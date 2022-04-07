Все самое лучшее в Осетии

Все самое лучшее в Осетии
Все самое лучшее в Осетии
Все самое лучшее в Осетии
Все самое лучшее в Осетии
Все самое лучшее в Осетии
Все самое лучшее в Осетии
Все самое лучшее в Осетии

Что вас ожидает 🤩

  • Кармадонское ущелье
  • Мемориальную табличку Сергею Бодрову
  • Город мёртвых Даргавс
  • Мидаграбинские водопады (по запросу)
  • Качели над пропастью
  • Смотровая с арт-объектом «æ»
  • Башню Курта и Тага
  • Аланский Успенский высокогорный монастырь
  • Дзивгискую крепость
  • Каньон Кадаргаван
  • Арт-объект «Зеркальный барс»
  • «Тропа чудес»

Кармадонское ущелье.

Вы встретите один из самых красивых ландшафтов Кавказа с живописными долинами, величественными горами и целебными минеральными водами. И, конечно, услышите о трагических событиях 2002 года, когда сошел ледник Колка и погибли местные жители, включая съемочную группу С. Бодрова.

Город мертвых Даргавс.

Также вы посетите знаменитый комплекс, расположенный на правом берегу «Красной реки». Поговорим об условиях, благодаря которым сохранился некрополь с почти сотней склепов, и самом городе мертвых как таинственной части древней культуры региона.

Мидаграбинские водопады (по запросу).

В долине Мидаграбин вы встретите альпийские луга, бурные реки и скальные отроги с туманными вершинами, обступающие урочище. По одной из таких стен, Мидаграбинской подкове, струятся заповедные водопады с высочайшим потоком Европы. А за каменным барьером прячутся три ледника, дающие им жизнь — Донжеты, Джимара-Хох и Зейгалан.

Башни Курта и Тага.

На высокой горе Хакун вас будет ждать настоящая жемчужина Куртатинского ущелья. Вы познакомитесь с историей родовых замков осетин. А также узнаете о двух братьях-основателях Куртатинского и Тагаурского обществ, к которым возводят свою генеалогию более ста фамилий Северной Осетии.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
Не обойдем вниманием и самый высокогорный монастырь России, столь удачно вписавшийся в ландшафт Куртатинского ущелья.

Дзивгиские предпещерные замки.

Далее вы осмотрите Дзивгискую крепость — ныне крупнейшую во всей Осетии, а некогда еще более масштабную. Взглянете на укрепления на других склонах горы и представите впечатляющую систему, связывавшую их в прошлом.

Кадаргаванская теснина.

Проезжая вдоль реки Фиагдон, вы увидите отроги лесистого хребта, девственный лес, остроконечные скалы и теснину скалистого хребта. Подниметесь к самому узкому месту ущелья, где возвышается горный массив Кадаргаван и река, как ножом, разрезала горы, создав Фиагдонскую расщелину. А над рекой встретите природный нерукотворный «Чертов мост».
Кроме того, в программе предусмотрено посещение высокогорных качелей — во время катания над пропастью вы сможете испытать всю гамму «адреналиновых» эмоций.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в музеи (100-150 руб). Питание (400 руб)
Место начала и завершения?
Владикавказ. По запросу
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Посетить Мидаграбинскую долину могут ТОЛЬКО граждане РФ, при наличии паспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 9.00

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