. Насладившись потрясающими пейзажами Цея, вы узнаете о самых древних святилищах и храмах Осетии и легендах, которые хранит гора «Монах». Затем нас ждёт вкусный обед, после которого мы отправимся к водохранилищу Зарамагского ГЭС — самого высоконапорного в России. Сделаем фотографии со смотровой площадки на фоне красивого бирюзового водоёма, окружённого высокими пиками гор. Финальным аккордом этого дня станет купание в горячих термальных источниках «Бирагзанг». Вода поднимается с глубины более 2000 метров и является целебной. После неё тело становится как после хорошего SPA, а чувство бодрости не покидает ещё несколько дней. Организационные детали •Входные билеты не включены в стоимость: канатная дорога — 800 руб. /чел.; горячие термальные источники — 500 руб. /чел.
  • Экскурсия проходит на одном из подготовленных для горных дорог автомобилей: Nissan X-Trail, Mitsubishi Montero, Chevrolet Niva, Honda CR-V. Точную марку сообщим за день до экскурсии.
  • Экскурсия рассчитана на 1-4 человек, но можно организовать и для большей группы (без ограничений).
  • Экскурсия проводится круглый год, в любую погоду. Рекомендуем удобную одежду и обувь, а также возьмите в горы тёплые вещи, вне зависимости от времени года. Лишними не будут солнцезащитные очки. На горячие источники возьмите купальник, полотенце и тапочки.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды. Дополнительные расходы (по желанию) •Поездка на более комфортабельном авто Lexus GX и Toyota Land Cruiser — 3000 руб.
  • Добавить в поездку Мамисонское ущелье, источник минеральной воды «Тиб» и средневековый архитектурный комплекс (селение «Лисри») — 2000 руб. с группы •Добавить в поездку Бельгийские шахтерские селения-призраки 19-го века «Садон» (где Мияги снимал клип на песню «Ямакаси»), Галон и самое высокогорное селение республики «Згид» с арт-объектом «Танцующий джигит» — 2000 руб. с группы.
Добавить в поездку Мамисонское ущелье, источник минеральной воды «Тиб» и средневековый архитектурный комплекс (селение «Лисри») — 2000 руб. с группы •Добавить в поездку Бельгийские шахтерские селения-призраки 19-го века «Садон» (где Мияги снимал клип на песню «Ямакаси»), Галон и самое высокогорное селение республики «Згид» с арт-объектом «Танцующий джигит» — 2000 руб. с группы.
•Добавить в поездку Мамисонское ущелье, источник минеральной воды «Тиб» и средневековый архитектурный комплекс (селение «Лисри») — 2000 руб. с группы •Добавить в поездку Бельгийские шахтерские селения-призраки 19-го века «Садон» (где Мияги снимал клип на песню «Ямакаси»), Галон и самое высокогорное селение республики «Згид» с арт-объектом «Танцующий джигит» — 2000 руб. с группы

Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30. Также можем выехать раньше или позже, подстроившись под ваш тайминг.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аланский женский монастырь
  • Наскальный памятник Уастырджи
  • Арка великого шёлкового пути
  • Арт-Объект «Рог изобилия»
  • Статуя Афсати
  • Цей
  • Канатная дорога
  • Гора «Монах»
  • Водохранилище Зарамагского ГЭС
  • Горячие термальные источники
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт (джип)
Что не входит в цену
  • Канатная дорога - 800 руб. /чел.
  • Горячие источники - 500 руб. /чел.
  • Обед - в среднем 500 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30. Также можем выехать раньше или позже, подстроившись под ваш тайминг.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
Э
Экскурсия с гидом Тимуром в Цей прошла в теплой, дружеской атмосфере.
Несмотря на дождливое утро, погода в горах была переменчивая, поэтому по рекомендации гида, мы взяли одежду на все случаи. Тимур
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очень внимательный, ему главное, чтобы туристы получили максимальное удовольствие от поездки. Он учитывал наши пожелания по времени пребывания на локациях. Тимур очень опытный водитель, мы чувствовали абсолютно спокойно даже на сложных участках дороги, он не даст никому заскучать и ваша поездка пройдет на одном дыхании.
Маршрут был построен грамотно, останавливались там, где было реально красиво.
Прекрасным завершением поездки было посещение термальных источников.
Впечатления от экскурсии замечательные,обязательно поедем ещё.

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А
Хочу выразить огромную благодарность гиду Гарику за прекрасно проведённую экскурсию! Видно, что он действительно любит своё дело и искренне заинтересован в том, чтобы туристам было интересно. Гарик очень увлекательно рассказывал,
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делился множеством интересных фактов, всё подробно показывал и с удовольствием отвечал на вопросы.

К сожалению, в день нашей экскурсии не работали подъёмники, поэтому мы не смогли попасть на смотровую площадку, которая была предусмотрена программой. Но это никак не зависело от гида. Несмотря на это, экскурсия оставила только положительные впечатления благодаря профессионализму, эрудиции и доброжелательности Гарика.

Если вам попадётся экскурсия с Гариком — смело выбирайте её! Это гид, который действительно умеет заинтересовать и сделать поездку насыщенной, познавательной и запоминающейся.

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З
Огромное спасибо за прекрасный день нашему гиду Гарику. Цей прекрасен. Море впечатлений, куча фото на память, вкусный обед. Узнали много интересного о Осетии, Аланах. Осетия любовь навсегда
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И
Это была чудесная поездка. Погода замечательная. Нашим гидом был Анатолий.
Узнала много новой информации, интересно было слушать и у гида на все вопросы были ответы. В общем было интересно, познавательно и самое главное очень красиво.
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О
Большое спасибо Анатолию за замечательную экскурсию: 8 часов прошли весело, интересно и с пользой. Анатолий знает много об истории края и умеет не занудно преподнести информацию. Увидели ущелье, побывали на леднике, покатались на канатной дороге и поплескались с источниках! Идеальный день! Экскурсию всем рекомендую!
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М
На экскурсии очень повезло с погодой) было замечательно видно все горы, Сказский ледник и поездка на канатке была запоминающаяся❤доп. локация к арт объекту Танцующий джигит была взята не зря, бомбический
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пейзаж!)
Также попробовала несколько видов минеральной воды и пирог на обеде был просто огонь!) никогда такого вкусного не ела)
Но вот с гидом немного не сошлась, не мой гид,такое бывает. хотелось услышать от него больше информации и впитывать её как губка)желаю ему побольше развиваться во всех направлениях)
Организация от Николая на уровне❤ Это были замечательные локации и эмоции!)

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