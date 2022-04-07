Кармадонское ущелье.
Вы встретите один из самых красивых ландшафтов Кавказа с живописными долинами, величественными горами и целебными минеральными водами. И, конечно, услышите о трагических событиях 2002 года, когда сошел ледник Колка и погибли местные жители, включая съемочную группу С. Бодрова.
Город мертвых Даргавс.
Также вы посетите знаменитый комплекс, расположенный на правом берегу «Красной реки». Поговорим об условиях, благодаря которым сохранился некрополь с почти сотней склепов, и самом городе мертвых как таинственной части древней культуры региона.
Мидаграбинские водопады (по запросу).
В долине Мидаграбин вы встретите альпийские луга, бурные реки и скальные отроги с туманными вершинами, обступающие урочище. По одной из таких стен, Мидаграбинской подкове, струятся заповедные водопады с высочайшим потоком Европы. А за каменным барьером прячутся три ледника, дающие им жизнь — Донжеты, Джимара-Хох и Зейгалан.
Башни Курта и Тага.
На высокой горе Хакун вас будет ждать настоящая жемчужина Куртатинского ущелья. Вы познакомитесь с историей родовых замков осетин. А также узнаете о двух братьях-основателях Куртатинского и Тагаурского обществ, к которым возводят свою генеалогию более ста фамилий Северной Осетии.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
Не обойдем вниманием и самый высокогорный монастырь России, столь удачно вписавшийся в ландшафт Куртатинского ущелья.
Дзивгиские предпещерные замки.
Далее вы осмотрите Дзивгискую крепость — ныне крупнейшую во всей Осетии, а некогда еще более масштабную. Взглянете на укрепления на других склонах горы и представите впечатляющую систему, связывавшую их в прошлом.
Кадаргаванская теснина.
Проезжая вдоль реки Фиагдон, вы увидите отроги лесистого хребта, девственный лес, остроконечные скалы и теснину скалистого хребта. Подниметесь к самому узкому месту ущелья, где возвышается горный массив Кадаргаван и река, как ножом, разрезала горы, создав Фиагдонскую расщелину. А над рекой встретите природный нерукотворный «Чертов мост».
Кроме того, в программе предусмотрено посещение высокогорных качелей — во время катания над пропастью вы сможете испытать всю гамму «адреналиновых» эмоций.