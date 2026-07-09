Что вас ожидает: Наш маршрут начинается в Алагирском ущелье, где по традиции нас встречает наскальный памятник Уастырджи — покровителя всех путников и воинов, защитника добрых, честных людей. Это самый почитаемый святой в Осетии. Этот памятник является самым большим конным монументом в мире. Скульптура весит 28 тонн. Только представьте себе 28 тонн, прикреплённых к скале — как это красиво и мощно! Далее мы проедем по Алагирскому ущелью и там, где река Цейдон впадает в Ардон, свернём в сторону сказочно живописного Цейского ущелья, где нас встретит арт-объект «Рог изобилия» и статуя Афсати — покровителя всего животного мира. Чтобы лучше рассмотреть горы и хвойные леса Цея, мы поднимемся вверх на канатной дороге к «Сказскому» леднику. Здесь можно сделать красивые фотографии, попить чай или глинтвейн. Насладившись потрясающими пейзажами Цея, вы узнаете о самых древних святилищах и храмах Осетии и легендах, которые хранит гора «Монах». Затем нас ждёт вкусный обед, после которого мы отправимся к водохранилищу Зарамагского ГЭС — самого высоконапорного в России. Сделаем фотографии со смотровой площадки на фоне красивого бирюзового водоёма, окружённого высокими пиками гор. Финальным аккордом этого дня станет купание в горячих термальных источниках «Бирагзанг». Вода поднимается с глубины более 2000 метров и является целебной. После неё тело становится как после хорошего SPA, а чувство бодрости не покидает ещё несколько дней. Организационные детали •Входные билеты не включены в стоимость: канатная дорога — 800 руб. /чел.; горячие термальные источники — 500 руб. /чел.

Экскурсия проходит на одном из подготовленных для горных дорог автомобилей: Nissan X-Trail, Mitsubishi Montero, Chevrolet Niva, Honda CR-V. Точную марку сообщим за день до экскурсии.

Экскурсия рассчитана на 1-4 человек, но можно организовать и для большей группы (без ограничений).

Экскурсия проводится круглый год, в любую погоду. Рекомендуем удобную одежду и обувь, а также возьмите в горы тёплые вещи, вне зависимости от времени года. Лишними не будут солнцезащитные очки. На горячие источники возьмите купальник, полотенце и тапочки.

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды. Дополнительные расходы (по желанию) •Поездка на более комфортабельном авто Lexus GX и Toyota Land Cruiser — 3000 руб.

Добавить в поездку Мамисонское ущелье, источник минеральной воды «Тиб» и средневековый архитектурный комплекс (селение «Лисри») — 2000 руб. с группы •Добавить в поездку Бельгийские шахтерские селения-призраки 19-го века «Садон» (где Мияги снимал клип на песню «Ямакаси»), Галон и самое высокогорное селение республики «Згид» с арт-объектом «Танцующий джигит» — 2000 руб. с группы.

Добавить в поездку Мамисонское ущелье, источник минеральной воды «Тиб» и средневековый архитектурный комплекс (селение «Лисри») — 2000 руб. с группы •Добавить в поездку Бельгийские шахтерские селения-призраки 19-го века «Садон» (где Мияги снимал клип на песню «Ямакаси»), Галон и самое высокогорное селение республики «Згид» с арт-объектом «Танцующий джигит» — 2000 руб. с группы.

•Добавить в поездку Мамисонское ущелье, источник минеральной воды «Тиб» и средневековый архитектурный комплекс (селение «Лисри») — 2000 руб. с группы •Добавить в поездку Бельгийские шахтерские селения-призраки 19-го века «Садон» (где Мияги снимал клип на песню «Ямакаси»), Галон и самое высокогорное селение республики «Згид» с арт-объектом «Танцующий джигит» — 2000 руб. с группы