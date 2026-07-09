Одним из самых живописных мест Северной Осетии по праву считается Цейское ущелье. Ведь в этом волшебном месте есть все: высокие горы, кристально чистые горные реки и хвойные леса.
Вы узнаете историю этой местности и легенды, связанные с ней, а также прокатитесь на канатной дороге и отдохнете в термальных источниках.
Вы узнаете историю этой местности и легенды, связанные с ней, а также прокатитесь на канатной дороге и отдохнете в термальных источниках.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Наш маршрут начинается в Алагирском ущелье, где по традиции нас встречает наскальный памятник Уастырджи — покровителя всех путников и воинов, защитника добрых, честных людей. Это самый почитаемый святой в Осетии. Этот памятник является самым большим конным монументом в мире. Скульптура весит 28 тонн. Только представьте себе 28 тонн, прикреплённых к скале — как это красиво и мощно! Далее мы проедем по Алагирскому ущелью и там, где река Цейдон впадает в Ардон, свернём в сторону сказочно живописного Цейского ущелья, где нас встретит арт-объект «Рог изобилия» и статуя Афсати — покровителя всего животного мира. Чтобы лучше рассмотреть горы и хвойные леса Цея, мы поднимемся вверх на канатной дороге к «Сказскому» леднику. Здесь можно сделать красивые фотографии, попить чай или глинтвейн. Насладившись потрясающими пейзажами Цея, вы узнаете о самых древних святилищах и храмах Осетии и легендах, которые хранит гора «Монах». Затем нас ждёт вкусный обед, после которого мы отправимся к водохранилищу Зарамагского ГЭС — самого высоконапорного в России. Сделаем фотографии со смотровой площадки на фоне красивого бирюзового водоёма, окружённого высокими пиками гор. Финальным аккордом этого дня станет купание в горячих термальных источниках «Бирагзанг». Вода поднимается с глубины более 2000 метров и является целебной. После неё тело становится как после хорошего SPA, а чувство бодрости не покидает ещё несколько дней. Организационные детали •Входные билеты не включены в стоимость: канатная дорога — 800 руб. /чел.; горячие термальные источники — 500 руб. /чел.
- Экскурсия проходит на одном из подготовленных для горных дорог автомобилей: Nissan X-Trail, Mitsubishi Montero, Chevrolet Niva, Honda CR-V. Точную марку сообщим за день до экскурсии.
- Экскурсия рассчитана на 1-4 человек, но можно организовать и для большей группы (без ограничений).
- Экскурсия проводится круглый год, в любую погоду. Рекомендуем удобную одежду и обувь, а также возьмите в горы тёплые вещи, вне зависимости от времени года. Лишними не будут солнцезащитные очки. На горячие источники возьмите купальник, полотенце и тапочки.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды. Дополнительные расходы (по желанию) •Поездка на более комфортабельном авто Lexus GX и Toyota Land Cruiser — 3000 руб.
- Добавить в поездку Мамисонское ущелье, источник минеральной воды «Тиб» и средневековый архитектурный комплекс (селение «Лисри») — 2000 руб. с группы •Добавить в поездку Бельгийские шахтерские селения-призраки 19-го века «Садон» (где Мияги снимал клип на песню «Ямакаси»), Галон и самое высокогорное селение республики «Згид» с арт-объектом «Танцующий джигит» — 2000 руб. с группы.
Добавить в поездку Мамисонское ущелье, источник минеральной воды «Тиб» и средневековый архитектурный комплекс (селение «Лисри») — 2000 руб. с группы •Добавить в поездку Бельгийские шахтерские селения-призраки 19-го века «Садон» (где Мияги снимал клип на песню «Ямакаси»), Галон и самое высокогорное селение республики «Згид» с арт-объектом «Танцующий джигит» — 2000 руб. с группы.
•Добавить в поездку Мамисонское ущелье, источник минеральной воды «Тиб» и средневековый архитектурный комплекс (селение «Лисри») — 2000 руб. с группы •Добавить в поездку Бельгийские шахтерские селения-призраки 19-го века «Садон» (где Мияги снимал клип на песню «Ямакаси»), Галон и самое высокогорное селение республики «Згид» с арт-объектом «Танцующий джигит» — 2000 руб. с группы
Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30. Также можем выехать раньше или позже, подстроившись под ваш тайминг.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аланский женский монастырь
- Наскальный памятник Уастырджи
- Арка великого шёлкового пути
- Арт-Объект «Рог изобилия»
- Статуя Афсати
- Цей
- Канатная дорога
- Гора «Монах»
- Водохранилище Зарамагского ГЭС
- Горячие термальные источники
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (джип)
Что не входит в цену
- Канатная дорога - 800 руб. /чел.
- Горячие источники - 500 руб. /чел.
- Обед - в среднем 500 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, рекомендованное время выезда — 9:30. Также можем выехать раньше или позже, подстроившись под ваш тайминг.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Экскурсия с гидом Тимуром в Цей прошла в теплой, дружеской атмосфере.
Несмотря на дождливое утро, погода в горах была переменчивая, поэтому по рекомендации гида, мы взяли одежду на все случаи. Тимур
Несмотря на дождливое утро, погода в горах была переменчивая, поэтому по рекомендации гида, мы взяли одежду на все случаи. Тимур
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А
Хочу выразить огромную благодарность гиду Гарику за прекрасно проведённую экскурсию! Видно, что он действительно любит своё дело и искренне заинтересован в том, чтобы туристам было интересно. Гарик очень увлекательно рассказывал,
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З
Огромное спасибо за прекрасный день нашему гиду Гарику. Цей прекрасен. Море впечатлений, куча фото на память, вкусный обед. Узнали много интересного о Осетии, Аланах. Осетия любовь навсегда
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И
Это была чудесная поездка. Погода замечательная. Нашим гидом был Анатолий.
Узнала много новой информации, интересно было слушать и у гида на все вопросы были ответы. В общем было интересно, познавательно и самое главное очень красиво.
Узнала много новой информации, интересно было слушать и у гида на все вопросы были ответы. В общем было интересно, познавательно и самое главное очень красиво.
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О
Большое спасибо Анатолию за замечательную экскурсию: 8 часов прошли весело, интересно и с пользой. Анатолий знает много об истории края и умеет не занудно преподнести информацию. Увидели ущелье, побывали на леднике, покатались на канатной дороге и поплескались с источниках! Идеальный день! Экскурсию всем рекомендую!
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М
На экскурсии очень повезло с погодой) было замечательно видно все горы, Сказский ледник и поездка на канатке была запоминающаяся❤доп. локация к арт объекту Танцующий джигит была взята не зря, бомбический
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