Кармадонское ущелье.

Вы встретите один из самых красивых ландшафтов Кавказа с живописными долинами, величественными горами и целебными минеральными водами. И, конечно, услышите о трагических событиях 2002 года, когда сошел ледник Колка и погибли местные жители, включая съемочную группу С. Бодрова.

Город мертвых Даргавс.

Также вы посетите знаменитый комплекс, расположенный на правом берегу «Красной реки». Поговорим об условиях, благодаря которым сохранился некрополь с почти сотней склепов, и самом городе мертвых как таинственной части древней культуры региона.

Мидаграбинские водопады (по запросу).

В долине Мидаграбин вы встретите альпийские луга, бурные реки и скальные отроги с туманными вершинами, обступающие урочище. По одной из таких стен, Мидаграбинской подкове, струятся заповедные водопады с высочайшим потоком Европы. А за каменным барьером прячутся три ледника, дающие им жизнь — Донжеты, Джимара-Хох и Зейгалан.

Башни Курта и Тага.

На высокой горе Хакун вас будет ждать настоящая жемчужина Куртатинского ущелья. Вы познакомитесь с историей родовых замков осетин. А также узнаете о двух братьях-основателях Куртатинского и Тагаурского обществ, к которым возводят свою генеалогию более ста фамилий Северной Осетии.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Не обойдем вниманием и самый высокогорный монастырь России, столь удачно вписавшийся в ландшафт Куртатинского ущелья.

Дзивгиские предпещерные замки.

Далее вы осмотрите Дзивгискую крепость — ныне крупнейшую во всей Осетии, а некогда еще более масштабную. Взглянете на укрепления на других склонах горы и представите впечатляющую систему, связывавшую их в прошлом.

Кадаргаванская теснина.

Проезжая вдоль реки Фиагдон, вы увидите отроги лесистого хребта, девственный лес, остроконечные скалы и теснину скалистого хребта. Подниметесь к самому узкому месту ущелья, где возвышается горный массив Кадаргаван и река, как ножом, разрезала горы, создав Фиагдонскую расщелину. А над рекой встретите природный нерукотворный «Чертов мост».

Кроме того, в программе предусмотрено посещение высокогорных качелей — во время катания над пропастью вы сможете испытать всю гамму «адреналиновых» эмоций.