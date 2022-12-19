К сказочным панорамам Цея

К сказочным панорамам Цея
К сказочным панорамам Цея
К сказочным панорамам Цея
К сказочным панорамам Цея
К сказочным панорамам Цея
К сказочным панорамам Цея
К сказочным панорамам Цея
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Что вас ожидает 🤩

  • Аланский женский монастырь
  • Наскальный памятник Уастырджи
  • Арка великого шёлкового пути
  • Арт-Объект «Рог изобилия»
  • Статуя Афсати
  • Цей
  • Канатная дорога
  • Гора «Монах»
  • Водохранилище Зарамагского ГЭС
  • Горячие термальные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сказочный Цей, канатная дорога, ледники, горы, хвойные леса и горячие источники за один день.
Наш маршрут начинается в Алагирском ущелье, где по традиции нас встречает наскальный памятник Уастырджи - покровителя всех путников и воинов, защитника добрых, честных людей. Это самый почитаемый святой в Осетии. Этот памятник является самым большим конным монументом в мире. Скульптура весит 28 тонн. Только представьте себе 28 тонн, прикреплённых к скале, как это красиво и мощно.
Далее мы проедем по Алагирскому ущелью и там, где река Цейдон впадает в Ардон, свернём в сторону сказочно живописного Цейского ущелья, где нас встретит арт-объект «Рог изобилия» и статуя Афсати - покровителя всего животного мира.
Чтобы лучше рассмотреть горы и хвойные леса Цея, мы поднимемся вверх на канатной дороге к «Сказскому» леднику. Тут можно сделать красивые фотографии, попить чай или глинтвейн. Насладившись потрясающими пейзажами Цея, вы узнаете о самых древних святилищах и храмах Осетии и легендах, которые хранит гора «Монах».
Затем нас ждёт вкусный обед, после которого мы отправимся к водохранилищу Зарамагского ГЭС- самого высоконапорного в России. Сделаем фотографии со смотровой площадки на фоне красивого бирюзового водоёма, окружённого высокими пиками гор.
Финальным аккордом этого дня станет купание в горячих термальных источниках «Бирагзанг». Вода поднимается с глубины более 2000 метров и является целебной. После неё тело становится как после хорошего SPA, а чувство бодрости не покидает ещё несколько дней.
Важно: возьмите с собой купальне принадлежности (купальник и полотенце)

По вашему желанию можем посетить дополнительные локации:

  1. источник минеральной воды «Тиб» и средневековое селение «Лисри» - 1500р. с группы.
  2. самое высокогорное селение республики «Згид» и арт-объект «Танцующий джигит» - 1500р. с группы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
  • Транспортное обслуживание - Джип
Что не входит
  • Канатная дорога - 400р/ч
  • Горячие источники - 300р/ч
  • Обед - в среднем 300р/ч
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Канатная дорога кресельная, открытая - возьмите тёплые вещи вне зависимости от времени года.
  • Возьмите купальные принадлежности на термальные источники (купальник и полотенце)
  • По вашему желанию можем посетить дополнительные локации:
  • 1- источник минеральной воды «Тиб» и средневековое селение «Лисри» - 1500р. с группы.
  • 2- самое высокогорное селение республики «Згид» и арт-объект «Танцующий джигит» - 1500р. с группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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